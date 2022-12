Před rokem jsme věštili, jaký bude rok 2022. Jak to dopadlo?

Ondřej Martinů

1. Rok 2022 stále nebude tím pravým návratem k normálu před pandemií. Odkládat se budou další velké tituly, herní hardware bude nadále předražený a málo dostupný.

Přenosné herní PC Steam Deck

Asi bych netvrdil, že jsem se naprosto přesně trefil, ovšem pravdu jsem v podstatě měl. Odkladů byla přehršel, PlayStation 5 je pořád nedostatkové zboží (byť s rozumnějšími daty dodání) a Steam Deck se volně začal prodávat teprve až koncem roku, po měsících nekonečných front. Od podzimu se však situace zlepšila u grafických karet nebo xboxů, obojí se dá už v pohodě koupit.

2. Valve překvapí novým projektem ze světa Half Lifu. Ačkoli to nebude exkluzivita, všem bude jasné, že jejím startem bude Valve chtít podpořit popularitu Steam Decku – bude se totiž na něm hrát velmi dobře.

Počítá se Aperture Job Simulator? Je to hra, hlavně na Deck, hraje se na něm bezvadně… řekl bych, že jsem se trefil, ačkoliv jsem to tak původně nezamýšlel. Měl jsem na mysli plnohodnotnou hru, která bude nějakým způsobem nejvíc vhodná na handheld. Ale což, bodík si připíšu.

PlayStation VR2

3. Nová generace virtuální reality od Sony bude hitem. Půjde o nejdostupnější VR brýle a Sony je podpoří pořádnou VR peckou z dílny First Party studia.

Trochu jsem se předběhl, PSVR2 letos vyjít nestihlo, ovšem vzhledem k únorovému termínu vydání to bylo těsné. No a peckou od studií Sony bude snad Horizon Call of the Mountain.

4. První trailer na film Super Mario bude jeden velký internetový meme, stejně jako pak i film samotný.

Ne že by ohledně trailerů vznikl nějaký jeden větší meme, ovšem spíše spousta menších. Všichni si dělají srandu z hlasu Crise Pratta, z toho, že má filmový Mario moc malý zadek a tak dále.

5. V roce 2022 se konečně dozvíme první konkrétní informace o GTA VI, a to ať už oficiálně, nebo v podobě úniku informací. Tak či onak, hráčům se to vůbec nebude líbit.

Zásah. Ohromný říjnový leak ukázal spoustu konkrétních informací a (některé duševně zaostalé) hráče naštvalo to, že budeme hrát za ženu. Tady bych ale snad byl radši, kdybych pravdu neměl.

Ondřej Zach

Dying Light 2: Stay Human

1. Konečně vyjde Dying Light 2 a bude to pecka. Ano, dávám zcela stejnou predikci jako loni, protože teď už na má slova dojde. Musí!

Dying Light 2 sice konečně vyšel, ovšem do pecky, v kterou jsem doufal, má hodně daleko. Po skvělé jedničce a vynikajícím rozšíření The Following jsem zkrátka čekal něco lepšího. Takže si uznám jen půlku.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 během roku 2022 nevyjde.

V tomto případě mi předpověď vyšla. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, jak zní oficiální název, vyjde 12. května 2023.

3. Pokud aspoň trochu poleví krize s nedostatkem čipů, Nintendo v druhé polovině roku ukáže novou, výkonnější verzi Switche s nějakým novým gimmickem.

Samá voda. Dostupnost Switche OLED se v průběhu roku 2022 zlepšila, nový hardware však Nintendo ani letos neukázalo.

4. Velcí hráči na trhu se budou snažit tlačit NFT (non-fungible token, česky nezaměnitelný token) ve hrách a bude to pěkná pruda.

Tato předpověď také vyšla. Řada velkých hráčů na trhu se náš snažila přesvědčit, že NFT je budoucnost i ve hrách, hráči je ovšem poslali do háje. Naštěstí. Tím ovšem neříkám, že máme vyhráno. Nemáme.

5. Steam Deck bude hit, ale první vlna (Q1) bude značně omezená.

Steam Deck nahoře, dole Switch OLED

Steam Deck se povedl. Není to zabiják Switche, jak někteří tvrdili, přesto si našel své místo na trhu a Valve ho po softwarové stránce neustále vylepšuje. Všechny tři modely už jsou standardně dostupné. Celkové prodeje se v říjnu přehouply přes milion kusů.

Petr Zelený

Loni touto dobou jsem předpovídal, že Starfield nestihne původně avizované datum vydání na podzim. To se nakonec i stalo, ale popravdě je to vlastně možná dobře. Tak trochu totiž doufám, že díky tomu Bethesda bude mít víc času na vychytání chyb a nedostaneme tak za pár měsíců do ruky titul, který bude naši trpělivost a emocionální odolnost trénovat víc než buddhistická meditace.

Starfield Starfield

Bohužel mi úplně nevyšlo přání, abychom letos konečně viděli něco hmatatelného z nového Dragon Age a taky Mass Effectu. Oba tituly zůstávají i nadále schované v mlze a nezbývá, než doufat, že je to proto, že obě hry autoři pilují k dokonalosti. Ne proto, že si s nimi nevědí rady a přešlapují na místě.

Těší mě, že Sony dál pouští na PC exkluzivity ze své konzole a doufám, že tento trend bude pokračovat. A že se časové intervaly mezi vydáním pro playstationy a následně pro PC budou postupně zkracovat, aby majitelé osobních počítačů na hry jako Horizon: Forbidden West nebo God of War: Ragnarok nemuseli čekat několik let.

