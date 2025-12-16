Slídící Vontové i epický souboj na závěr. Tvůrce představuje deskovku s Rychlými šípy

Fotogalerie 19

Stínadla a jejich tvůrce Vladimír Chvátil | foto: Albi

Ondřej Zach
Vladimír Chvátil je známý český vývojář a designér deskových a počítačových her. Aktuálně je na pultech obchodů k sehnání jeho deskovka Stínadla s tematikou Rychlých Šípů, jejíž obsah přibližuje v rozhovoru. Tvorba deskových her byla léta jeho koníčkem, až později se z ní stala práce na plný úvazek.

Na pultech obchodů je právě k dostání vaše nová deskovka Stínadla. Můžete čtenářům přiblížit základní princip hry?
Hráči představují jednotlivé postavy z klubu Rychlých šípů, vydávají se společně do Stínadel a odhalují jejich tajemství. Jde o kooperativní hru, takže hráči nebojují mezi sebou, ale spolupracují, aby společně překonávali výzvy, které před ně hra klade.

Většina karet úkolů kopíruje skutečné události z knihy, jen přicházejí vždy v jiných kombinacích, v jiném pořadí a hráči je plní na jiných místech. Preferuji tento přístup kvůli znovuhratelnosti.

