VIDEA ROKU: Pokračování českého hitu, parádní plošinovka i předělávka klasiky

  7:45
Jednou z nejočekávanějších her roku 2025 bylo pokračování českého hitu Kingdom Come: Deliverance. Zážitek ze hry navíc našincům umocnil povedený český dabing. U hráčů zabodoval i nový Doom: The Dark Ages, plošinovka Hollow Knight: Silksong nebo šestý díl válečné série Battlefield. Po devatenácti letech dostalo nový kabát také RPG The Elder Scrolls IV: Oblivion, které úspěšně konkurovalo novinkám.

Úžasná plošinovka s brutální obtížností

Fanoušci hry Hollow Knight roky netrpělivě čekali na pokračování, které jim autoři slíbili už v roce 2019. A dlouhé čekání se vyplatilo. Hollow Knight: Silksong je jejich vysněnou hrou, kterou budou zbožňovat. Pokud však se žánrem nemáte moc zkušeností, nejspíše vás překvapí svou až brutální obtížností.

Povedené pokračování kultovní série

Doom: The Dark Ages se jasně řadí mezi nejlepší díly kultovní série. Je jiný, svůj, krvavý a implementování bullet hell mechanismů dopadlo parádně. Tuto fantasy řežbu si žádný správný Slayer nenechá ujít.

Klasika v novém kabátu

Po devatenácti letech se v předělávce vrátila hra The Elder Scrolls IV: Oblivion. Krátce po oficiálním odhalení se začala prodávat a zájem byl ohromný. Remasterovaná verze není jen oprášení textur, ale kompletní předělávka, která běží na Unreal Engine 5. Tvůrci přepracovali uživatelské rozhraní, upravili škálování nepřátel, levelování a mnoho dalšího.

Battlefield se vrátil ke kořenům

Konec experimentům. Válečná série Battlefield se po letech experimentování s minulostí i budoucností vrátila do období aktuálních vojenských konfliktů a nepokouší se nijak obohatit roky známou herní smyčku klasických online stříleček. A díky skvělému technickému zpracování je toto přešlapování na místě splněným snem všech fanoušků.

VIDEA ROKU: Pokračování českého hitu, parádní plošinovka i předělávka klasiky

Kingdom Come: Deliverance 2

Jednou z nejočekávanějších her roku 2025 bylo pokračování českého hitu Kingdom Come: Deliverance. Zážitek ze hry navíc našincům umocnil povedený český dabing. U hráčů zabodoval i nový Doom: The Dark...

1. ledna 2026  7:45 0

Třetí Zaklínač ještě neřekl poslední slovo. Chystá se překvapení roku?

Witcher 3

Fanoušky oblíbeného třetího dílu herního Zaklínače možná čeká ohromné překvapení. Sílí spekulace ohledně možného třetího rozšíření, kterým by autoři propojili příběh s chystaným čtvrtým dílem. A...

1. ledna 2026 0

Bude to suchý měsíc? Tyto hry vychází v lednu

Code Vein 2

Start roku nikdy nebývá příliš nabitý očekávanými hrami a ani 2026 neodstartuje zběsilým tempem. Na několik novinek se mohou těšit příznivci hororů a akčních her, plus dorazí velká aktualizace na...

31. prosince 2025 4

Vzpomínky vysloužilých gamerů. Co jsme dělali jako herní cucáci, ale jako senioři už ne

Premium
Golden Axe

Je konec roku, což často znamená, že lidé rekapitulují a začínají být nostalgičtí a sentimentální. Překvapivě se to týká i nás, i když se snažíme prezentovat jako lidé, kteří mají emoce na úrovni...

31. prosince 2025 8

Pět špatných herních zpráv, které přinesl letošní rok

Call of Duty: Black Ops 7

Herní rok 2025 přinesl spoustu nečekaných úspěchů, ale také zklamání, nebo dokonce ryzích propadáků a špatných zpráv. Pojďme si připomenout, jaké události za uplynulý rok negativně poznamenaly herní...

30. prosince 2025 4

Vybíráme nejočekávanější hry roku 2026

Phantom Blade Zero

Pojďme se podívat na ty největší pecky, které nás v roce 2026 čekají. A nezapomeňte nám napsat, na které kousky se nejvíc těšíte vy.

29. prosince 2025 17

Dvaadevadesátiletá babička zbila všechny soupeře a vyhrála turnaj v Tekkenu

Japonka Hisako Sakai vyhrála v letech turnaj v Tekkenovi

Japonsko je zemí videohrám zaslíbenou a jejich obliba je obrovská napříč všemi věkovými skupinami. Dokonce i pro ty nejstarší, kteří si užívají důchodového věku, se pořádají speciální turnaje....

28. prosince 2025 5

Čínský hráč dva roky neopustil hotelový pokoj, žil v odpadcích a výkalech

Čínský hráč dva roky neoupstil hotelový pokoj. Takto t to vypadalo při jeho...

Sociálními sítěmi proběhlo virální video zobrazující úklid hotelového pokoje v čínském hotelu specializovaném na hráče videoher. Podle personálu ho jeho obyvatel prakticky neopustil po dva roky a o...

27. prosince 2025 11

Hry roku 2025 podle redakce Bonuswebu

Kingdom Come: Deliverance 2

Zatímco čtenářské hlasování o Hru roku 2025 je v plném proudu, pojďme se podívat, jaké kousky volí autoři Bonuswebu.

26. prosince 2025 11

Byly to vyhozené peníze. Vybíráme kontroverzní a špatné hry roku

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Nepovedené, rozbité, ověšené kontroverzemi. Letos se opět urodilo na poli her, které nedopadly nejlépe. Vybíráme hry, které nemají nezbytně ta úplně nejhorší hodnocení v recenzích, ale od hráčů kvůli...

25. prosince 2025 9

RETRO: Need for Speed zachvátilo tuningové šílenství a vznikla skvělá hra

Need for Speed: Underground

Byl čas na změnu. V roce 2003 dorazil trochu jiný Need for Speed, než na jaký jsme byli zvyklí. Místo supersportů a honiček s policií nastoupily noční pouliční závody za volantem běžnějších vozů,...

24. prosince 2025 9

Při autonehodě zemřel Vince Zampella, tvůrce Call of Duty

Vince Zampella, jeden z tvůrců populární počítačové hry Call of Duty. (12....

V 55 letech zemřel spolutvůrce legendární série videoher Call of Duty Vince Zampella. Zahynul v neděli při autonehodě v Kalifornii. Jeho úmrtí potvrdilo herní vydavatelství Electronic Arts.

23. prosince 2025  8:40 5

