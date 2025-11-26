Tipy na hravé dárky, za které ručíme

Ondřej Zach
Sestavili jsme pečlivě vybraný seznam tipů na dárky pro všechny, kteří si rádi hrají. Nejsou to žádní zajíci v pytli, ale věci, které máme vyzkoušené a baví nás.
Stellar Blade - Vánoce Opičí palác Opičí palác Game Boy z Lega The Art of Kingdom Come: Deliverance II The Art of Kingdom Come: Deliverance II I'm Too Young To Die – Ultimátní průvodce střílečkami 1992–2002 Stiga hokej Stiga hokej PlayStation 5 Pro PS Portal Switch 2

KVÍZ: „Ještě jedno kolo a jde se spát.“ Znáte legendární tahové strategie?

Heroes of Might and Magic 3

Navzdory všem stereotypům není hraní videoher vždy jen o zběsilém klikání myší. Naopak, mnozí lidé si rádi v klidu uvaří kotel čaje (případně nalijí si sklenku vína) a potrápí mozkové závity u...

Kdo bude letos králem herních Oscarů? Favorit je naprosto jasný

Clair Obscur: Expedition 33

Několik týdnů zbývá do předávání prestižních ocenění Game Awards, ve kterých odborná porota určuje nejlepší hry letošního roku. Po zveřejnění nominací je naprosto jasným favoritem Clair Obscur:...

Seběhly se na ně stovky tisíc hráčů. Největší PC hity letošního roku

Monster Hunter Wilds

Letošní rok přinesl celou řadu veleúspěšných her na PC a díky statistikám ze služby SteamDB víme přesně, kolik lidí hrálo naráz daný titul. Vybíráme deset nejpopulárnějších PC her podle dat ze Steamu...

A kde je Jindra z Kingdom Come? Hráče štve, že ho herní Oscaři přehlédli

Tom McKay v Kingdom Come: Deliverance 2

Zatímco jedna z her dostala hned tři nominace za herecké role na udílení herních ocenění Game Awards, hlavní hrdina Jindřich z Kingdom Come: Deliverance 2, kterého ztvárnil herec Tom McKay, nemá...

Dobrý start, ale co ta hrozná AI grafika, tepou hráči Anno 117: Pax Romana

Anno 117: Pax Romana

Strategie Anno 117: Pax Romana zasazená do období římské říše si připisuje nejúspěšnější start v historii série. Hra se zároveň octla pod palbou uživatelů, kteří si všimli využití nepovedené AI...

Vyzkoušejte nejprodávanější střílečku letošního roku Battlefield 6

Battlefield 6

S více než deseti miliony prodanými kopiemi je Battlefield 6 nejprodávanější střílečkou letošního roku. Pokud jste ji ještě nehráli a láká vás, máte nyní možnost otestovat časově omezenou zkušební...

26. listopadu 2025  10:33 0

RECENZE: Constance je skákačka, kterou by byla chyba přehlédnout

85 %
Constance

Skákaček letos nebylo málo, o to větší chuť jsme však měli vyzkoušet nějakou menší, zato vyrobenou s láskou k žánru. Constance naše přání vyplnila, a byť je to v rámci žánrových pravidel spíše taková...

PC
26. listopadu 2025 0

26. listopadu 2025 1

vydáno 25. listopadu 2025  15:19

Chystá se hraný seriál podle akčních her Far Cry

Vaas Montenegro z Far Cry 3

Slavná série stříleček Far Cry, jejíž první díl vyšel už před víc než dvaceti lety, se dočká adaptace v podobě hraného seriálu.

25. listopadu 2025  15:14 0

Zesnulého Udo Kiera hráči znali jako Yuriho z Command & Conquer

Yuri

V 81 letech zemřel německý herec Udo Kier, který zazářil i v několika herních projektech. Podílet se měl také na hororu OD od japonského vývojáře Hidea Kodžimy.

25. listopadu 2025  9:53 2

Obleček v online hře může stát skoro milion. Hráči po něm šílí

Where Winds Meet

Nová online hra Where Winds Meet ukrývá pro hráče opravdu vzácnou odměnu ve formě luxusních digitálních šatů. Z nich se stal symbol bohatých hráčů, kteří neváhají utratit v přepočtu okolo milionu...

25. listopadu 2025 11

Sexy akce Stellar Blade 2 zamíří na víc platforem

Stellar Blade

Po komerčním úspěchu sci-fi akce Stellar Blade bylo jasné, že pokračování je jen otázkou času. Několik prvních informací o chystaném projektu prozradil inzerát.

24. listopadu 2025  14:59 2

Kolik bude stát malé PC od Valve? Dotované nebude

Steam Machine

Steam Machine, tedy malé, přenosné PC, uzpůsobené pro hraní na televizi, vzbudilo mezi hráči rozruch. Jedna z hlavních otázek, která nakonec rozhodne o jeho úspěchu či neúspěchu, však prozatím...

24. listopadu 2025  11:05 20

Je to zmanipulované, vztekal se streamer u nominací herních Oscarů

Arc Raiders

Populární streamer Shroud označil nominace na Game Awards, což je herní obdoba Oscarů, za zmanipulované poté, co se do hlavní kategorie neprobojovala multiplayerová střílečka Arc Raiders.

24. listopadu 2025 21

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

RECENZE: Kultovní Syberia dostala remake, i tak ale působí jako z jiné doby

70 %
Syberia - Remastered

Ani nový engine, ani kompletně přepracovaná grafika nedokážou zakrýt, že takřka čtvrt století stará legendární adventura působí zastarale. Pamětníkům původní zážitek nijak neobohatí, na nováčky bude...

PS5
23. listopadu 2025 7

Terminator 2D: No Fate

Terminator 2D: No Fate

vydáno 22. listopadu 2025  10:27

