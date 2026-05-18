Zajatý americký špion William B. J. Blazkowicz se musí prostřílet hradem plným nacistů. Hra položila základy střílečkám z pohledu první osoby…
Jenže co kdyby to nebyla střílečka z první osoby, ale scénu jsme viděli izometricky?
Právě tímto způsobem zkusil legendu uchopit tvůrce LoGeKyl, který pracuje na modifikaci nazvané Isowulf. A výsledek vypadá vlastně docela zajímavě.
LoGeKyl je obrovským fanouškem studia id Software, respektive lidí, kteří hru stvořili – John Carmack, John Romero, Adrian Carmack a Tom Hall.
„Co kdybychom vzali hru Wolf3D a přetvořili ji na izometrickou střílečku? Pohybovat kamerou, upravit ovládání, přidat míření myší – a uvidíme, co se stane,“ řekl si.
„Ukázalo se, že původní návrh Johna Romera a Toma Halla stále funguje, i když z úplně jiné perspektivy. Myslel jsem si, že budu muset upravit rychlost pohybu, AI nepřátel, možná přejít z hit-scan na projektily – ale ne. Vše prostě funguje. Co mě však nepřekvapilo, bylo to, že grafika se krásně přenesla.“
Modifikace je nyní kompletní, to znamená, že si můžete celý Wolfenstein 3D zahrát v izometrickém zpracování. Naleznete ji zde.
Co se série týče, posledním vydaným dílem je spin-off Wolfenstein: Youngblood z roku 2019, který se ovšem příliš nepovedl. Studio MachineGames ovšem aktivně pracuje na dílu Wolfenstein 3, který by měl uzavřít příběh B. J. Blazkowicze.
