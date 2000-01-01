Je tomu přibližně deset let, co ze všech stran vysmívaný režisér Uwe Boll nevybíravě poslal celý filmový svět do háje (Fuck You All), pověsil kulturní snažení na hřebík a plně se realizoval ve světě špičkové gastronomie. Teď se ovšem vrátil a jeho aktuální film Citizen Vigilante podle prvních ohlasů není zdaleka tak špatný, jak by se dle jeho předchozí kariéry dalo čekat. To ovšem nemění nic na tom, že herní svět mu asi jen tak neodpustí, doslova totiž zničil několik z jeho nejoblíbenějších značek.
Autor: Uwe Boll
Pokud jste tento článek se slovy „Uwe sakra kdo?“ rozklikli jen proto, že vás zaujalo to slovíčko prznění, tak vás asi zklamu. I když na to má image, Boll nemá nic společného s německou pornografií nic společného. Což je možná škoda… v tom žánru by totiž jeho osobité režisérské „umění“ pravděpodobně ocenili více, než fanoušky videoher, na které dlouhé roky cílil. A krutě v tom selhával… Přesto se mu díky štědrým kulturním grantům dařilo počátkem tisíciletá shánět finanční prostředky na adaptaci dalších a dalších milovaných značek, které tím nenávratně zničil. Jeho tvorbu hledejte v žebříčcích popularity odspoda, zpravidla mají na CSFD černé označení (tzn. pod 30 %).
Autor: Oficiální materiály distributora
Prvním Bollovým pokusem o adaptaci videohry byla klasická „kolejnicová“ franšíza House of the Dead od Segy. Diváky neznalé předlohy možná zarazí, že titulní dům ve filmu absentuje, protože jeho děj se odehrává na hudebním festivalu, ale budiž, to je asi ten jeho poslední problém.
Autor: Oficiální materiály distributora
Mezi ty větší patří hloupý scénář, mizerní herci, stupidní dialogy a laciné triky. Ve výsledku to znamená pravidelnou účast v seznamech nejhorších hororů všech dob (magazíny PrettyFamous nebo Empire), některá kina dokonce tehdy odmítala film vysílat…
Autor: Oficiální materiály distributora
Přesto se House of Dead dočkal ještě pokračování, na tom už se ale sám Boll nepodílel. Má tedy lepší hodnocení, ale ani tak nic, na co byste ve volném čase chtěli koukat.
Autor: Oficiální materiály distributora
Na rovinu je nutno přiznat, že značka House of the Dead nikdy v herním průmyslu nehrála první ligu. Na přelomu tisíciletí sice spolu s Resident Evilem obnovila zájem o o zombie tematiku, oproti slavnějšímu souputníkovi už se dál nijak nevyvíjela a až na pár remasterů z poslední doby je považována za mrtvou. A na rozdíl od samotných zombie už patrně nevstane.
Autor: Oficiální materiály distributora
První díl Alone in the Dark z roku 1992 byl přelomovou hrou, která stála u zrodu žánru survival hororů. Kombinace akce a adventury s neopakovatelnou atmosférou dala vzniknout několika pokračováním, pak se ale na značku trochu zapomnělo. A tak se dostala do spárů Uwe Bolla.
Autor: Oficiální materiály distributora
Ku jeho chvále musíme podotknout, že netrpěl přehnanou úzkostí z předlohy a nenechal se jí svazovat. Na druhou stranu fanoušci série, kterých pravda, nebylo v době premiéry až zas tolik, z toho takovou radost neměli. Snad až na hlavního hrdinu, kterým je paranormální detektiv Ed Carnby, totiž s originálem neexistuje prakticky žádná souvislost. On by fakt, že namísto atmosférického hororu dostali akční nářez, až tak nevadil, obzvláště díky solidnímu obsazení, o které se postarali Christian Slater, Tara Reid a Stephen Dorff. Jenže…
Autor: Oficiální materiály distributora
Jenže když svojí práci neodvedl scénárista, střihač a především režisér, ani taková esa nedokázaly film utáhnout. Hodnocení veskrze ještě nižší než u House of Dead, finanční průšvih až na půdu a ostuda pro všechny zúčastněné. Jediní, kdo spolupráce s Bollem v tomto kontextu asi nelitují, jsou metalisté z kapely Nightwish. Ti záběry z filmu použili pro svůj videoklip k písni Wish I had an Angel, který se pak stal hitem. Zajímalo by nás, kolik z jejich fandů chápe, že to z jejich strany nebylo myšleno jako ironie.
