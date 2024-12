VIDEA ROKU 2024: Propadák Concord nebo Star Wars Outlaws

Světové elity propadly české hře

České Factorio je originální akční strategie, ve které je úkolem vybudovat efektivní automatickou výrobní linku pro zpracování mimozemských surovin. I když je náplň hry poměrně sofistikovaná a výrazně se odlišuje od hlavního proudu, prodává se po milionech a to i navzdory faktu, že nikdy nebyla ve větší slevové akci. List Financal Times dokonce upozornil, že v hraní této hry našel zálibu i nejbohatší člověk světa Elon Musk, zakladatel platformy Shopify Tobias Lütke nebo expert na umělou inteligenci Andrej Karpathy.

„Pokémoni se zbraněmi“ bourali rekordy

První herní megahit roku 2024 dorazil na Steam hned v lednu. Od pohledu roztomilého Palworldu se jen za první víkend od vydání předběžného přístupu prodalo přes 4 miliony kopií, v číslech souběžně hrajících lidí konkuroval i těm největším značkám jako Dota 2 nebo Counter-Strike.

Z očekávaného hitu se stal propadák

Měl to být jasný prodejní hit, a byť se milion prodaných kopií za měsíc nemusí zdát jako špatná věc, Ubisoft už přiznal, že tak slabé výsledky nečekal. Prvotina ze světa Star Wars od Ubisoftu odložila světelné meče a jedijské triky, místo toho zavedla hráče do podsvětí vesmírných zlodějů a pašeráků. Rukopis autorů, včetně jejich typických chyb, se sice nezapřel, ale Outlaws i přes to nabídly povedené rozšíření známého vesmíru. Jenže hráče to příliš nezajímalo.

Laru Croft fanoušci „svlékli“ po pár hodinách

Na vydání remasterované trilogie prvních třech dílů série Tomb Raider se dlouho těšili jak fanoušci, tak tvůrci erotických rozšíření. První z nich se proto na internetu objevily už několik hodin poté, co hra šla oficiálně spustit. Jen těžko to ovšem někoho překvapí, svlékání virtuální krásky Lary Croft k této značce neodmyslitelně patří již od poloviny devadesátých let minulého století.