„Velryby“ utrácejí ve free 2 play hrách desítky tisíc, jen málokdy litují

Čas od času herními médii proběhne zpráva o tom, jak zase nějaký nešťastník utratil za mirkotransakce ve free 2 play obrovské množství peněz a teď je mu to líto. Namátkou zalovím v naší historii a třeba připomenu syna šéfa světové banky, který zaplatil za kartičky ve Fifě 115 tisíc korun (viz náš článek), malého Alfieho, co na iTunes během víkendů prošustroval 186 tisíc (viz náš článek), nebo člověka, který po utracení čtvrt milionu korun za kosmetické doplňky CS:GO skončil u terapeuta (viz náš článek).

Genshin Impact je jednou z těch férovějších free 2 play her, i tak v ní lze utratit miliony.

Takovým hráčům, kteří ve free 2 play titulech utrácejí obrovské částky a dávají provozovatelům pořádně vydělat, se říká velryby. Je to pejorativní označení, symbolizující fakt, že právě na jejich lov se mají herní společnosti zaměřit, jelikož z nich mají největší užitek. Obecný názor je ten, že jde o jistou formu poruchy, kdy provozovatelé bezskrupulózně zneužívají lidské slabosti. Tak jednoduché to ovšem není. Reportérka Sisi Jiangová pro magazín Kotaku vyzpovídala několik lidí, kteří nasypali tisíce dolarů do hry Genshin Impact a zeptala se jich na to, jak s odstupem času na své utrácení nahlížejí.

Zajímavé už je jen to, na jak odlišné lidi narazila. Najdeme mezi nimi z profesního hlediska úspěšné jedince, kteří si takové náklady mohou bez mrknutí oka dovolit, ale i studenty, kteří na svého koníčka vydělávají na brigádách. „Koupil jsem si to nejlepší, co si mohu dovolit a jsem s tím spokojená. Ničeho nelituji, protože se každý den do hry připojím a hraji s oblíbenou postavou na maximální úrovni,“ vysvětluje Jay, která do hry investovala už 16 tisíc dolarů, tedy cca 400 tisíc Kč. I ona však přiznává, že už si od jisté doby dává větší pozor na to, co nakupuje.

Streamer RazerNinjas přiznal, že už ve hře utratil 90 tisíc dolarů, tedy přes dva miliony Kč.

Člověk s přezdívkou RazerNinjas utratil prý dokonce 90 tisíc dolarů (přes dva miliony korun), který to ovšem bere i jako investici. Své hraní totiž vysílá živě na internet pro 62 tisíc diváků a myslí si, že právě možnost vidět v akci maximálně vybavené postavy je jedním z těch hlavních důvodů, proč ho lidé sledují.

To jsou extrémy. Těch, kteří utratí nižší jednotky tisíců dolarů je mnoho, dokonce se pro ně vžil nový termín „deflíni.“ Kotaku ukazuje například příklad dvou studentů, kteří tyto částky těžce vydělávali na brigádách několik měsíců. I když i oni došli k závěru, že už v tom takto dále pokračovat nemohou, nijak extra toho nelitují a utracené prostředky vnímají jako podporu studia, které neustále vylepšuje jejich oblíbenou hru.

Vylepšit postavu v Genshin Impact na nejvyšší úroveň C6R5 může stát i přes 5000 dolarů.

Zatímco jejich ekonomické prostředí ze kterého pochází jsou různá, jedno mají téměř všichni dotázaní společného. Stud. Většina z nich v anketě odpovídala pouze pod internetovou přezdívkou, někteří ani to ne a uchýlili se do anonymity. „Stydím se to říct i svým přátelům se kterými Genshin Impact hraji. Říct to někomu mimo komunitu, je pak vyloženě nemyslitelné,“ přiznává například výše zmíněná studentka. „Myslím, že všem nehráčům obecně připadá myšlenka utrácet skutečné peníze ve hrách nesmyslná,“ vysvětlil zase jistý Lansze, proč o svém utrácení neplánuje říct ani vlastní matce.

Mnozí jsou si schopni přiznat, že jsou velryby, ale příliš si s tím hlavu nelámou. „Mám psychické potíže a bohužel jsem objevil, že ty peníze, co utrácím v Genshin Impact by stejně nestačilo ani na pořádnou soukromou terapii,“ popisuje smutnou realitu člověk, který ve hře utratil tisíc dolarů.

Jiný zase poukázal na to, že tato hra je přesně to, co celý život potřeboval. „Ostatní MMORPG mě nutí spolupracovat s ostatními lidmi, abych něčeho dosáhl. Jenže já si chci hrát se svojí postavou sám,“ tvrdí další, proč mu nestačí běžný free 2 play režim jako většině hráčů.

Stále více sílí hlasy po regulaci free 2 play her, není to ovšem nic snadného.

Přibližně polovina dotázaných si myslí, že by měly být tyto hry nějaký způsobem regulovány. I když jsou vývojáři Genshin Impactu féroví a hra umí být zábavná, aniž byste v ní nechali byť jedinou korunu, může v některých jedincích vzbudit nezdravou formou soutěživosti, která je nutí k dalším nákupům. S tím, jak se její svět neustále vyvíjí a přibývají do něj nové postavy a zbraně, navíc hrozí, že klesá síla těch starých. Jinak řečeno, využitelnost starších postav, do kterých lidé zainvestovali, postupem času spíše klesá.

Jak vidíte, jednotný názor na toto obtížné téma nenajdete ani přímo mezi „velrybí“ komunitou. I když jde většinově o lidi, kteří si utrácení velikých peněz za virtuální doplňky mohou bez větších obtíží dovolit, jen málokdo je na to pyšný a plánuje v tom pokračovat i nadále.