Autor: Oficiální materiály distributora
Každopádně značka Alone in the Dark je zřejmě nadobro mrtvá. V roce 2024 dostala již druhou šanci o restart a i když samotná hra byla vcelku solidní, finančně neuspěla. A v dnešní době, kdy se v herním průmyslu všude šetří, se nedá očekávat, že by v dohledné době dostala ještě další pokus.
Autor: Bonusweb.cz
Série BloodRayne nevstoupila do historie ani tak kvůli svým mimořádným herním kvalitám, jako spíše podobě hlavní hrdinky. Sexy zrzavá upírka v ní morduje nácky i krvelačné příšery tak kreativními způsoby, že to nenechalo chladným ani nejslavnějšího filmového čučkaře.
Autor: Ziggurat Interactive
Od filmové adaptace hry, ve které se od začátku do konce jen vraždí nepřátelé, asi nikdo nečekal žádné intelektuální hody, ale i tak dokázal Uwe Boll nepříjemně překvapit. Ani jména jako Kristanna Loken, Ben Kingsley, Michelle Rodriguez, Udo Kier nebo Michael Madsen nezabránila tomu, aby server GameTrailers neoznačil hru jako nejhorší herní film všech dob.
Autor: Boll Kino Beteiligungs GmbH & Co. KG & Brightlight Pictures Inc.
„BloodRayne“ byla hrůza… Je to děsivý a absurdní film“, řekl na jeho konto posledně jmenovaný, který prý většinu natáčení strávil ve stavu opilosti. Abyste měli představu o kvalitách filmu, tak vězte, že si menší roli ve filmu zahrál i zpěvák Meat Loaf a některé vedlejší role ztvárnily rumunské prostitutky, protože slovy samozvaného režisérského génia „byly levnější“.
Autor: Oficiální materiály distributora
Mnozí si mysleli, že zdrojovou látku už nejde víc ponížit, ale Boll na to zareagoval obrazným „podržte mi pivo.“ Jednak naservíroval dvě další pokračování (Vykoupení – 17%, Třetí říše – 22%), ale hlavně – během samotného natáčení zároveň natáčel rovnou i parodii, jen místo blonďaté modelky použil do stejných kulis XXL herečku Lindsay Hollister. Dostatečnou výpovědní hodnotu má asi tato zajímavost z ČSFD: „Jedna z původních hrdinek si dovolila přímo v záběru oznámit, že pochybuje o tom, že je dotyčná scéna vtipná. Scéna byla vystřižena a Uwe Boll kvůli ní musel přestříhat stávající film a přidat scénu, ve které sám vystupuje.“ Mimochodem zahrál si v ní Adolfa Hitlera.
Autor: Oficiální materiály distributora
I když nám přijde, že premisa „sexy zrzka morduje nácky a upíry“ dostatečně nosná, značka BloodRayne je už více než dvacet let mrtvá a pravděpodobně už navždy zůstane. Nedávná dvojice remasterů na tom nic nezměnila.
Autor: Ziggurat Interactive
Když vyšlo v roce 2002 akční RPG Dungeon Siege, recenzenti se mohli přetrhnout v nadšených reakcích. „Zapomeňte na Diablo“, psali jsme tehdy i my a omdlévali nad úžasným světem bez nahrávacích obrazovek. O čtvrt století později ze hry zůstává ovšem relevantní už jen geniální hudební motiv z pera Jeremyho Soula.
