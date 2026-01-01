Letos třetí Zaklínač (The Witcher 3: Wild Hunt) oslaví jedenácté narozeniny. Takové stáří pro spoustu jiných her znamená, že autoři se dávno posunuli k dalším projektům. Jenže polský CD Projekt si je moc dobře vědom oblíbenosti této hry a také už nějakou dobu chystá čtvrtý díl, kde místo zaklínače Geralta bude mít hlavní slovo jeho adoptivní dcera Ciri. Jenže do vydání čtyřky je ještě daleko, a tak mají možná autoři jedno zajímavé eso v rukávu.
Podle polské analytické společnosti Noble Securities, která se zabývá sledováním akciového trhu, roste potenciál na investice do společnosti CD Projekt díky zákulisním plánům vývoje třetího dodatku k této oblíbené hře z roku 2015. Firma podle analýzy na datadisk vynaloží asi 52 milionů zlotých, tedy necelých 300 milionů korun. Což napovídá, že by mohlo jít o pořádně velký projekt.
Analýza zmiňuje, že nový datadisk by mohl dorazit v květnu 2026 a že by firma za něj mohla účtovat až 30 dolarů (asi 600 korun). To by bylo víc, než kolik CD Projekt chtěl za každý předchozí datadisk (Hearts of Stone, Blood and Wine) a tedy by to mohlo napovídat, že případné třetí rozšíření bude opravdu pořádný kus nového obsahu.
Zajímavé ovšem je, že datadisk by neměla mít na starost kmenová studia CD Projektu, nýbrž tým z Fool’s Theory, který má už nějakou dobu pracovat na remaku prvního dílu. Nyní se však mluví o tom, že práce na remaku je pouze sporadická a většina týmu se věnuje právě novému datadisku.
Čtvrtý díl bude představovat pro fanoušky série pořádný příběhový skok: vedle hlavního protagonisty se vystřídá i herní prostředí. A tak vlastně dává smysl udělat příběhový mezistupínek pojící obě hry dohromady. Fanoušci jsou navíc zvědaví, jak by v takovém případě autoři naložili s faktem, že hlavní příběhová kampaň hry má celkem tři různé konce a v každém má právě Ciri úplně jiný osud.
Promarněná příležitost. Malý přídavek do next-gen Zaklínače by mohl být hit
Vše jsou samozřejmě stále pouze spekulace. Je tedy možné, že práce tohoto vývojářského týmu nakonec může mít úplně jiný charakter, ať už by šlo třeba o zmíněný remake prvního dílu, nebo třeba novou aktualizaci hry pro Nintendo Switch 2, kterou by hráči také viděli rádi. Na druhou stranu jsme si v minulosti již ověřili, že autoři se ke hře rádi vracejí po delší době, což dali najevo novým vedlejším úkolem k příležitosti vydání seriálu na Netflixu. Možné je tedy vše.