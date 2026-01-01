VIDEA ROKU: Pokračování českého hitu, parádní plošinovka i předělávka klasiky

Úžasná plošinovka s brutální obtížností
Fanoušci hry Hollow Knight roky netrpělivě čekali na pokračování, které jim autoři slíbili už v roce 2019. A dlouhé čekání se vyplatilo. Hollow Knight: Silksong je jejich vysněnou hrou, kterou budou zbožňovat. Pokud však se žánrem nemáte moc zkušeností, nejspíše vás překvapí svou až brutální obtížností.
Povedené pokračování kultovní série
Doom: The Dark Ages se jasně řadí mezi nejlepší díly kultovní série. Je jiný, svůj, krvavý a implementování bullet hell mechanismů dopadlo parádně. Tuto fantasy řežbu si žádný správný Slayer nenechá ujít.
Klasika v novém kabátu
Po devatenácti letech se v předělávce vrátila hra The Elder Scrolls IV: Oblivion. Krátce po oficiálním odhalení se začala prodávat a zájem byl ohromný. Remasterovaná verze není jen oprášení textur, ale kompletní předělávka, která běží na Unreal Engine 5. Tvůrci přepracovali uživatelské rozhraní, upravili škálování nepřátel, levelování a mnoho dalšího.
Battlefield se vrátil ke kořenům
Konec experimentům. Válečná série Battlefield se po letech experimentování s minulostí i budoucností vrátila do období aktuálních vojenských konfliktů a nepokouší se nijak obohatit roky známou herní smyčku klasických online stříleček. A díky skvělému technickému zpracování je toto přešlapování na místě splněným snem všech fanoušků.