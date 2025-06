The Witcher 3 je jedním z nejoblíbenějších RPG vůbec a hráči si jej před deseti lety mohli užít opravdu dosyta. Už základní příběhová kampaň zabrala desítky hodin a následně dorazilo ještě v říjnu 2015 první DLC Hearts of Stone a pak v květnu 2016 druhé DLC Blood and Wine. Obě dosahují vysokých kvalit a jsou minimálně stejně oblíbené jako základní kampaň, ne-li ještě lepší. To však bylo, co se dodatečného obsahu týče, téměř vše.

Ano, hra ještě dostala jednak vylepšenou next-gen verzi s lepší grafikou a také k příležitosti vydání seriálu na Netflixu i jeden nový úkol. Ale jinak už je celkem bláhové doufat, že by se autoři vrátili k podpoře deset let staré hry, když už mají spoustu jiných projektů k přípravě. Třetí Zaklínač je však natolik výjimečný a ještě má pro rozšíření velice dobrou záminku, takže se možná hráči přeci jen dočkají třetího rozšíření do hry.

Informace přinesl polský youtuber Boris Nicepolak, který je známý svými kontakty ve studiu CD Projekt Red a má tedy možnost i nahlížet do zákulisí vývoje. Youtuber se nechal slyšet, že ve studiu se nyní připravuje třetí příběhové rozšíření hry z roku 2015 a že ji má na starost tým Fool’s Theory, který zároveň vyrábí remake prvního dílu.

Nicepolak navíc zmínil, že nový dodatek by měl být k dispozici příští rok, respektive že by DLC mělo dorazit ještě před vydáním čtvrtého dílu, který se zatím odhaduje na rok 2027 nebo později. Víc toho však neuvedl, a proto se ihned rozhořely spekulace, co by nové rozšíření hry mohlo znamenat.

Fanoušci se přiklánějí k teorii, že by nový obsah mohl hru napojit na čtvrtý díl a ukázat, co se stalo v mezidobí. Není tajemstvím, že ve čtyřce už se ujmeme namísto Geralta role starší a zkušenější Ciri, takže je zřejmě potřeba vysvětlit, jak co přesně se mezi díly stalo. Autoři samozřejmě mohli vysvětlování propojení jednotlivých dílů udělat v rámci čtyřky, nicméně příběhové DLC pro trojku je rovněž zajímavý způsob, jak pokračování zaklínačského příběhu uchopit.

Jiné informace se ovšem přiklánějí k tomu, že by mohlo jít třeba jen o kolekci nejlepších uživatelských modifikací, které autoři zabudují jako volitelnou součást původní hry. Tak či onak jsme zvědaví, s čím nás CD Projekt nakonec ještě může překvapit. Jen je nutné nejspíše ještě nějakou dobu počkat.