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Na Steamu, největším digitálním tržišti PC her, probíhá po loňské premiéře i letos Black Friday akce. Díky ní můžete pořídit řadu zajímavých her s výraznou slevou. Výprodej trvá do pondělí 30. listopadu.
Autor: Rockstar
Bohužel na PC se GTA 6 zatím nechystá, tak alespoň můžete ve slevě pořídit zážitkem asi nejbližší titul v podobě Red Dead Redemption 2. Kovbojská akce je předchozí hrou od autorů GTA a koupíte ji za 15 eur (asi 370 korun).
Autor: Rockstar
Nebo je tu ještě jeden opravdu propracovaný otevřený svět v podobě českého RPG Kingdom Come: Deliverance 2. Pokud jste doteď vydrželi a čekali s nákupem, hru můžete teď mít za 20 eur (490 korun).
Autor: Bonusweb.cz
Black Friday slevy využila celá řada letošních novinek jakožto první příležitosti trochu zlevnit. Váhat by neměli především ti, co čekali na první slevu na upírské RPG The Blood of Dawnwalker. Moc se nám líbilo a hodně připomíná skvělého třetího Zaklínače. 20% sleva cenu hry snížila na 56 eur, tedy asi 1 370 korun.
Autor: Bonusweb.cz
Úplně stejná sleva a tedy i pořizovací cena 56 eur (1 370 korun) platí také na další letošní RPG, které si hráči hodně oblíbili. Ve světě Crimson Desert se můžete úplně ztratit na desítky, ne-li rovnou stovky hodin. To za ty peníze stojí.
Autor: Pearl Abyss
Pokud byste rádi spíše něco taktického, tak letos se opravdu povedla tahová akce Star Wars: Zero Company. Hra vyniká nejenom hratelností, ale i příběhem. Vyšla teprve nedávno, ale už ji autoři z původních 50 eur zlevnili na 40 eur (980 korun).
Autor: EA
Dobře, tak teď pár opravdu vysokých slev. A u otevřených světů ještě zůstaneme s čarodějnickým RPG Hogwarts Legacy, které se od vydání v roce 2023 stalo absolutním prodejním hitem. Navíc je teď ideální čas se ve hře naladit na blížící se Harry Potter seriál. Hogwarts Legacy koupíte v 90% slevě za pouhých 6 eur (145 korun).
Autor: Nintendo
Co takhle nějaké závody? Need for Speed: Heat sice už není nejnovější hra, ale pořídit tuto sedm let starou závodní hru vás moc stát nebude. Navíc se odehrává ve virtuální napodobenině Miami, stejně jako GTA 6. Vyjde jen na 3,5 eura (85 korun).
Autor: Electronic Arts
Pokud máte na dlouhé zimní večery doma parťáka, pak si určitě ve dvou zahrajte některou z her nabídky studia Hazelight, které jsou dělané právě jen čistě pro dva hráče na rozdělené obrazovce. Skvělý It Takes Two teď na Black Friday stojí jen 8 eur (195 korun)…
Autor: Bonusweb.cz
… a novější titul Split Fiction už také stihl zlevnit na zajímavějších 30 eur (730 korun). Ale opravdu mějte na paměti, že druhý hráč je nutností, byť jde hrát s někým i online a ne nutně doma na gauči.
Autor: Hazelight Studios
Zájemci o novou dobrodružnou hru s Indiana Jonesem (Indiana Jones and the Great Circle) mají také šanci pořídit hru levněji. Stojí nyní 42 eur místo standardních 70 (1 030 korun).
Autor: Bethesda
Pěknou 90procentní slevu najdete u příběhové hry Detroit: Become Human. Původní exkluzivita pro PlayStation se nyní dá na Steamu koupit za pouhá čtyři eura (100 korun).
Autor: Quantic Dream
I tato hra vám spolkne ohromné množství času. Poslední ohromné tahové RPG od japonského studia Ryu Ga Gotoku zavede známé hrdiny z Yakuza série na americký Havaj. Like a Dragon: Infinite Wealth stojí nyní jen 14 eur (340 korun).
Autor: Sega
Hezké slevy si připravili také autoři série Battlefield. Třeba Battlefield 1 a Battlefield V mají shodné slevy 95 %, což znamená, že je koupíte za 2, potažmo 2,5 eura (50 a 60 korun).
Autor: Jakub Žežule
Sice je to jen lehce přes rok, kdy vyšel nový díl série Silent Hill (Silent Hill f), ale pokud jste počkali, tak si můžete hutný japonský horor vychutnat jen za 19,5 eura (475 korun).
Autor: Bonusweb.cz
A ještě něco pro fanoušky světa Star Wars. Titul z produkce Ubisoftu s podtitulem Outlaws sice v době vydání vyvolával rozporuplné názory, ale zpětně si myslíme, že minimálně za vyzkoušení život pašeráka z této známé sci-fi ságy rozhodně stojí. Obzvlášť, když teď stojí jen 14 eur (340 korun).
Autor: Bonusweb.cz
Skoro čtyři roky starý remake hororové střílečky Dead Space se opravdu povedl a vy jej teď můžete mít jen za 6 eur (145 korun, 90% sleva).
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Ale ještě na chvíli zpět k letošním hrám. Překvapivě vysokou slevu dostanete na letošní hlavní titul z produkce Xboxu, akční střílečku Gears of War: E-Day. I přesto, že nás od vydání dělí pouhé dva měsíce, už je hra o 30 % levnější (49 eur, 1 200 korun).
Autor: Xbox
A ještě jeden tip pro příznivce hororů. Clive Barker’s Hellraiser: Revival je pořádně děsivý krvák, který vyšel teprve v říjnu. Je už ale o čtvrtinu levnější, vyjde na 30 eur (730 korun).
Autor: Bonusweb.cz
Nakonec přidáme tipy na dvě strategické hry s pěknou slevou. První je Crusader Kings 3, což je nesmírně komplexní strategický titul, u které zapálení fanoušci historie dokážou strávit opravdu spoustu času. A teď mají hru jen za 15 eur (365 korun).
Autor: Paradox Interactive
Pro fanoušky fantasy bitev je tu pak oceňovaný Total War Warhammer III. Na vás je jakožto vůdce vojsk rozhodnutí o osudu celého světa. Navíc sto stojí jen 9 eur (220 korun).
Autor: Bonusweb.cz