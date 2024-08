Oblíbený zaklínač bude v očekávané hře, ale ne jako hlavní hrdina

Už nějakou dobu víme, že práce na čtvrtém herním Zaklínači je v plném proudu. Aktuálně na hře dělají asi dvě třetiny zaměstnanců polského CD Projektu, jehož zaměstnanci navíc přiznali, že hra letos vstoupí do hlavní fáze vývoje a je ze všech projektů studia, co se odvedené práce týče, v nejpokročilejším stavu. Aby také ne, když tato značka je stále tahounem portfolia polské herní firmy a hráči již opravdu netrpělivě vyhlížejí pokračování této série.

Pokud jste hráli alespoň jeden díl série, pak nejspíše už po hlasu poznáte představitele Geralta, hlavního hrdiny všech tří her, kterého dabuje Doug Cockle. Toho mimochodem můžete slyšet také třeba ve hrách Tails of Iron, Victor Vran nebo loňském hitu Baldurs Gate 3. Cockle se každopádně v rozhovoru pro youtubový kanál Fall Damage rozpovídal o jeho roli ve čtvrtém díle slavné herní série.

Dabér přiznal, že sice zatím nečetl herní scénář, nicméně ví, že Geralt nebude ve hře ústředním hrdinou. Ve hře by se sice měl objevit, ovšem rozsah jeho role známý není. Je tedy stejně tak možné, že Geralt bude jednou z významných vedlejších postav (třeba na úrovni Vesemira z předchozích dílů), nebo že se Geralt objeví jen krátce a půjde v podstatě pouze o poctu předchozím dílům.

Jeho informace není příliš překvapivá, jelikož už nějakou dobu se mluví o tom, že se CD Projekt chce posunout dál a od čtvrtého dílu zaklínačské série bude budovat nové příběhy. To mimo jiné znamená se oprostit právě i od Geralta, jehož příběh se dá považovat za uzavřený. Takže o kom ten čtvrtý Zaklínač vlastně bude?

Bude hlavní hrdinkou The Witcher 4 Ciri?

Nejrozšířenější teorii pro nového hlavního hrdinu je osazení této role Ciri, za kterou jsme krátce mohli hrát už ve třetím dílu. Ciri má koneckonců velkou pozornost i v knihách a seriálové variantě od Netflixu. Je tedy možné, že volba padne na ni. Na druhou stranu se však debatuje o tom, jak autoři vyřeší fakt, že Ciri má opravdu silné nadpřirozené schopnosti (do hry by ji alespoň z kraje museli autoři nějak oslabit), a také to, že velký kus jejího příběhu je již také zpracovaný ve třetím dílu.

Nabízí se rovněž možnost, že se autoři vydají cestou z Cyberpunku 2077 a nechají hráče vyrobit si vlastního zaklínače. Na jednu stranu by tím dali větší volnost každému hráči si hru přizpůsobit sobě, ale zároveň by to znamenalo dělat kompromisy v příběhu týkající se takto neurčitého hlavního hrdiny (oslovování, vztahy apod.). Někomu to může vyhovovat více, někomu méně.

Samozřejmě je také možné, že se pozornost obrátí i na jinou postavu ze zavedeného fantasy světa od polského spisovatele Sapkowského a nebo na jinou předpřipravenou postavu přímo od autorů z CD Projektu. Tomu nahrává třeba jediný dosud zveřejněný obrázek týkající se čtvrté hry, na které je vyobrazen medailon zaklínačské školy Rysa, což může být indicie, v jakém prostředí se hra bude odehrávat.