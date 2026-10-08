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Herní legendy teď pořídíte výhodně. Tipy na slevy z podzimního výprodeje
Podzimní výprodej na Steamu je v plném proudu a v mnoha případech lze ušetřit i klidně 90 % původní ceny. Vybíráme ty nejvíce zlevněné hry a zároveň přidáváme tipy na další menší slevy včetně...
Populární česká hra je teď ještě lepší. Zažijete svobodnou projížďku po USA
Čekání na úplně nový herní režim Road Trip do populárního českého simulátoru tahačů American Truck Simulator se vyplatilo. Hra se jednou volbou promění na ultimátní simulátor výletu po Spojených...
A kde je sakra trojka? Tyto legendární herní série ji nikdy nedostaly
Vývoj her je čím dál tím dražší a tak není divu, že vývojáři mainstreamových titulů sází především na zavedené značky. O to více nás překapuje, že některé ze sérií, které měly potenciál stát se novou...
Toto jsou nejlepší a nejhorší letošní hry podle Asmongolda. Souhlasíte s ním?
Populární streamer Zack Hoyt, známý jako Asmongold, sestavil žebříček kandidátů na nejlepší a nejhorší letošní hry. Souhlasíte s jeho výběrem? Napište nám do diskuze.
Star Wars, Pokémon i PlayStation. Tyto sady LEGO vycházejí v říjnu
Máte rádi Lego? Potom nahlédněte do našeho říjnového přehledu. K mání jsou nejenom první vánoční sady, ale třeba i rozměrný Hvězdný superdestruktor Executor ze Star Wars, retro konzole PlayStation či...
Diablo 2 úplně jinak. Modifikace umožní hrát z pohledu vlastních očí ve VR
Postavit se hordám nepřátel ve slavném Diablu 2 nyní lze i v úplně jiné perspektivě ve virtuální realitě.
Grafické vylepšení Zaklínače je na PlayStationu parádní, ale chyb není málo
Remaster populárního třetího Zaklínače hrajeme už od vydání. Ve hře jsme už na PlayStationu 5 Pro strávili přes 10 hodin a ačkoliv hra vypadá opravdu parádně, s optimalizací a množstvím menších...
Nová korejská hra vzala Steam útokem. Zdaleka ale ještě nemá vyhráno
Se startem nového MMORPG AION 2 může být korejský NC spokojený, podařilo se mu totiž nalákat poměrně hodně hráčů.
Hackerská akce Watch Dogs chystá návrat. Ale úplně nová hra to nebude
Ačkoliv Ubisoft prozatím oficiálně nic neohlásil, podle známého únikáře Toma Hendersona se chystá vydat director’s cut posledního dílu Legion.
Z těchto cosplayerek nespustíte oči. Vyberte svou favoritku
Třetí řada Miss Cosplay právě začala. Pokochejte se krásou cosplayerek, obdivujte jejich ladné křivky a kostýmy inspirované populární kulturou.
PlayStation Plus v říjnu nabízí formule a dvě multiplayerové střílečky
Říjnová nabídka služby PlayStation Plus potěší hlavně příznivce multiplayeru, dostanou totiž rovnou dvě akční hry, ve kterých musíte čelit výzvám v týmu spoluhráčů. Nezapomnělo se ale ani na fanoušky...
Rodičovský účet na Robloxu propojíte s dětským. Co pak změníte na dálku?
Ne každý Noob je neškodný a Roblox není jenom hra. Jde o obrovskou sociální platformu, kde děti potkávají cizí hráče. Nové účty Roblox Kids a Roblox Select proto podle věku omezují hry i chat a...
Herní legendy teď pořídíte výhodně. Tipy na slevy z podzimního výprodeje
Podzimní výprodej na Steamu je v plném proudu a v mnoha případech lze ušetřit i klidně 90 % původní ceny. Vybíráme ty nejvíce zlevněné hry a zároveň přidáváme tipy na další menší slevy včetně...
Bonusweb slaví 28 let. Co jste hráli, když vám bylo 28?
V pondělí 5. října 1998 se na českém internetu objevil nový projekt jménem Bonusweb. Psal nejen o hrách, ale i hudbě, filmech a komiksech. Zhruba po čtvrt roce se vyprofiloval na server zabývající se...
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Star Wars, Pokémon i PlayStation. Tyto sady LEGO vycházejí v říjnu
Máte rádi Lego? Potom nahlédněte do našeho říjnového přehledu. K mání jsou nejenom první vánoční sady, ale třeba i rozměrný Hvězdný superdestruktor Executor ze Star Wars, retro konzole PlayStation či...
A kde je sakra trojka? Tyto legendární herní série ji nikdy nedostaly
Vývoj her je čím dál tím dražší a tak není divu, že vývojáři mainstreamových titulů sází především na zavedené značky. O to více nás překapuje, že některé ze sérií, které měly potenciál stát se novou...