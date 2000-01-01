náhledy
V noci ze čtvrtka na pátek se koná předávání videoherních Oscarů na ceremoniálu The Game Awards. Pojďme si tedy připomenout tituly, které ovládly předchozí ročníky udílení těchto cen.
Autor: Larian
První ročník The Game Awards se konal v roce 2014, tehdy šlo spíše o takový pokus, který ani vzdáleně nepřipomínal současnou celovečerní show. Vítězem se stal Dragon Age: Inquisition, což byla celkem překvapivá volba.
Autor: pro iDNES.cz
Dragon Age: Inquisition porazil v kategorii hry roku Hearthstone, Dark Souls 2, Bayonettu 2 či Middle-earth: Shadow of Mordor. Tehdy se také ještě udělovala cena za vývojáře roku, kterým se stalo Nintendo. A vítězem kategorie nezávislých her byl tehdy Shovel Knight.
Autor: Bonusweb.cz
Druhý ročník patřil populárnímu třetímu Zaklínači, který si vedle hlavní ceny odnesl také ještě ocenění nejlepšího herního studia (CD Projekt Red) a také za nejlepší RPG roku. Večerní show už dostala současný formát, včetně konání v Peacock Theater v americkém Los Angeles, kde se ceremoniál pořádá pravidelně dodnes.
Autor: CD Projekt
The Witcher 3 navíc neměl snadnou konkurenci, o titul se totiž ucházely tituly jako Fallout 4, Bloodborne, Super Mario Maker nebo Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Nejlepší nezávislou hrou byl v roce 2015 Rocket League.
Autor: Bonusweb.cz
Rok 2016 pustil ke slovu multiplayerové hry, když hlavní cenu večera vyhrála týmová střílečka Overwatch. Autoři z Blizzardu si rovněž odnesli ocenění za nejlepší herní studio a Overwatch vyhrál také titul za nejlepší multiplayer.
Autor: Blizzard
O titul roku tehdy soupeřily i tituly Doom, Inside, Titanfall 2 a Uncharted 4: A Thief’s End. Právě čtvrtý Uncharted byl favoritem večera s nejvíce (osmi) nominacemi, nakonec proměnil jen dvě. Nejlepší nezávislou hrou se stal Inside.
Autor: Andrej Brabec
V roce 2017 se přestala udílet cena za nejlepší herní studio roku. Zvítězila dnes již ikonická Nintendo hra The Legend of Zelda: Breath of the Wild, především díky startu konzole Nintendo Switch. Hra také vyhrála ocenění za herní režii a byla nejlepší v žánru akčních adventur.
Autor: Nintendo
Proti The Legend of Zelda: Breath of the Wild nastoupil i další velký zástupce od Nintenda, Super Mario Odyssey. Dalšími nominovanými byly hry Persona 5, Horizon Zero Dawn a PlayerUnknown’s Battlegrounds. Populární hrou byl nepochybně také Cuphead, který obdržel ocenění za nejlepší nezávislou hru, nejlepší debut na nezávislé scéně a za uměleckou režii.
Autor: Ondřej Zach
Rok 2018 patřil PlayStationu, který na The Game Awards zvítězil se svým novým dílem populární série God of War. Jenže to bylo opravdu vydřené vítězství, jelikož dalším ohromným favoritem byl Red Dead Redemption 2.
Autor: Bonusweb.cz
God of War sice získal tři ocenění, vedle hlavní ceny za herní režii a akční adventuru, jenže autoři Red Dead Redemption 2 i přes prohru v hlavní kategorii z ceremoniálu odnášeli hned čtyři ceny: za příběh, hudbu, audio design a nejlepší hlavní roli. Nejlepší nezávislou hrou byla v tomto roce Celeste.
Autor: Rockstar
V roce 2019 se konečně ke slovu dostalo studio From Software. V hlavní kategorii vyhrál jejich titul Sekiro: Shadows Die Twice společně s hlavním oceněním za akční adventuru. Jenže v počtu cen jej nakonec předehnala překvapivá nezávislá novinka.
Autor: Activision
Celkem čtyři ceny totiž získalo studio ZA/UM za detektivku Disco Elysium. A ta ani nebyla v hlavní kategorii nominována, přitom vyhrála ve všech, kde byla nominována. Disco Elysium náležely ceny za příběh, nejlepší RPG, nejlepší nezávislou hru a nejlepší debut na nezávislé scéně.
Autor: ZA/UM
Chvíle rozporu mezi vítězstvím v hlavní kategorii a celkovým počtem ocenění přetnulo v roce 2020 The Last of Us Part 2. Hra vstupovala do ceremoniálu jako jasný favorit s 11 nominacemi a 7 z nich se povedlo proměnit.
