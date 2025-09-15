Videoherní smrti nejsou ničím výjimečným. Byli jsme svědky hromady z nich (a dobře, často jsme k nim sami záměrně či nezáměrně přispěli). Některé nás nezaujaly, jiné rozhodně ano. Obvykle hlavně brutalitou, se kterou se některé postavy odeberou do věčných lovišť. My jsme se tentokrát rozhodli pobavit o úmrtích, která nás pobavila i jiným způsobem než jen hektolitry krve.
To znamená, že nemusí jít za každou cenu o extrémně násilný odchod ze světa, ale o moment, u kterého je patrné, že si s ním tvůrci vyhráli.
Šťavnatá smrt po suché hlášce v Dead Rising 2 (2010)
Pokud se nějaká hra jmenuje Dead Rising, asi nebude překvapením, že v ní často umírá, a to mnohdy originálně. Přece jen, pokud se před vámi v jednu chvíli objeví stovky a stovky nemrtvých, je jasné, že řešením situace nebude konstruktivní diskuse.
A přátelsky domluvit nemohl hlavní hrdina Chuck ani postavě jménem Raymond Sullivan. Vyklubal se z něj totiž poněkud amorální jedinec a jak už to bývá, pro podobné proradné padouchy nemají vývojáři obvykle připraven příjemný a klidný odchod ze scény.
Raymond se dočkal něčeho, co asi lidem, kteří už teď mají strach z létání, nepřidá na klidu. Sullivan nad Chuckem zdánlivě zvítězí, ale osudným se mu stane lano a letadlo, když je doslova roztržen na dvě části a před Chuckem zůstanou jen nohy.
Ano, jsou smrti, které jsou promyšlenější, ale tato nás pobavila svou absurditou a připomněla nám filmy Nezvratný osud. Navíc, Raymond před svým skonem vsadil na klasické klišé, kdy se snažil tvrdit, že on patří mezi správňáky a hlavní hrdina stojí na špatné straně. A za takovou stereotypní hlášku si podobný krvavý odchod ze scény prostě zasloužil.
Ale jak jsme upozornili, není to jediný zábavný skon, který hra nabídne. Jedním z herních mechanismů je možnost využívat různé netypické předměty jako zbraně a asi je vám jasné, že se tak může hráč pořádně vyřádit. Mlácení nemrtvých kaktusem nebo kytarou je prostě neodolatelné.
Pokud jste Dead Rising hráli, víte, že bossy jsou obvykle mentálně poněkud nestabilní lidští jedinci, u kterých vyplují na povrch jejich nejzvrácenější myšlenky. A jestliže vás tato idea zaujala, doporučíme vám komiks Crossed od legendárního tvůrce Gartha Ennise.
