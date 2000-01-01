náhledy
Remaster populárního třetího Zaklínače hrajeme už od vydání. Ve hře jsme už na PlayStationu 5 Pro strávili přes 10 hodin a ačkoliv hra vypadá opravdu parádně, s optimalizací a množstvím menších chybek zatím moc spokojeni nejsme.
Autor: Bonusweb.cz
The Witcher 3: WIld Hunt – Remastered vyšel 29. září na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 a PC. My jsme vám již přinesli dojmy z hraní Switch 2 verze, která dostala oproti původní verzi na Switchi skutečně masivní grafické vylepšení, ale souběžně s tím hru hrajeme i na PlayStationu 5 Pro. Tam je skok oproti next-gen verzi rovněž znát, ale už není až tak dramatický.
Autor: Bonusweb.cz
Na první pohled vás zaujme vylepšená grafika, která skutečně z již moc hezké hry udělá ještě hezčí. Zároveň se dá ale namítnout, že remaster už možná až moc tlačí na pilu a trochu se realismem vzdaluje původní grafické stylizaci.
Autor: Bonusweb.cz
Každopádně remaster je poznat na první pohled detailnějšími texturami a lepší práci se světlem díky podpoře ray-tracingu. Hra má nyní ještě krásnější západy slunce, krajina je detailnější a hra zkrátka působí moderněji.
Autor: Bonusweb.cz
Grafické vylepšení se dotkly i animací zaklínačských znamení. Jde ale čistě o vizuální změnu, jejich funkcionalita se nezměnila, jinak by to byl už celkem zásadní zásah do hratelnosti.
Autor: Bonusweb.cz
Autoři hodně mluvili o vylepšení pohybu při jízdě na koni. Když cváláte napříč lesem mimo cesty, Klepna se přirozeněji vyhýbá překážkám. Ale i tak se stalo, že se jednou nebo dvakrát o něco zasekla, pořád ten nový systém není úplně 100%. Ale změna k lepšímu rozhodně znát je.
Autor: Bonusweb.cz
Podobný pocit máme i z vylepšení grafiky (práce se světlem) v interiérech. Někdy jsou opravdu hezké, jindy ale máme pocit, že ray-tracing způsobí hlavně to, že je v místnostech prostě jen větší tma, než byla v původní hře.
Autor: Bonusweb.cz
Příjemným rozšířením je pak zahrnutí některých populárních modifikací do základní výbavy hry. Můžete si tak třeba vypnout opotřebovávání zbraní nebo zrušit limit váhy předmětů v inventáři.
Autor: Bonusweb.cz
Souboje mají novou dynamickou kameru. Když je nepřátel víc, kamera se oddálí, naopak při boji jeden na jednoho je blízko za zády Geralta. Je to opět docela drobná změna, a pokud se vám nelíbí, dá se to v nastaveních vypnout.
Autor: Bonusweb.cz
Hezkou novinkou, kterou oceníte ale asi až v závěru hry, je pak možnost si nechat předělat daní předmět do podoby jiného. Atributy dané věci se nezmění, ale můžete si tak vzhled Geralta a jeho výbavy ještě více přizpůsobit vašemu vkusu.
Autor: Bonusweb.cz
Hra kompletně přepracovala dovednostní stromy a nyní je daleko snazší se dostat k některým schopnostem, které byly původně dostupné až po značné časové investici do levelování ostatních schopností. Hra je díky tomu zase o něco rozmanitější v tom, jakým směrem se ve vylepšování dovedností Geralta vydáte.
Autor: Bonusweb.cz
No a pak je tu zkrátka ohromná spousta malých změn. Sbírat předměty z padlých nepřátel je daleko snazší, Geralt dokonce může naráz jedním stiskem tlačítka vzít vše z těl padlých příšer. Sbírat květiny jde teď také i z koňského hřbetu.
Autor: Bonusweb.cz
Hra vás už tak nezaplavuje informacemi, když dokončíte misi, ale všechny novinky (zápisy do kodexu, nabyté schopnosti apod.) vypíše přehledně naráz.
Autor: Bonusweb.cz
Vedle toho také jsou na herní mapě už vidět všechny aktivní mise naráz, takže je snazší se zorientovat v tom, co se zrovna děje okolo vás, bez nutnosti listovat v menu aktivních misí.
Autor: Bonusweb.cz
A teď to, co nám na remasteru zatím celkem vadí. Asi nejzásadnější vadou je časté zadrhávání hry, většinou po úspěšně dokončené misi nebo po rychlém cestování z místa na místo. Mimo to je krásně plynulá, ale toto časté škubání obrazu by se prostě dít při správné optimalizaci nemělo.
Autor: Bonusweb.cz
Hra nám dokonce během hraní jednou zamrzla a spadla, a podle hledání názorů na fórech nejsme zdaleka sami. Autoři už navíc přiznali, že pracují na opravě těch nejpalčivějších chyb na PlayStationu 5, včetně právě výkonu a stability hry.
Autor: Bonusweb.cz
Pak je tu třeba i občasný problém s audio stránkou hry. Někdy, když se spustí dialog, mluví všichni zúčastnění hrozně potichu, jako kdyby stáli v dálce. Vše ostatní (hudba, zvukové efekty) je přitom hlasité správně.
Autor: Bonusweb.cz
The Witcher 3: WIld Hunt – Remastered zkrátka podle našeho soudu neunikl pověsti CD Projektu, který v takové situaci není zdaleka poprvé. Zároveň ale víme, že se autoři snaží chyby napravit, takže snad stačí jen počkat, a remaster bude snad brzy působit výrazně lepším dojmem.
Autor: Bonusweb.cz
Pro fanoušky Zaklínače je tato hra už dlouhé roky v podstatě povinností a pokud jste o ni ještě nezavadili, remaster je skvělou příležitostí. Pro současné majitele hry je navíc zdarma.
Autor: Bonusweb.cz