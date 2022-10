Vybíráme nejzajímavější videoherní tyrany a diktátory

Za desítky let existence videoherního průmyslu jsme měli možnost poslat na onen svět už poměrně slušnou řádku různých tyranů a diktátorů. Jsou pro vývojáře celkem oblíbenou volbou, pokud jde o padouchy (občas jsou to ale naopak ústřední postavy), a jak nám ukázaly poslední měsíce, není to bezdůvodné. On i jeden egoistický diktátor přesvědčený o své velikosti dokáže napáchat pořádné škody. A svou ničivou stopu ve světě (naštěstí jen v herním) zanechali i videoherní tyrani. Je jich víc než dost. My vybíráme ty, kteří zaujali nás.