Třetí Zaklínač ještě neřekl poslední slovo. Chystá se překvapení roku?

Ondřej Martinů
Fanoušky oblíbeného třetího dílu herního Zaklínače možná čeká ohromné překvapení. Sílí spekulace ohledně možného třetího rozšíření, kterým by autoři propojili příběh s chystaným čtvrtým dílem. A podle všeho by nemuselo jít jen o malou herní jednohubku, nýbrž o plnotučný datadisk.
Witcher 3

Witcher 3 | foto: CD Projekt Red

Witcher 3 Next-gen
Witcher 3 Next-gen
Witcher 3 Next-gen
Witcher 3 Next-gen
79 fotografií

Letos třetí Zaklínač (The Witcher 3: Wild Hunt) oslaví jedenácté narozeniny. Takové stáří pro spoustu jiných her znamená, že autoři se dávno posunuli k dalším projektům. Jenže polský CD Projekt si je moc dobře vědom oblíbenosti této hry a také už nějakou dobu chystá čtvrtý díl, kde místo zaklínače Geralta bude mít hlavní slovo jeho adoptivní dcera Ciri. Jenže do vydání čtyřky je ještě daleko, a tak mají možná autoři jedno zajímavé eso v rukávu.

Witcher 3 Next-gen
Witcher 3 Next-gen

Podle polské analytické společnosti Noble Securities, která se zabývá sledováním akciového trhu, roste potenciál na investice do společnosti CD Projekt díky zákulisním plánům vývoje třetího dodatku k této oblíbené hře z roku 2015. Firma podle analýzy na datadisk vynaloží asi 52 milionů zlotých, tedy necelých 300 milionů korun. Což napovídá, že by mohlo jít o pořádně velký projekt.

Analýza zmiňuje, že nový datadisk by mohl dorazit v květnu 2026 a že by firma za něj mohla účtovat až 30 dolarů (asi 600 korun). To by bylo víc, než kolik CD Projekt chtěl za každý předchozí datadisk (Hearts of Stone, Blood and Wine) a tedy by to mohlo napovídat, že případné třetí rozšíření bude opravdu pořádný kus nového obsahu.

Witcher 3 Next-gen
Witcher 3 Next-gen

Zajímavé ovšem je, že datadisk by neměla mít na starost kmenová studia CD Projektu, nýbrž tým z Fool’s Theory, který má už nějakou dobu pracovat na remaku prvního dílu. Nyní se však mluví o tom, že práce na remaku je pouze sporadická a většina týmu se věnuje právě novému datadisku.

Čtvrtý díl bude představovat pro fanoušky série pořádný příběhový skok: vedle hlavního protagonisty se vystřídá i herní prostředí. A tak vlastně dává smysl udělat příběhový mezistupínek pojící obě hry dohromady. Fanoušci jsou navíc zvědaví, jak by v takovém případě autoři naložili s faktem, že hlavní příběhová kampaň hry má celkem tři různé konce a v každém má právě Ciri úplně jiný osud.

Promarněná příležitost. Malý přídavek do next-gen Zaklínače by mohl být hit

Vše jsou samozřejmě stále pouze spekulace. Je tedy možné, že práce tohoto vývojářského týmu nakonec může mít úplně jiný charakter, ať už by šlo třeba o zmíněný remake prvního dílu, nebo třeba novou aktualizaci hry pro Nintendo Switch 2, kterou by hráči také viděli rádi. Na druhou stranu jsme si v minulosti již ověřili, že autoři se ke hře rádi vracejí po delší době, což dali najevo novým vedlejším úkolem k příležitosti vydání seriálu na Netflixu. Možné je tedy vše.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čínský hráč dva roky neopustil hotelový pokoj, žil v odpadcích a výkalech

Čínský hráč dva roky neoupstil hotelový pokoj. Takto t to vypadalo při jeho...

Sociálními sítěmi proběhlo virální video zobrazující úklid hotelového pokoje v čínském hotelu specializovaném na hráče videoher. Podle personálu ho jeho obyvatel prakticky neopustil po dva roky a o...

Byly to vyhozené peníze. Vybíráme kontroverzní a špatné hry roku

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Nepovedené, rozbité, ověšené kontroverzemi. Letos se opět urodilo na poli her, které nedopadly nejlépe. Vybíráme hry, které nemají nezbytně ta úplně nejhorší hodnocení v recenzích, ale od hráčů kvůli...

Hry roku 2025 podle redakce Bonuswebu

Kingdom Come: Deliverance 2

Zatímco čtenářské hlasování o Hru roku 2025 je v plném proudu, pojďme se podívat, jaké kousky volí autoři Bonuswebu.

Vybíráme nejočekávanější hry roku 2026

Phantom Blade Zero

Pojďme se podívat na ty největší pecky, které nás v roce 2026 čekají. A nezapomeňte nám napsat, na které kousky se nejvíc těšíte vy.

