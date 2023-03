Spočítejte si, kolik velbloudů dostanete za svoji přítelkyni či přítele

„To je blbý, to se bude líbit,“ prohlásil kdysi Jan Werich a v éře sociálních sítí to platí dvojnásob. Různé výzvy a trendy se v posledních letech pojí zejména se sociální sítí TikTok, která se zaměřuje na krátká videa. Zatímco sítě Facebook či Instagram během let výrazně omezily svůj organický dosah, algoritmus TikToku dopřává šanci stát se virálním i uživatelům s minimem sledujících.

Snaha zaujmout bohužel končí i tak pitomými nápady, jako je Blackout Challenge, během níž se uživatelé pokoušeli vyvolat si přiškrcením mdloby nebo dostat se do bezvědomí. Bylo jen otázkou času, kdy to skončí smrtí. Oproti tomu je velbloudí kalkulačka neškodná zábava.

Trendovala zejména v roce 2020, nicméně ve videích na ni lze narazit ještě dnes. O co jde? Na této stránce si zvolíte, koho chcete směnit, zda přítelkyni nebo přítele. Posléze zadáte věk, výšku, barvu vlasů a jejich délku, barvu očí, zvolíte velikost poprsí (u mužů sestřih vousů) a typ postavy. Kalkulačka vám následně ukáže hodnotu vaší drahé polovičky vyjádřenou ve velbloudech.

Podle videí na TikToku ovšem „svoji hodnotu“ zjišťují zejména samy dívky a ženy, které následně zahrají nějakou reakci. Minimum je deset velbloudů, maximum sto deset. Stejně jako u trendu, v rámci nějž si mladí hráli na oběti holocaustu, se na etiku nebo kulturní kontext nehraje.

Meme

Že sociální sítě škodí, zejména mladým, ví i jejich provozovatelé, kteří „zneužívají“ nedokonalosti lidského mozku. Na druhou stranu už římský císař Vespasián věděl, že peníze nesmrdí. TikTok se aktuálně chystá zavést nový limit používání pro všechny uživatele mladší 18 let. My, kteří trávíme před monitory počítačů a obrazovkami televizí mnoho hodin hraním počítačových her, tady moralizovat nebudeme – to necháme na vás v diskusi.

Každopádně, místo počítání vaší hodnoty vyjádřené počtem velbloudů vám doporučíme něco mnohem lepšího – naše kvízy na Bonuswebu, třeba o filmech podle her, Predátorovi či hrách z devadesátých let. A pokud hrám neholdujete, určitě si vyberete ze spousty dalších kvízů na iDNES.cz.