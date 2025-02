Na podpis od Jindřicha byla pořádná fronta. Kingdom Come 2 jde do prodeje

K příležitosti slavnostního uvedení hry Kingdom Come: Deliverance 2 se konalo setkání s fanoušky, kteří si mohli přijít nakoupit hru a sběratelské předměty a nechat si je rovnou podepsat od herců a...

Tři nová rozšíření pro deskovku Zaklínač: Starý svět nesou název Stezka nestvůr, Divoký hon a Balíček dobrodružství. Jedna z nich je pro majitele základní hry prakticky povinnost. Proč? To vám...

Kutná Hora je středobodem české středověké hry Kingdom Come: Deliverance 2. Pokochejte se stylizovanou mapou města v podání studia Warhorse.

Need for Speed se hned tak nevrátí. Rozkaz zněl jasně: Battlefield

Nový díl ze slavné závodní série Need for Speed, která loni oslavila třicet let od vydání prvního dílu, hned tak nebude. Studio totiž bylo převeleno na pomoc s novou iterací válečné střílečky...