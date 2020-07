Toto vás bude bavit. Stavění městečka v Townscaperu nám učarovalo

Virtuálních simulací vlastního městečka je celá řada. Ať už si vzpomenete na slavné SimCity nebo novější Cities: Skylines, tento žánr je s námi už pěkně dlouho. Vývojáři Oskarovi Stålberovi (výrazně se podílel také na hře Bad North) ze Švédska se však povedlo vzít tento koncept hry se stavěním města a až překvapivě jej osekat na minimum, které ovšem stále naprosto skvěle funguje. A výborně se u něj relaxuje.

Stålber už s podobnými nápady experimentoval nějakou dobu, na jeho webu jsou například zdarma dostupné hříčky Brick Block a Planet, které spustíte i v internetovém prohlížeči. Obojí má v podstatě tu samou myšlenku jako Townscaper, takže pokud vás alespoň trochu zaujmou, jeho nejnovější titul vás bude bavit také.

No a o co tedy jde? Hru ovládáte pouze pomocí myši a na připravené ploše budujete město pouhým klikáním tam, kde chcete stavět. Levý klik postaví část města, pravý ho zbourá. Hra přitom umí sama předpovědět, jaká část patří kam, takže na vodu nejprve položí základy a na ně potom přidává stavby. Ty následně i sama chytře spojuje a přidává detaily jako pasáže, schody, dveře, zeleň a podobně.

S trochou nadsázky byste v podstatě mohli zavřít oči a náhodně začít klikat, kam vás napadne. Po jedné minutě budete mít hotové malé městečko, které stále dává smysl z hlediska propojení budov, cest a patřičných doplňků. Takto třeba dopadl můj pokus se zavřenýma očima a asi 30sekundovým náhodným klikáním:



Není to žádné umělecké dílo, ovšem hezky ilustruje fakt, jak se domy samy od sebe přizpůsobují vašim požadavkům. Chcete umístit jednu část nad vodu? Přidáme podpěrné sloupy. Dáte dva domky vedle sebe? Spojí se do jednoho většího a přemístí se dveře i okna. A tak dále. Vedle stavby a bourání máte pak už jen jednu další možnost, a to je vybírat barvu domů.

To je zatím jediný prvek, který do hry přidává ještě další variabilitu, jak se stavby generují. Dva zelené domy vedle sebe se spojí do jednoho, kdežto bílý a červený dům nikoliv. Můžete sice různobarevné domy proplétat tak, že vznikne jeden velký architektonický „uzel“, ovšem i tak mají stále odlišné barvy prioritu.

Mapa pro vytváření města je zatím omezená, ovšem i tak poskytuje více než dost prostoru. Stavby navíc můžete vyhnat až do opravdu velkých výšek, takže po vzoru světa z chystaného Cyberpunku se můžete než na rozsáhlé město zaměřit na jeho vertikální členitost.



Vizuální stránka je jednoduchá, ovšem zároveň povedeně kouzelná. Když obraz přiblížíte skutečně blízko, můžete si samozřejmě všimnout malé detailnosti textur, ovšem co byste také očekávali od hry, která na vašem disku zabere asi 65 MB. Líbí se nám stylizace evropského středomoří, ovšem doufáme, že do budoucna třeba autor navrhne i jiné styly.

Koneckonců příznivci Townscaperu už na oficiálních fórech na Steamu dávají Stålberovi víc než dost podnětů k tomu, jak hru ještě vylepšit. Co takhle 1st person režim, ve kterém se následně budete moci po vlastnoručně vytvořeném městečku procházet? Co přidat nějakou lidskou populaci? Možná i multiplayer by nebyl ke škodě. Minimalismus je však na prvním místě a je otázkou, nakolik bude autor ochotný hru „komplikovat“.

Townscaper je aktuálně dostupný na Steamu ve stavu předběžného přístupu a hra by měla být hotová za zhruba tři měsíce. Stojí pět eur (asi 130 korun), ovšem autor neplánuje ani po vydání plné verze žádné další zdražování. Nám opravdu učarovala, takže ji rozhodně doporučujeme vyzkoušet.