Právě RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition Epic rozdává ve svém obchodě zdarma. Hra bude pro zájemce dostupná jenom do 2. července. Běžně přitom tato klasika tycoonového žánru stojí 20 dolarů. Complete Edition navíc obsahuje i obě rozšíření. Kromě lunaparku si tak zvládnete postavit i vlastní akvapark a zoo.
Třetí díl série utkvěl fanouškům v paměti hlavně díky přechodu z izometrické grafiky do 3D. Hlavní wow moment však představovala CoasterCam – možnost projet se po vlastní dráze z pohledu návštěvníka. V době, kdy horská dráha znamenala hlavně vachrlatou konstrukci, co dvakrát do roka přijela s poutí, to byl pro spoustu z nás první, byť jen virtuální, zážitek z velkých amerických zábavních parků.
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Stahujte zdarma super strategii RollerCoaster Tycoon 3. Ale neváhejte dlouho
Projížděním virtuálních atrakcí po boku návštěvníků jsme ve hře často strávili stejně dlouhou dobu jako vymýšlením co nejdůmyslnější vražedné konstrukce, nebo vrháním prázdných vozíčků do davů u vstupu.
I po 22 letech jde však o povedenou simulaci a na své si přijdou i ti, kteří chtějí brát správu virtuálního lunaparku vážně. Hra dodnes nabízí propracovaný systém potřeb návštěvníků, správu zaměstnanců i výzkum.
Jak si RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition vyzvednout?
Návrat do dětských vzpomínek není náročný. Abyste si hru mohli stáhnout, stačí mít účet na Epicu. Hru následně stačí najít, vložit do košíku a projít pokladnou (opravdu za 0 Kč).
Hře stačí dvoujádrový procesor, 2 GB RAM a integrovaná grafika Intel HD 4000. Pohodlně ji tak rozjedete i na starších strojích určených hlavně pro práci. S vyzvednutím však neváhejte, k dispozici je zdarma jen do 2. července 2026.