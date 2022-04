Letošní hitová hra s písmeny má spoustu klonů, některé stojí za pozornost

Wordle byl hit počátku letošního roku. Zničehonic ji hrála ohromná spousta lidí a na sociálních sítích se vzájemně předháněli v tom, kdo byl v hádance dne úspěšnější. Ačkoliv sláva Wordlu od lednového boomu už zase celkem odeznívá, roste naopak popularita všemožných klonů a variací. Všechny hry mají přitom jednu společnou charakteristiku s původním Wordlem: dostanete pouze jednu hádanku denně.

Některé se snaží koncept hádanky dne postavit na hlavu, jiné jen naopak velice lehce pozměňují pravidla hry. Všechny níže zmíněné varianty jsou každopádně v angličtině, takže pokud si s tímto světovým jazykem moc nevíte rady, doporučujeme hlavně českou variantu Hádejslova. Některé níže zmíněné alternativy však tak velkou znalost anglického jazyka nevyžadují.

Zeměpis – Worldle, Globle

Pokud vás místo jazyků zajímá spíše zeměpis, pak jsou zajímavými alternativami hádanky týkající se polohy světových států. Worldle na to jde například tak, že hádáte světový stát podle jeho obrysu hranic. Pokud se napoprvé netrefíte do správné země, pak vám hra alespoň v následujících čtyřech pokusech napoví, jak daleko v kilometrech byl váš tip vzdálený, jakým směrem se od tipované země ta správná nachází a přesnost vaší odpovědi. Hru spustíte zde.

Globle

Globle funguje velice podobně, má ovšem trochu jiný systém nápovědy a také celkem rozdílnou grafickou stránku. Vidíte před sebou virtuální glóbus a správně tipnutá země má sytě červenou barvu. Neúspěšné tipy jsou naopak čím dál od cíle vybledlejší, což je ona klíčová nápověda, kterou se musíte řídit. Hru spustíte zde.

Matematika – Nerdle, Primel

Někoho baví písmena, někoho spíš čísla. Napodobeniny Wordle mezi sebou skrývají i pár matematických her. Docela zajímavá je Nerdle, která vás nechá hádat matematický příklad. Nejprve musíte tedy najít správná čísla a pozici znamének, následně většinou hádání dopadne tak, že musíte odvodit všechna čísla tak, aby byl příklad správně. Hru najdete zde.

Nerdle

Primel je pak už věc pro hodně otrlé matematiky. Nutí vás totiž uhádnout pětimístné číslo, a to navíc ne jen tak ledajaké. Musí totiž jít o prvočíslo. Pokud vás z hlavy nenapadá ani jedno, pak hru raději ani nezkoušejte. Ti odvážní ji najdou zde.



Kultura – Heardle, Framed

Následující alternativy k Wordlu jsou obě celkem nápadité. Na Heardle musíte mít naposloucháno opravdu hodně hudby, budete totiž hádat správnou píseň z úryvku. Jde o vesměs populární současné hity, které služba vybírá z knihovny služby Soundcloud. Bohužel z nějakého důvodu v Česku řada z nich nefunguje. Hru najdete zde.

Framed

Framed bude zase bavit filmové fanoušky. V celkem šesti pokusech budete podle vystřižených snímků z filmů hádat, o který se jedná. S každým dalším pokusem vám přibude další snímek, v průběhu hry v nich můžete libovolně listovat. Hru najdete zde.

Sprosťárny – Lewdle, Sweardle

Své separátní hry najdou i ti, kteří se vyznají v anglických vulgaritách. Lewdle je o něco promyšlenější parodií na Wordle, vedle různých vtipných popisků a hlášek napříč všemi různými menu hry vám nakonec také hra i vysvětlí, co přesně dané slovo znamená. To se hodí zejména v případě, že jste se k výsledku dostali spíše hádáním. Hru najdete zde.

Lewdle

Sweardle je v podstatě odlehčenou variantou toho samého, jelikož tentokrát máte hádat slovo pouze na čtyři písmena (sprosťáren na čtyři je v angličtině hodně) a máte na to čtyři pokusy. Hra se také trochu odchyluje od Wordle tím, že už vám v dalším pokusu vůbec nedovolí použít neplatná písmena. Najdete jí zde.

Noční můry – Hurdle, Absurdle, Duotrigordle

Pomyslnou „nightmare“ obtížností se zabývá hned několik různorodých napodobenin. Tou asi nejvíce krotkou je Hurdle, která na první pohled funguje naprosto stejně, jako Wordle. Rozdíl je ovšem v tom, že v Hurdle hádáte celkem pět slov jedno po druhém a poslední slovo musíte odvodit z kombinace výsledků čtyř předchozích. Pokusy na finální slovo máte tedy už pouze dva. Hru najdete zde.

Absurdle je výtvor čistého chaosu. Nejenom že vám hra neukazuje nápovědu týkající se správného umístění písmen (a nebo ukazuje, ale záměrně špatně), ale dokonce i vaše snažení sabotuje. A to třeba tak, že i klidně v průběhu hry mění správnou odpověď. Hru najdete zde.

Duotrigordle

Co třeba hádat více slov naráz? Zde existuje mnoho variant: v Dordle souběžně musíte přijít na dvě tajná slova, v Quordle na čtyři, v Octordle na osm... a tak dále, až se dostanete k Duotrigordle. Zde musíte uhádnout v jedné hře celkem 32 tajných slov. Vlastně se nedá říci, že by to bylo nějak extrémně těžké, spíš je to opravdu hodně zdlouhavá činnost. Hru najdete zde.

A další a další

Kopií Wordlu je opravdu taková hromada, že než bychom je vyjmenovali všechny, přibyly by během psaní takového textu tři další. Z těch, co nás doposud alespoň trochu zaujaly, ještě zmíníme třeba Squirdle, což je denní hádanka pro příznivce Pokémonů. Ty musíte uhodnout podle generace, typu, výšky či váhy.

Star Wordle potěší příznivce Star Wars, zde budete totiž hledat výrazy z této sci-fi ságy. Pomoci si můžete zejména hledáním na příslušné internetové encyklopedii Wookiepedia.

Squirdle

V Redactle zase nehádáte písmena, nýbrž celá slova. Vaším cílem je odkrýt celý text náhodně vybrané stránky na Wikipedii, kde jsou všechna slova zprvu skrytá.

Squabble je takové wordlovské Battle Royale, zde totiž soupeříte online proti 99 dalším hráčům s cílem být tím nejlepším. Speedle je variantou hádání slov na čas. Passwordle zase patří spíše do výše zmíněné kategorie supertěžkých výzev, v této variantě totiž na šesti pokusech denně musíte uhádnout heslo rovnou o 12 znacích. Nemožné? S nejvyšší pravděpodobností ano.