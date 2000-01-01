náhledy
Sestavili jsme pečlivě vybraný seznam tipů na dárky pro všechny, kteří si rádi hrají. Nejsou to žádní zajíci v pytli, ale věci, které máme vyzkoušené a baví nás.
Autor: Shift Up
Opičí palác je desková hra, která využívá kostičky Lego. Hráči staví do výšky schodiště, aby získali banán (na body) a hlavně další várku kostek, které využijí v dalším tahu. Určena je pro dva až čtyři hráče a seženete ji zhruba za 800 korun.
Autor: Ondřej Zach
Takto vypadala naše první hra, v níž jsme se ještě dopustili (z mé nepozornosti při čtení pravidel) drobných chyb. Je každopádně kouzelné vždy sledovat, jak stavba, která má svá pravidla, roste před očima. Co se doporučeného věku 10+ týče, hru bez problému zvládnou už třeba osmileté děti. Základní pravidla bez využití zvířat nejsou vůbec těžká. Partie trvají udávaných 45 minut.
Autor: Ondřej Zach
Když už opravdu nevíte, kudy kam, vždy je po ruce Lego. Ženám se líbí Lego květy, u pánů často boduje motiv Hvězdných válek… Hráči si aktuálně chválí (nefunkční) repliku ikonického handhedu Game Boy. Tato sada má potenciál do budoucna získat na hodnotě, takže v případě koupě nevyhazujte krabičku. Ve většině obchodů seženete do 1 300 korun.
Autor: Lego
Fanoušky letošního českého hitu Kingdom Come: Deliverance II potěší tato oficiální knížka. Nejsou to jen krásné obrázky, ale i příležitost, jak nakouknout za oponu vývoje a dozvědět se něco z české historie. Prodává se za 1 200 korun.
Autor: Bonusweb.cz
Knížka přibližuje rozmanitost krajiny Českého ráje i způsob, jak autoři přemýšlejí, když do ní zasadí nějaký prvek, například tábořiště. Jedna z kapitol se věnuje i středověké módě. Tvůrci se snažili maximálně držet reality. Věděli jste například, že Warhorse mají vlastní technologii systému vrstvení oděvu na kostru postavy?
Autor: Bonusweb.cz
Ne každého nutně zajímá Kingdom Come. Knížka I’m Too Young To Die – Ultimátní průvodce střílečkami 1992–2002 je určena zejména pro dnešní čtyřicátníky a padesátníky, zkrátka pro ty, kteří tuto krásnou éru videoher přímo zažili. Není to ovšem jen nostalgické rozjímání, knížka přináší doprovodné rozhovory s velmi zajímavými zákulisními informacemi z vývoje a čtenáři se dozvědí i o hrách, které zůstaly ve stínu slavných jmen jako Doom, Quake či Wolfenstein. K mání zhruba za 1 200 korun.
Autor: Ondřej Zach
Nyní něco trochu akčnějšího. Možná nastal čas pořídit si domů nějaký kvalitnější fotbálek nebo hokej. V případě druhé volby vřele doporučujeme léty prověřený Stiga hokej, který má v Česku poměrně hodně fanoušků.
Autor: Ondřej Zach
Základní sada vyjde na necelých 2 400 korun, dokoupit si můžete i český tým. Jen pozor, oproti různým dětským hokejům je hra poměrně velká.
Autor: Ondřej Zach
PlayStation aktuálně láká na velmi zajímavé slevové akce. Za nejnižší cenu vůbec pořídíte například výkonný PlayStation 5 Pro, základní model PlayStation 5 také spadl o několik tisíc – digitální verze bez mechaniky vyjde na 9 000 tisíc korun.
Autor: Ondřej Zach
Mým favoritem se během měsíců stal PlayStation Portal. Je to streamovací zařízení, které původně fungovalo jako prodloužená ruka k PlayStationu 5. Díky nedávné aktualizaci ovšem lze v rámci předplatného streamovat i hry z katalogu a vlastní knihovny, aniž byste museli PS5 vůbec vlastnit. Jen pozor, je třeba kvalitní, stabilní připojení. Aktuálně seženete pod 5 000 tisíc korun.
Autor: Ondřej Zach
Vynikající volbou je i hybridní konzole Nintendo Switch 2, kterou doporučuji koupit rovnou v bundlu s akčními závody Mario Kart World. Switch 2 sice nemá výkon jako PlayStation 5, ale můžete si ho vzít všude s sebou. Láká také na pestrou nabídku her pro děti a hraní ve víc lidech u jedné televize. Bundle se hrou se aktuálně prodává za 12 300 korun.
Autor: Ondřej Zach
Spousta dětí dnes sbírá kartičky Pokémon, aniž by vůbec tušily, jak se hrají. Tak proč to nenapravit? Sada Pokémon Battle Academy obsahuje tři předem připravené balíčky, které jsou dokonce naaranžované tak, abyste je mohli rovnou hrát podle návodu pěkně krok za krokem. Kartičky jsou stále v angličtině, ale těch pár s nějakým textem se rychle naučí. Jen pozor, na českém trhu lze koupit verze s českými i anglickými pravidly. Ceny se liší, v průměru tak 700 korun.
Autor: Ondřej Zach
Občas vyrazíme zahrát si třeba do kavárny. Pokud se vám základní tři balíčky omrzí, můžete přikoupit další, které už ovšem bývají trochu složitější. Pro úplně první seznámení a pochopení základních pravidel je ovšem Pokémon Battle Academy ideální.
Autor: Ondřej Zach
U karetních her se ovšem můžou výborně pobavit i dospělí. Tak proč nezkusit rovnou Gwint, který vychází z pravidel ze Zaklínače 3. Balení zahrnuje 443 karet (všech pět frakcí – Monstra, Nilfgaard, Severní království, Scoia’tael a Skellige), papírovou herní podložku, kartonové počítadlo bodů, osm kartonových tokenů a kartonovou minci. Dále pak návod a příručku herních módů.
Autor: Ondřej Zach
A jak si můžete všimnout na tomto obrázku, na našem trhu je k dostání kompletní česká verze. Seženete ji za 1 000 korun.
Autor: Ondřej Zach
Akční figurky. Chtěl jsem napsat, že tento tip ocení spíš muži, nicméně podle AI je to „spíš stereotyp než univerzální pravda“, což je skvělé, protože tu tak mám tipy pro všechny! Figurek je dnes nepřeberné množství, seženete je od pár stovek po pár tisíc, takže záleží spíš na preferencích a rozpočtu.
Autor: Ondřej Zach
Na mě už tak nějaký ten pátek kouká želvák Donatello, a když tak vidím nálepku „collect all 4“ u předchozího obrázku…
Autor: Ondřej Zach
U fanoušků Nintenda se těší oblibě figurky amiibo, které mají čip a do vybraných her přidají nějaký malý bonus či výhodu. Navíc jsou pěkné. I v tomto případě platí, zejména u těch nejpopulárnějších postaviček, že časem jejich cena roste.
Autor: Ondřej Zach
Téměř polovina dětí ve Spojených státech ve věku od 5 do 17 si letos k Vánocům přeje herní měnu. I v českých obchodech lze pořídit dárkové či předplacené karty v různých hodnotách, za něž si pak obdarovaný podle vlastního uvážení nakoupí, co chce. Můžou to být kredity do PlayStation Storu, Nintendo Storu, předplatné Game Pass i herní měna V-Bucks do Fortnite.
Autor: Aneta Čapková pro iDNES.cz