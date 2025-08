Společným znakem většiny velkých moderních her je fakt, že až na výjimky nebo typově jednodušší tituly si na jejich dokončení musíme počkat několik let. Krátký cyklus vývoje v současné podobě znamená tak rok až dva, standardní okolo tří až pěti a i tak tu máme tituly, na kterých se pracuje klidně i přes deset let. Fanoušci série Grand Theft Auto jistě budou vědět, o čem je řeč.

Kdysi byla ale situace úplně odlišná. Jak rychle se vyráběly hry připomněl legendární vývojář John Romero v podcastu Deep Dive, jehož studio id Software za začátku devadesátých let pracovalo na legendárním Wolfensteinu 3D. Hra nejprve vyšla v sharewarové podobě zdarma, v tu chvíli to byla v podstatě demoverze, ale s hotovou grafikou, prvními levely i funkčními mechanikami.

Romero zmiňuje, že tehdy se hry vyvíjely standardně dva měsíce, ale s onou první verzí Wolfensteinu 3D si prý studio „dalo načas“ a vývoj byl tak hned dvakrát delší.

„Wolfenstein byl naší první hrou, u které jsme si mohli říct: Budeme na tom dělat tak dlouho, jak jen bude třeba,‘“ řekl Romero v podcastu. „Asi rok a půl v kuse jsme měli na vývoj každé nové hry vždy přesně dva měsíce. Nakonec jsme si ale řekli, že tentokrát nebudeme mít žádný časový limit a uděláme to tak dobře, jak nám to půjde. Mít hotovou sharewarovou verzi Wolfensteina nám nakonec zabralo čtyři měsíce.“

Vývojář přitom poznamenal, že mít tak dlouhou dobu na vývoj první hratelné verze byl v podstatě luxus pro tehdy čtyřčlenný tým. Ale zároveň dodal, že plně chápe složitost moderních titulů a nechce se kvůli tomu pouštět do kritizování současných herních studií a jejich mnohaletých vývojových cyklů.

Hra původně vyšla v květnu 1992 pouze pro PC a byla nenáročná na výkon počítače. Proto na ni v dobrém vzpomíná celá řada hráčů, která tehdy měla PC k dispozici. Jak legendární střílečka obstojí u moderního hráče jsme před lety hodnotili v naší retro recenzi.