Trailer na Hogwarts Legacy
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Trailer na Hogwarts Legacy
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Černý pátek přináší jednu z nejvýhodnějších nabídek roku pro čtenáře iDNES.cz. Roční předplatné iDNES Premium klesá z běžných 989 korun na pouhých 590 korun, což vychází na necelou padesátikorunu...
V GTA 6 je pořád co dělat, i když máte dohráno, nebo jste teprve na začátku. Hra nás prostě nepřestává fascinovat. Vybíráme zajímavé detaily, na které můžete narazit mimo příběhové mise.
Na Steamu, největším digitálním tržišti PC her, probíhá po loňské premiéře i letos Black Friday akce. Díky ní můžete pořídit řadu zajímavých her s výraznou slevou. Výprodej trvá do pondělí 30....
Předplatitelé služby PlayStation Plus získají v prosinci své tradiční tři hry zdarma. Které to jsou?
V GTA 6 je pořád co dělat, i když máte dohráno, nebo jste teprve na začátku. Hra nás prostě nepřestává fascinovat. Vybíráme zajímavé detaily, na které můžete narazit mimo příběhové mise.
Polský CD Projekt Red a Sony Interactive Entertainment navázaly marketingové a distribuční partnerství týkající se Zaklínače 4 a dalších her.
Tři roky stará střílečka Exoprimal, v níž hráči bojují proti hordám dinosaurů, oznámila ukončení provozu.
Nový díl série Grand Theft Auto baví nejenom hráče, ale také herní vývojáře. Kreativní ředitel Cyberpunku 2 dokonce prohlásil, že otevřený svět nového GTA nemá v herním průmyslu obdoby. Vtipkuje, že...
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Activision chce, aby počítačem ovládané postavy zněly stejně jako hráči. Podle podaného patentu by k tomu rád využil skutečné hráčské seance.