Autor: Naughty Dog, Nixxes
Vedle hry roku vyhrálo The Last of Us Part 2 také cenu za nejlepší herní režii, příběh, audio design, hlavní roli, přístupnost a akční adventuru. Nejlepší nezávislou hrou se v roce 2020 stal Hades.
Autor: Naughty Dog, Nixxes
Následující ročník naopak tak jednoznačný nebyl. Nejvíc nominací tehdy dostal Deathloop, proměnil však jen dvě a v hlavní kategorii prohrál v souboji s kooperační novinkou It Takes Two. Ta rovněž získala cenu za nejlepší rodinnou hru a nejlepší multiplayer.
Autor: Hazelight Studios
Slavili však i fanoušci závodních her, když stejný počet cen v rámci The Game Awards vyhrála také závodní novinka od Microsoftu, Forza Horizon 5. Konkrétně to byly tituly za přístupnost, audio design a sportovní/závodní žánr. V kategorii nezávislých her zabodoval titul Kena: Bridge of Spirits.
Autor: Microsoft
Dalším rokem s opravdu napínavým soubojem byl ten v 2022, kdy nakonec vyhrála další hra od From Software, Elden Ring. Z celkových osmi nominací získal tituly ve čtyřech kategoriích: hra roku, herní režie, umělecká režie a RPG.
Autor: FromSoftware
God of War Ragnarok měl v roce 2022 ještě více nominací (11) a proměnil jich hned šest, bohužel hlavní cena mu unikla. Autoři slavili tituly za nejlepší příběh, hudbu, audio design, přístupnost, hlavní roli a akční adventuru. Nejlepší nezávislou hrou se stal titul Stray.
Autor: Bonusweb.cz
V roce 2023 naopak asi nikoho nepřekvapila výhra Baldur’s Gate 3, favorita s nejvíce nominacemi. Soupeři byli sice silní (např. Alan Wake 2 nebo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom), ale Baldur’s Gate 3 nakonec z celkových devíti nominací získal ceny v šesti kategoriích.
Autor: Ondřej Zach
Konkrétně toto studio od Larianu dostalo ocenění vedle hlavní kategorie také za hereckou roli Astariona, komunitní podporu, RPG, multiplayer a také byla zvolena jako nejlepší titul hlasováním hráčů. Cenu za nezávislou hru roku dostalo RPG Sea of Stars.
Autor: Ondřej Zach
A máme tu loňský rok, který máte možná ještě v živé paměti. Vítězství šlo do Sony, zajistila mu jej skákačka Astro Bot. Byla to jak hra roku, tak nejlepší rodinná hra, nejlepší akční adventura a také dostala ocenění za herní režii.
Autor: Bonusweb.cz
Jako fenomén se však podle výsledků loňského ročníku dá označit také karetní Balatro, což byla jak nezávislá hra roku, tak nejlepší mobilní hra a nejlepší debut na nezávislé scéně.
Autor: LocalThunk
Kdo bojuje o titul letos? Podle počtu nominací je jasný favorit Clair Obscur: Expedition 33, který má nejvíce nominací v historii: dvanáct. Vedle samotného titulu hry roku tak má šanci získat ještě ocenění za nejlepší uměleckou režii, audio design, herní režii, příběh, hudbu a RPG. Dále se také bude ucházet o dva tituly za nejlepší nezávislou hru a souběžně za nejlepší debut na nezávislé scéně. K tomu všemu tu jsou pak ještě hned tři herecké nominace hlavních rolí.
Autor: Bonusweb.cz
Na druhém místě v počtu nominací je pak Death Stranding 2 vydaný exkluzivně na PlayStationu 5, má jich totiž celkem sedm. Zabojuje i o nejlepší uměleckou režii, audio design, herní režii, příběh a hudbu.
Autor: Death Stranding
I český Kingdom Come: Deliverance 2 se probojoval mezi ty nejlepší a je jedním z kandidátů na hlavní titul hry roku. Vedle toho také může vyhrát cenu za příběh a nejlepší RPG.
Autor: Bonusweb.cz
Nintendo do boje o hru roku vyslalo letošní novinku Donkey Kong Bananza. Vedle hlavního titulu hry roku může opičák pak ještě získat ocenění za nejlepší rodinnou hru.
Autor: Ondřej Zach
Celkem šest nominací má nezávislá novinka Hades 2. Vedle hlavní ceny může získat ocenění za uměleckou režii, herní režii, hudbu, nejlepší akční hru a nejlepší nezávislou hru.
Autor: Nintendo
Šance na prestižní ocenění čeká také na dlouho vyhlíženou hru Hollow Knight: Silksong. Autoři však již prohlásili, že se na ceremoniál osobně nechystají, protože jim je jasné, že vyhraje Clair Obscur: Expedition 33.
Autor: Bonusweb.cz