VIDEA ROKU 2023: Dorazily nové Cities Skylines II nebo brýle pro PlayStation

PlayStation posunul své brýle pro VR na vyšší úroveň

Druhá generace brýlí pro virtuální realitu od Sony se stala pořádným skokem vpřed pro konzolové hráče. PSVR2 pro PlayStation 5 totiž téměř dohání nabídku na PC a za přijatelnou cenu nabízí i několik nadstandardních funkcí.

Audiovizuální hody v Horizon Forbidden West: Burning Shores

Burning Shores bylo očekávané rozšíření pro hit Horizon Forbidden West. Do postapokalyptického Los Angeles ovšem mohou vstoupit pouze ti, kteří dohráli hlavní příběh a mají PlayStation 5. Těm na oplátku přináší poutavý svět v kulisách bývalého velkoměsta a především skvělý audiovizuální zážitek.

Návrat slavné značky devadesátek

Slavná strategická série Commandos se po letech v ústraní vrátí. Po několika nepovedených remacích původních dílů se v roce 2024 dočkáme i regulérního pokračování. Lépe řečeno prequelu, ve hře s podtitulem Origins prožijeme počátky legendárního týmu hrdlořezů.

Nejrychleji prodávaný díl série Zelda

Dobrodružství The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se stalo nejrychleji prodávaným dílem série. Za pouhé tři dny po uvedení na trh se prodalo přes 10 milionů kopií celosvětově, z toho čtyři miliony v Americe. Na tomto území je to nejrychleji prodávaná hra nejenom na Switch, ale i na jakoukoliv jinou konzoli od Nintenda.