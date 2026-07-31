Aktuálně, a rozhodně ne poprvé, se hodně řeší, jaký dopad může mít změna hlavního hrdiny v případě oblíbené herní značky. Ano, řeč je o sérii God of War. My novému přírůstku s podtitulem Laufey šanci dáme, zveřejněné materiály nás zaujaly (tedy až na „žužu“ kostku) a s finálním verdiktem si počkáme až poté, co si další God of War zahrajeme.
Kde už ovšem máme jasno teď, jsou následující hry.
Za svou roli dostal nějakých sto tisíc dolarů, což mnohým u projektu, který se stal multimilionovým hitem, přišlo až směšně málo.