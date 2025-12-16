Na pultech obchodů je právě k dostání vaše nová deskovka Stínadla. Můžete čtenářům přiblížit základní princip hry?
Hráči představují jednotlivé postavy z klubu Rychlých šípů, vydávají se společně do Stínadel a odhalují jejich tajemství. Jde o kooperativní hru, takže hráči nebojují mezi sebou, ale spolupracují, aby společně překonávali výzvy, které před ně hra klade.
Většina karet úkolů kopíruje skutečné události z knihy, jen přicházejí vždy v jiných kombinacích, v jiném pořadí a hráči je plní na jiných místech. Preferuji tento přístup kvůli znovuhratelnosti.