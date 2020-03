VIDEO: Měl jsem obrovské štěstí, Valve Index je doma! Sledujte unboxing

V době řádění koronaviru se mnoho firem po celém světě potkalo s omezením či úplným zastavením své činnosti. V první řadě to byly firmy, které jsou nějakým způsobem napojené na Čínu. Postižena je i PC hráčům důvěrně známá společnost Valve (pozn.: aspoň to tvrdí zástupci společnosti na jejích Twitteru), která již několik měsíců hlásí celosvětové vyprodání zásob své vlajkové lodi Valve Index. Právě k té zdarma přikládá (stejně jako HTC k novince Cosmos Elite) hru Half-Life: Alyx, která vychází 23. března 2020 pouze pro virtuální realitu.

Valve svůj set pro virtuální realitu začalo opět nabízet od 9. března, a to těm, kteří se zapsali do mailingové listiny. Společnost předem varovala, že k dispozici bude jen omezené množství kusů. Po mnohých marných pokusech, kvůli zahlceným serverům, se mi nakonec podařilo vytoužené VR brýle objednat.

Čekací lhůta osm týdnů mě vůbec nepotěšila. K mému velkému překvapení mi ovšem již druhý den přišla zpráva, že zásilka je na cestě, posílají ji z evropského skladu v Nizozemsku. Tá-dá! A je to doma. Akorát včas.

První, co mě zaujalo, byla krásná černá bytelná krabice se stříbrnými nápisy a potisky. Uvnitř najdeme klasický set dvou základních stanic pro trackování pohybu se stativy, dva ovladače s možností sledování všech prstů, manuál v několika jazycích (čeština chybí), VR brýle s integrovaným hi-end mikrofonem a sluchátky. Samozřejmostí je veškeré další potřebné příslušenství, jako jsou USB kabely, napájecí kabely, sítové adaptéry a speciální polštářek pro lidí s menší hlavou.

V platformě SteamVR existuje velké množství zajímavých herních, vzdělávacích či jiných poutavých titulů. Základní rozhraní pro Valve Index se jmenuje SteamVR Home. V podstatě jde o virtuální dům, kde máte možnost měnit například venkovní či vnitřní prostředí, manipulovat s předměty, spouštět stažené hry, chatovat nebo i malovat.

„Must have“ každého VR majitele je hra Beat Saber. Jde o jednu z nejznámějších her pro virtuální realitu. Pochází od českého herního studia Beat Games a na její výrobě se podíleli tři Češi: Ján Ilavský, Jaroslav Beck a Vladimír Hrinčár. Princip je velmi jednoduchý, dvěma světelnými meči rozsekáváte levitující kostičky ve směru, který naznačuje šipka. A to vše v rytmu hudby. Sem tam se musíte vyhnout různým překážkám, takže si u toho dost zapotíte.

Další titul, který byste neměli minout, se jmenuje Google Earth VR, což je populární aplikace Google Earth převedená do prostředí virtuální reality. Program nabízí zatím nejvěrohodnější a nejdetailnější zobrazení Země. Odnedávna je integrovaná i funkce Steet View, díky které si uživatelé mohou prohlédnout 360stupňové snímky z 85 zemí z celého světa. Ještě se sice nemůžete procházet ulicemi New Yorku, jako byste byli přímo tam, ale už se to tomu blíží.