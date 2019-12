VIDEA ROKU: Propadák herní služby Stadia nebo vzpomínka na devadesátky

„Představte si, že sledujete na YouTube herní trailer. Následně kliknete na tlačítko Play a objevíte se okamžitě ve hře,“ tak by měla fungovat herní služba od Googlu Stadia. Jenže spuštění revolučního produktu se nepodařilo. Pokud nemáte to štěstí a nesedíte na páteřní internetové síti, znemožní vám pomalá odezva jakékoli rozumné hraní. I přesto se trailer ke spuštění služby stal nejpopulárnějším videem rubriky Bonusweb.

VIDEO: Stadia - Official Launch Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V únoru se do beta testování dostal sedmý díl budovatelské strategie ANNO 1800. Ačkoli vývojáři žádné revoluční novinky nepřinesli, vsadili na jistotu a zasadili novinku do éry průmyslové revoluce. Hra vyšla v dubnu a sklidila poměrně pozitivní recenze.

VIDEO: ANNO 1800 - beta trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Patnáct let po vydání Half-Life 2 vyšla hra, která se této legendě dokázala vyrovnat - Metro: Exodus. Jenom málo nových her snese takové srovnání. Metro Exodus vás vtahuje do akce a hlavně nevytváří dojem, že něco musíte udělat jenom proto, že to udělat máte. Odmění vás za pečlivost a ne jen za přesnou střelbu. Na autoheal se tu nehraje.



VIDEO: Metro Exodus - Master Artyom Edition Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V červenci skončilo dlouhé čekání. Na veřejnost se konečně dostal trailer k seriálu Zaklínač. Většině fanoušků ukázal, že jejich obavy byly zbytečné a že producentka Lauren Schmidt Hissrichová legendární předlohu Andrzeje Sapkowského převedla na televizní obrazovky výborně.



VIDEO: Seriálový Zaklínač od Netflixu má konečně trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nejen Československo může rok 1989 považovat za revoluční. Překotným vývojem se tehdy posouval i herní průmysl. Pro MS-DOS vycházela záplava titulů, mezi nimiž se skrývalo několik legend. Svůj debut zaznamenaly značky jako SimCity, Prince of Persia nebo Populous. Přelomová byla i hra Indiana Jones and the Last Crusade: The Adventure Game, která hráčům umožnila několik různých způsobů, jak ji dohrát.