Dvaadevadesátiletá babička zbila všechny soupeře a vyhrála turnaj v Tekkenu

Japonka Hisako Sakai vyhrála v letech turnaj v Tekkenovi

Japonsko je zemí videohrám zaslíbenou a jejich obliba je obrovská napříč všemi věkovými skupinami. Dokonce i pro ty nejstarší, kteří si užívají důchodového věku, se pořádají speciální turnaje....

Třetí Zaklínač ještě neřekl poslední slovo. Chystá se překvapení roku?

Witcher 3

Fanoušky oblíbeného třetího dílu herního Zaklínače možná čeká ohromné překvapení. Sílí spekulace ohledně možného třetího rozšíření, kterým by autoři propojili příběh s chystaným čtvrtým dílem. A...

1. ledna 2026 0

Bude to suchý měsíc? Tyto hry vychází v lednu

Code Vein 2

Start roku nikdy nebývá příliš nabitý očekávanými hrami a ani 2026 neodstartuje zběsilým tempem. Na několik novinek se mohou těšit příznivci hororů a akčních her, plus dorazí velká aktualizace na...

31. prosince 2025 4

Vzpomínky vysloužilých gamerů. Co jsme dělali jako herní cucáci, ale jako senioři už ne

Premium
Golden Axe

Je konec roku, což často znamená, že lidé rekapitulují a začínají být nostalgičtí a sentimentální. Překvapivě se to týká i nás, i když se snažíme prezentovat jako lidé, kteří mají emoce na úrovni...

31. prosince 2025 8

Pět špatných herních zpráv, které přinesl letošní rok

Call of Duty: Black Ops 7

Herní rok 2025 přinesl spoustu nečekaných úspěchů, ale také zklamání, nebo dokonce ryzích propadáků a špatných zpráv. Pojďme si připomenout, jaké události za uplynulý rok negativně poznamenaly herní...

30. prosince 2025 4

Vybíráme nejočekávanější hry roku 2026

Phantom Blade Zero

Pojďme se podívat na ty největší pecky, které nás v roce 2026 čekají. A nezapomeňte nám napsat, na které kousky se nejvíc těšíte vy.

29. prosince 2025 17

Dvaadevadesátiletá babička zbila všechny soupeře a vyhrála turnaj v Tekkenu

Japonka Hisako Sakai vyhrála v letech turnaj v Tekkenovi

Japonsko je zemí videohrám zaslíbenou a jejich obliba je obrovská napříč všemi věkovými skupinami. Dokonce i pro ty nejstarší, kteří si užívají důchodového věku, se pořádají speciální turnaje....

28. prosince 2025 5

Čínský hráč dva roky neopustil hotelový pokoj, žil v odpadcích a výkalech

Čínský hráč dva roky neoupstil hotelový pokoj. Takto t to vypadalo při jeho...

Sociálními sítěmi proběhlo virální video zobrazující úklid hotelového pokoje v čínském hotelu specializovaném na hráče videoher. Podle personálu ho jeho obyvatel prakticky neopustil po dva roky a o...

27. prosince 2025 11

Hry roku 2025 podle redakce Bonuswebu

Kingdom Come: Deliverance 2

Zatímco čtenářské hlasování o Hru roku 2025 je v plném proudu, pojďme se podívat, jaké kousky volí autoři Bonuswebu.

26. prosince 2025 11

Byly to vyhozené peníze. Vybíráme kontroverzní a špatné hry roku

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Nepovedené, rozbité, ověšené kontroverzemi. Letos se opět urodilo na poli her, které nedopadly nejlépe. Vybíráme hry, které nemají nezbytně ta úplně nejhorší hodnocení v recenzích, ale od hráčů kvůli...

25. prosince 2025 9

RETRO: Need for Speed zachvátilo tuningové šílenství a vznikla skvělá hra

Need for Speed: Underground

Byl čas na změnu. V roce 2003 dorazil trochu jiný Need for Speed, než na jaký jsme byli zvyklí. Místo supersportů a honiček s policií nastoupily noční pouliční závody za volantem běžnějších vozů,...

24. prosince 2025 9

Při autonehodě zemřel Vince Zampella, tvůrce Call of Duty

Vince Zampella, jeden z tvůrců populární počítačové hry Call of Duty. (12....

V 55 letech zemřel spolutvůrce legendární série videoher Call of Duty Vince Zampella. Zahynul v neděli při autonehodě v Kalifornii. Jeho úmrtí potvrdilo herní vydavatelství Electronic Arts.

23. prosince 2025  8:40 5

Ideální jako dárek na poslední chvíli. Vybíráme zajímavé slevy PC her

Kingdom Come: Deliverance 2

Na Steamu vypukl pravidelný zimní výprodej her. Vzhledem k tomu, že hru můžete nakoupit i ve formě dárkového kódu, to může být dobré řešení, jak hráče obdarovat i na poslední chvíli. Vybíráme některé...

23. prosince 2025 11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.