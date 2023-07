Cavill se rozloučil s rolí Geralta. Jakou má teď Zaklínač budoucnost?

Třetí série Zaklínače na Netflixu se seriálovým hitem roku zřejmě nestane. Na vynesení rozsudku nad touto sérií jsme si museli počkat až do vydání zbylých třech dílů, které následovaly po prvních pěti v červnu, ovšem čekání nakonec jen naplnilo obavy. Je zřejmé, že si Zaklínač v podání streamovací služby Netflix nejspíše udrží leda opravdu skalní fanoušky této moderní podoby, ovšem v budoucnu může být ještě hůř.

Už po zhlédnutí prvních pěti dílů v červnu jsem měl jasno v tom, že třetí série žádný hit nebude. Autoři se sice na oko ponořili více do knižních reálií, za jejichž nedodržování schytávali kritiku už v předchozích sériích, jenže současně s tím i pokračují v ohýbání původního materiálu, jak se jim zlíbí. Prvních pár dílů navíc moc neumělo držet tempo a vlastně jsem se z „divácké letargie“ vytrhl až u pátého dílu s čarodějnickým bálem, který hodnotím z červnového balíku dílů jako asi nejlepší.

Asi teď už nemá moc smysl znovu omílat různé výtky, kterými byl internet zaplavený už v červnu. Až směšné kostýmy Yennefer, popletená časová osa s Radovidem a dalšími postavami a také fakt, že se postavy přesouvají po seriálovém světě až podivně rychle, to všechno prostě scenáristé nezvládli.

Světlá místa se sice také najdou, ale je jich jen poměrně málo. Seriál v podstatě na svých ramenou nese Henry Cavill v roli Geralta, který v ní umí diváka popíchnout, aby se přece jen díval ještě o kousek dál. Jako obstojně ztvárněné hodnotím ještě Yennefer a Ciri. Především ta druhá jmenovaná na sebe v červencových epizodách čím dál více strhává pozornost, a vlastně tak trochu začíná být jasné, co s ní seriál do budoucna plánuje.

Když už jsme na herním magazínu, asi se sluší dodat, že pro příznivce herní série je tu povedený především hudební doprovod, který umí vyvolat hezké vzpomínky na hry. Horší je to už pak s akčními scénami, kde sice Geralt umí předvést parádní choreografii, ovšem třeba monstra už tak dobrá nejsou a výsledný mix je pak spíše jako něco z béčkového fantasy seriálu.

Musím se přiznat, že mi vlastně hezké vzpomínky na hry kazily především jednu věc na seriálu: moc jsem se o hlavní hrdiny nebál. Geralt, Yennefer, Triss, Jaskier i Ciri jsou všichni přítomní v materiálech od CD Projektu, který se odehrává až po skončení knižní ságy, což je to, co zatím zpracovává seriál. A ano, sice by scenáristé ve svém „moderním pojetí“ mohli nachystat i nějaký opravdu nečekaný zvrat, jenže to už by se definitivně vystavili hněvu knižních příznivců.

Seriálu tak v podstatě chybí možnost přichystat si opravdový divácký šok (něco jako Red Wedding z Game of Thrones), a i když kosí vedlejší postavy celkem s chutí, většinou mne to nechávalo chladným. Dobrý scénář se však nutně nemusí poznat šokujícími zvraty, ale zkrátka konzistentností a poutavostí, která ovšem Netflix Zaklínačovi také chybí.

Poslední tři díly to daly jasně najevo nesourodým závěrem, kdy epickou bitvu v šestém dílu střídá poměrně táhlá nuda v tom sedmém. Závěrečný díl se pak dá chápat především jako rozloučení s Henrym Cavillem, v čemž vlastně odvádí celkem dobrou práci, ovšem divák se samozřejmě nemůže zbavit dojmu, že by bylo lepší, kdybychom se s Cavillem loučit nemuseli.

O budoucnosti seriálu mám docela obavu. Ani prudká otočka v kvalitě scénáře totiž nemusí vyvážit nezvyk spojený s novým hercem v hlavní roli a naopak i kdyby byl nově příchozí Liam Hemsworth sebelepší, pokračující sestupná kvalita scénáře ho může stejně jako Cavilla potopit. Ze závěru třetí série jsem navíc získal dojem, že by se pozornost v dalších sériích mohla upnout spíše k Ciri a postava Geralta by přešla do pozadí.

Netflix přitom s Hemsworthem neplánuje jen jednu další sérii, ale rovnou dvě, oficiálně byla totiž přislíbena i pátá série. Už čtvrté série se však kvůli stávkám herců a scenáristů nejspíše jen tak nedočkáme, takže nyní je vše nejspíš zase na polském herním studiu, aby zaklínačskou značku udržovalo v pozornosti (a přízni) fanoušků. Nejblíže se zdá být remake prvního dílu, po něm bude pak následovat nejspíše velkolepější čtvrtý díl, ovšem reálně stále vůbec netušíme, jak dlouho ještě budeme muset na tyto tituly čekat.