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Grafické vylepšení Zaklínače je na PlayStationu parádní, ale chyb není málo

Ondřej Martinů
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The Witcher 3: WIld Hunt - Remastered (PS5 Pro) The Witcher 3: WIld Hunt - Remastered (PS5 Pro) The Witcher 3: WIld Hunt - Remastered (PS5 Pro) The Witcher 3: WIld Hunt - Remastered (PS5 Pro) The Witcher 3: WIld Hunt - Remastered (PS5 Pro) The Witcher 3: WIld Hunt - Remastered (PS5 Pro) The Witcher 3: WIld Hunt - Remastered (PS5 Pro) The Witcher 3: WIld Hunt - Remastered (PS5 Pro) The Witcher 3: WIld Hunt - Remastered (PS5 Pro) The Witcher 3: WIld Hunt - Remastered (PS5 Pro) The Witcher 3: WIld Hunt - Remastered (PS5 Pro) The Witcher 3: WIld Hunt - Remastered (PS5 Pro)
Remaster populárního třetího Zaklínače hrajeme už od vydání. Ve hře jsme už na PlayStationu 5 Pro strávili přes 10 hodin a ačkoliv hra vypadá opravdu parádně, s optimalizací a množstvím menších chybek zatím moc spokojeni nejsme.

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