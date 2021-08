Začínáte s tanky? Průvodce pro úplně začátečníky ve World of Tanks

World of Tanks je online hra pro více hráčů, kde se proháníte s tanky z poloviny 20. století a snažíte se porazit nepřítele nebo celý nepřátelský tým. Takhle to zní jednoduše, ale za tím vším je spousta mechanik a zákoutí, které je dobré pro začátek znát, abyste hned nedostali na budku. Protože když se vyhrává, je to mnohem větší zábava, no ne?



1 Nepodceňujte úvodní tutorial

Na začátku vás hra vede za ručičku a snaží se vás naučit ty nejzákladnější věci. Rozhodně se nesnažte tuhle část hry uspíšit. Je důležitá, abyste pochopili ty největší základy a navíc po dokončení dostanete odměnu v podobě kreditů, herních zlaťáků a dalších bonusů. K bonusům získaným z iDNES Premium se navíc dostanete až po dokončení úvodního tutorialu.

2 V garáži strávíte nějaký ten čas

Poté vám bude představena garáž. Je to místo, kde si prohlížíte všechna svá vozidla, zkoumáte a kupujete nová, cvičíte své posádky, chatujete s ostatními hráči a samozřejmě zde také spustíte svou první bitvu. Zde si vyberete vozidlo, režim bitvy (ty šedivé můžete vybírat až jakmile něco odehrajete) a pak už na vás čeká to velké červené tlačítko s nápisem „Bitva“.

3 Mapa je váš kamarád

V bitvě je dobré se seznámit, co všechno vidíte na obrazovce. Vlevo dole je stav vašeho vozidla, uprostřed dole vidíte stav munice, po stranách vozidla týmů, nahoře skóre a váš největší kámoš by měla být také mapa vpravo dole. Tam vidíte základny a vozidla obou týmů, vy jste označení bílou ikonou s kruhy dohledu okolo a kuželem směru kamery. Pomocí kláves + a – můžete mapu přibližovat a oddalovat.

4 Poznejte zaměřovat, vyhrajte bitvu

Zaměřovač je hned po mapě druhá nejdůležitější věc, se kterou se seznámit. Nahoře vidíte, jak vzdálený je cíl, vlevo vidíte, za jak dlouho budete mít nabité dělo a zaměřovací kruh podle své velikosti zase ukazuje rozptyl. Když se hýbete, bude rozptyl velký a je možné, že se přesně netrefíte. Pokud se chcete trefit, musíte se na chvíli zastavit a řádně zamířit. Asi ale tušíte, že když se zastavíte, stáváte se také snadným cílem.

Pokud chcete mířit přesněji, stačí stisknout klávesu SHIFT a ocitnete se v odstřelovacím režimu, díky kterému můžete být o dost preciznější.



Pálit byste měli až v momentě, kdy se zaměřovací kruh zcela srovná se zaměřovačem. Ještě lepší je počkat, až se také doostří na cíl.

5 Bohužel, nejste nesmrtelní

Tanky něco vydrží, to víme všichni. Pancéřování je má udržet pohromadě co nejdelší možnou dobu. Čelní pancíř je obvykle silnější, zatímco boční a zadní části jsou zranitelnější. Každý pancíř má hodnoty síly, které jsou zobrazeny jako čelní/boční/zadní. To znamená, že tank s hodnotami 75/45/45 zcela v pohodě odolá 60 mm granátů z čela, ale z boku a zezadu už hůře.

Není to tak jednoduché, občas když granát míří na pancíř pod určitým úhlem, tak se může i z boku docela klidně odrazit a nezpůsobit žádné poškození. Je to velká matematika, ale obecné pravidlo je, že z čím menšího úhlu granát dopadne na nepřátelské vozidlo, tím lépe.

Před nepřáteli vás ale nechrání jen pancíř a to, že se k jejich střelám stavíte do úhlů. Využívat můžete také terén, schovávat se za kopce a přirozené překážky, ale zase to nesmíte moc přehánět. Takový pád z útesu může být velmi trapný konec bojové situace.

6 Naučte se druhy tanků

Ve World of Tanks je celkem pět druhů tanků, z nichž všechny mají své výhody i nevýhody. Lehké tanky jsou nejrychlější a mají skvělý dohled, ale slabý pancíř a špatnou palebnou sílu. Střední tanky kombinují pohyblivost, palební sílu a relativně dobrý pancíř. Ve skupině jsou mocné, osamoceně ale dostávají zabrat. Těžké tanky jsou obrněná vozidla se silnými děly. Zato jsou pomalé a mají nízkou kadenci střel. Stíhače tanků jsou odstřelovači s přesnými a silnými děly, dobře se ukrývají a nepřátele ničí na velké vzdálenosti. Jakmile se k nim ale někdo přiblíží, je dost často konec. A nakonec tu máme dělostřelectvo, také známé jak artilerie. Poskytují velkou palebnou sílu na velkou vzdálenost – dokážou zasáhnout cíl téměř kdekoli na mapě. Dělostřelectvo je však pomalé s extrémně slabým pancířem.

7 Ekonomika a tuning

Za každou vítěznou bitvu váš tým dostává kredity a zkušenosti. Kredity jsou hlavní měnou a můžete si za ně kupovat nové moduly, vybavení a vozidla. Také je utrácíte za opravu vozidel po bitvě, nákup výcvikových manuálů pro posádku, doplnění munice a další věci.

Zkušenosti pak utrácíte za výzkum nových modulů pro vaše vozidla a za výzkum vozidel dalších úrovní. Pak jsou ve hře ještě Zlaťáky, které lze nakoupit za skutečné peníze (to víte, jinak by ta hra nebyla zdarma) a za ty si můžete nakoupit prémiový účet (díky iDNES Premium výhodě ho získáte zdarma na první týden hraní!), prémiová vozidla a další věci.

Moduly tanku ve World of Tanks

Když už jsme zmínili vylepšování a moduly, tak se vrhneme i na tuhle základní část hry. Moduly jsou klíčovými prvky libovolného vozidla jako motor, věž, rádio, dělo a podvozek. Každá z těch částí se dá nějakým způsobem vylepšit.

V základu se používají také průbojné granáty, ale lze si samozřejmě pořídit i lepší. Výbušné působí explozivní poškození, ale zase nejsou tak průbojné. Podkaliberní (APCR) granáty jsou rychlejší a průbojnější, ale horší na dálku. Průpalné (HEAT) granáty jsou zase skvělé na velkou vzdálenost a proti těžce obrněným vozidlům, ale jakmile někoho zasáhnou pod velkým úhlem, nemají žádný účinek.

Důležité je mít také pořádně vytrénovanou posádku tanku. Po každé bitvě získávají členové posádky zkušenosti a zlepšují si svou hlavní kvalifikaci — jejich základní funkci — na vozidle. Poté, co jejich výcvik v hlavní kvalifikaci dosáhne 100 %, mohou se členové posádky začít učit zvláštní specializace a schopnosti.

8 Základy máte, vzhůru do hraní

Teď už víte základní věci. Jak budete postupovat hrou, začnete objevovat spoustu dalších záludností, otevřou se vám také mise, kampaně a speciály, kterých se můžete účastnit, ale to už by tu nikdo neučetl. Protože nejvíc vás stejně naučí samotné hraní. Tak do bitvy!