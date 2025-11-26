|
KVÍZ: „Ještě jedno kolo a jde se spát.“ Znáte legendární tahové strategie?
Navzdory všem stereotypům není hraní videoher vždy jen o zběsilém klikání myší. Naopak, mnozí lidé si rádi v klidu uvaří kotel čaje (případně nalijí si sklenku vína) a potrápí mozkové závity u...
Kdo bude letos králem herních Oscarů? Favorit je naprosto jasný
Několik týdnů zbývá do předávání prestižních ocenění Game Awards, ve kterých odborná porota určuje nejlepší hry letošního roku. Po zveřejnění nominací je naprosto jasným favoritem Clair Obscur:...
Seběhly se na ně stovky tisíc hráčů. Největší PC hity letošního roku
Letošní rok přinesl celou řadu veleúspěšných her na PC a díky statistikám ze služby SteamDB víme přesně, kolik lidí hrálo naráz daný titul. Vybíráme deset nejpopulárnějších PC her podle dat ze Steamu...
A kde je Jindra z Kingdom Come? Hráče štve, že ho herní Oscaři přehlédli
Zatímco jedna z her dostala hned tři nominace za herecké role na udílení herních ocenění Game Awards, hlavní hrdina Jindřich z Kingdom Come: Deliverance 2, kterého ztvárnil herec Tom McKay, nemá...
Tipy na hravé dárky, za které ručíme
Sestavili jsme pečlivě vybraný seznam tipů na dárky pro všechny, kteří si rádi hrají. Nejsou to žádní zajíci v pytli, ale věci, které máme vyzkoušené a baví nás.
Constance
PCvydáno 25. listopadu 2025 15:19
Chystá se hraný seriál podle akčních her Far Cry
Slavná série stříleček Far Cry, jejíž první díl vyšel už před víc než dvaceti lety, se dočká adaptace v podobě hraného seriálu.
Zesnulého Udo Kiera hráči znali jako Yuriho z Command & Conquer
V 81 letech zemřel německý herec Udo Kier, který zazářil i v několika herních projektech. Podílet se měl také na hororu OD od japonského vývojáře Hidea Kodžimy.
Obleček v online hře může stát skoro milion. Hráči po něm šílí
Nová online hra Where Winds Meet ukrývá pro hráče opravdu vzácnou odměnu ve formě luxusních digitálních šatů. Z nich se stal symbol bohatých hráčů, kteří neváhají utratit v přepočtu okolo milionu...
Sexy akce Stellar Blade 2 zamíří na víc platforem
Po komerčním úspěchu sci-fi akce Stellar Blade bylo jasné, že pokračování je jen otázkou času. Několik prvních informací o chystaném projektu prozradil inzerát.
Kolik bude stát malé PC od Valve? Dotované nebude
Steam Machine, tedy malé, přenosné PC, uzpůsobené pro hraní na televizi, vzbudilo mezi hráči rozruch. Jedna z hlavních otázek, která nakonec rozhodne o jeho úspěchu či neúspěchu, však prozatím...
Je to zmanipulované, vztekal se streamer u nominací herních Oscarů
Populární streamer Shroud označil nominace na Game Awards, což je herní obdoba Oscarů, za zmanipulované poté, co se do hlavní kategorie neprobojovala multiplayerová střílečka Arc Raiders.
