Hra Where Winds Meet je nová online senzace z Číny. Hra je přístupná zdarma, autoři na provoz vydělávají prostřednictvím mikrotransakcí známým „gacha“ modelem neboli sbíráním předmětů skrz náhodnou šanci na jejich získání. Do toho vstupuje fakt, že lze losování urychlit nákupem za reálné peníze. Hra je aktuálně mezi těmi nejpopulárnějšími na Steamu.
Ačkoli dělá hra správně to, že mikrotransakce se týkají pouze kosmetických předmětů a ne reálných výhod ve hře, tato mechanika rychle rozdělila hráče na ty, kteří se honosí drahými virtuálními oblečky, a ty, kteří si je nemohou dovolit. A jeden z nich, ten nejdražší, vyvolal pozdvižení na internetu, když se lidé dozvěděli, kolik peněz za něj je třeba utratit.
Jde o šaty s názvem Celestial Mortal, které hráč dostane spolu se sestavením lodi, kterou se lze ve hře přesouvat z jednoho místa na druhé a která zároveň slouží jako hráčská základna. Její stavba však vyžaduje opravdu hromadu plánků, které lze získat právě přes gacha systém, tedy ládováním peněz do hry. Loď je navíc opravdu vzácná a šance, že vám vypadne z herních slosování přesně potřebná věc, je opravdu malá (méně než jedno procento).
Aby se hráči netrápili navěky, Where Winds Meet má naštěstí zavedenou mechaniku „pity timer“, což je poměrně známá věc v online hrách, která vám vzácný předmět nadělí automaticky poté, co dosáhnete určitého (zpravidla hodně vysokého) počtu losování. Problém je ovšem v tom, že než se hra nad vámi smiluje, tak je potřeba nakoupit pokusy v hodnotě asi 42 tisíc dolarů, tedy asi 880 tisíc korun. Jiné zdroje uvádějí, že je potřeba dokonce až 56 tisíc dolarů (1,2 milionu korun).
Samozřejmě, pokud máte v losování štěstí, mohou být virtuální šaty spolu s lodí do Where Winds Meet vaše daleko rychleji a levněji. To už nejde zaručit a i tak se obnos, který za gacha mechaniky ve hře zaplatíte, může vyšplhat do závratných výšek.
Přesto se právě obleček Celestial Mortal bere ve hře jako symbol bohatství a na herních serverech se podle serveru Dexerto objevila už řada lidí, kteří se šaty a virtuální lodí chlubí a ukazují, že do hry zřejmě zainvestovali opravdu významný obnos peněz. Přitom za podobné peníze mohli mít dotyční třeba i nové a hezké auto.