Jan Kouba

1. Rok 2022 bude ve znamení NFT. Hry se budou snažit naskočit na novou vlnu, což vyvolá rozporuplné reakce nejen mezi hráči, ale i v rámci zaměstnanců samotných studií.

NFT tu s námi je pořád, ale odpor hráčů je razantní. Své o tom ví například MOB Games. Ti čelili ostré kritice kvůli NFTéčkům skrývajícím lore Poppy Playtime. Nutit hráče platit za útržky lore je podle mého soudu vrchol prasáctví. Snad se z toho nestane časem trend.

2. Microsoft přijde se svou odpovědí na DualSense a představí nový haptický ovladač pro Xbox, který snad bude plně kompatibilní i s PC, a my si konečně budeme moct užít plnohodnotné haptiky a adaptivních triggerů i mimo PS5.

Nový Xbox ovladač sice zatím představen nebyl, ale aspoň jsme se dočkali oficiální podpory DualSense na PC.

Předplatné PlayStation Plus

3. Sony spustí svůj vlastní Game Pass.

A taky že spustil. Není to úplně Game Pass jako od konkurence, ale i tak potěšil mnoho majitelů playstationů svou rozlehlou knihovnou titulů.

Honza Srp

Ok no, tak letos mi to moc nevyšlo. Že Sony začne ve velkém propagovat PS VR 2 nebyl z mé strany ani tak moc tip, jako spíše konstatování zjevného. Vánoce nestihla, Half-life: Alyx nejspíše nebude a všechny dosud oznámené hry sice vypadají fajn, ale nějaký jednoznačný tahák tomu zatím chybí. I tak se ale těším.

Na Amouranth je naštěstí pořád spolehnutí.

O NFT se letos sice mluvilo hodně, ale nikdy v pozitivním smyslu. Vývojáři by strašně rádi rýžovali zákazníky na směnitelných virtuálních předmětech, ale nikdo se ještě ani vzdáleně nepřiblížil tomu, aby něco takového chtěli i hráči. Přesto se bojím, že o NFT budeme slýchat ještě dlouho.

Co se týče herních předpovědí, zklamal jsem na celé čáře. S.T.A.L.K.E.R. 2, Suicide Squad, Redfall ani Starfied vůbec nevyšly a Elden Ring vskutku nebyla jen „docela slušná osmičková hra,“ jak jsem jí predikoval. Snad jen na tu Amouranth je ještě spoleh. Bradavka jí sice „omylem“ nevypadla, svým extravagantním chováním ovšem pořád dráždí své diváky (a mnohé naše čtenáře) stále spolehlivě.

Honza Žďárský

V mých predikcích pro rok 2022 jsem očekával rozmach NFT tokenů ve hrách. Prozatím musím říci, že se můj odhad potvrdil jen částečně. Osobně jsem si myslel, že se normalizuje mít ve hře další typ obchodu, tentokrát s NFT tokeny. Nicméně, herní trh se zatím ubránil. Při brouzdání v obchodě s aplikacemi na mobilní telefony jsem nicméně nabyl dojmu, že zde platí opačný trend a zde se obchod s NFT prvky rozšířil. Některé hry si na obchodu s NFT prvky založily celou marketingovou kampaň.

World of Warcraft: Dragonflight

Částečně jsem se trefil i ve své druhé predikci, a to s restartem hry World of Warcraft. Zatím si můžeme nechat zdát o tom, že by se začalo úplně nanovo, třeba i s novým enginem. Do jisté míry se zatím restart povedl, a to s expanzí Dragonflight. Je to nutné brát zatím s velkou rezervou, protože první sezona běží k okamžiku, kdy píšu toto hodnocení mých predikcí z loňska, týden. Endgame obsah ve hře zatím byl prozkoumán velmi mělce. Osobně alespoň můžu říci, že mě zatím expanze baví a Dragonflight je pro Activision Blizzard po dlouhé době dobrou zprávou, která mírně vylepšuje pošramocenou reputaci této organizace.

Honza Strachota

Se svou věštbou pro rok 2022 jsem se moc netrefil. Nové hry začaly sice opět vycházet v poměrně normálním tempu a šílenství kolem covidu snad už máme definitivně za sebou, ale svého nejočekávanějšího titulu, totiž Starfieldu, jsem se nedočkal.

Starfield

Situace na trhu s grafickými kartami je sice stále neutěšená, neb jsou extrémně drahé, ale už jsou alespoň v obchodech skladem. No a nová generace přece jen, byť na poslední chvíli a za cenu, kterou si jen málokterý smrtelník může dovolit, vyšla. Tedy jsem byl fakticky ve všem vedle, ale duchem jsem se trochu trefil.

Jan Lysý – Tentokrát budu recyklovat dva své původní odhady, které nevyšly, a to, že bude oznámen nástupce Switche (nejen vylepšená verze), a to, že bude oficiálně potvrzeno Injustice 3. A konečně by snad mohl vyjít čtvrtý díl Dragon Age, i když si myslím, že to je spíš zbožné přání než realita s ohledem na to, že se plány a tvůrci u této hry mění rychleji, než já si měním ponožky.

Jak se u mě dalo očekávat, příliš jsem se netrefil, ale jsem smířen s tím, že se nebudu živit jako jasnovidec. Možná lepší nevědět, co budoucnost přinese.