Autor: Oficiální materiály distributora
Bylo by nespravedlivé házet propad značky do zapomnění jen na Uweho Bolla, ale je jasné, že k popularitě jí nijak nepomohl. Spíše naopak. Přitom našlápnuto měl solidně, scénář svojí propracovaností prý připomínal Pána prstenů a Boll se snažil do hlavní role ulovit Kevina Costnera. To se mu sice nepovedlo, ale ani tak nepaběrkoval - Jason Statham, John Rhys-Davies, Ray Liotta, Burt Reynolds či třeba Ron Perlman rozhodně nejsou žádní ochotníci. Aby však něčeho dosáhli, potřebovali by lepší vedení.
Autor: Freestyle Releasing
V průběhu natáčení bylo přepsáno 80 % scénáře, finální verze snímku byla dokončena pouhých 8 hodin před jeho premiérou. Film si nakonec odnesl tři zlaté maliny (opak Oscarů), jednu z nich dostal i Burt Reynolds, kterému nepomohlo ani to, že to bylo vůbec poprvé v jeho kariéře, co na stříbrném plátně zemřel. Na druhou stranu to je první ze zmiňovaných filmů, který je na ČSFD alespoň v modrých číslech (42 %).
Autor: Freestyle Releasing
Tento „úspěch“ Uwe Bolla evidentně namotivoval a tak přišel rovnou s dvěma dalšími pokračováními, ty už se ovšem vrátily „do černoty“. V Two Worlds (se stejnojmennou hrou nemají nic společného) si zahrál dokonce Dolph Lundgren, i tak to stačí jen na 25 %. Trojka s podtitulem „Síla medailonu“ jich má 29.
Autor: Oficiální materiály distributora
Dungeon Siege se dočkal tří plnohodnotných dílů, přičemž na tom posledním dělali slavní Obsidian Entertainement, od té doby už však více než 15 let tlí v hrobě a neexistuje žádný důvod, proč ji odtamtud vytahovat.
Autor: pro iDNES.cz
Postal 2 je jednou z nejkontroverznější her v historii. Sice má i cosi jako příběh, ve skutečnosti hlavní jádro zábavy spočívá v páchání násilí na nevinných obyvatelích malého městečka. Dlužno říct, že k tomu dostanete spoustu prostředků. Od konvenčních palných zbraní až po dildo, uříznutou kravskou hlavu nebo plechovku s Cyklonem B. Po svých obětech můžete dokonce i močit. Ano, autoři vsadili vše na politickou nekorektnost, a to ještě v době než to bylo cool. Výsledkem je hra, která je po všech stránkách tak špatná, až je svým zvláštním těžko vysvětlitelným způsobem zábavná.
Autor: Running with Scissors
A tady se Uwe Boll našel. Hra zpracovává jeho oblíbené téma jedince bojujícího proti konformní mase většinové společnosti, ať to stojí, co to stojí. Na rozdíl od aktuálního Citizen Vigilante se ovšem režisér nepokouší o nějakou společenskou výpověď, ale servíruje černočernou komedii. Která je sice úplně dementní, ale tak explicitně porušuje všechna pravidla dobrého vkusu, až se u ní alespoň občas uchechtnete. Ale patrně se za to hned zastydíte a nikdy nikde to nahlas nepřiznáte.
Autor: Oficiální materiály distributora
Třeba při okopírování herní situace, kdy hrdina nemajíce tlumič, strčí hlaveň své zbraně do kočičí řitě. Mimochodem výroba atrapy kočky, která se na obrazovce mihla jen na pár sekund, stála 45 tisíc dolarů, tedy skoro milion korun. Podle fanoušků jde o Bollův nejlepší herní film, však si také odnesl jen jednu Zlatou malinu. Ale na rovinu – se zdrojovou látkou naložit lépe nešlo.
Autor: Oficiální materiály distributora
Značka Postal mimochodem jakž takž přežívá dodnes, ale není na ní hezký pohled. Autoři zcela rezignovali na jakýkoliv posun a pořád se snaží servírovat stejný prepubertální humor, ze kterého jejich publikum dávno vyrostlo. Čtvrtý díl byl podle agregátoru Metacritic vůbec nejhorší hrou roku 2022.
Autor: Jan Kouba, Bonusweb.cz
Far Cry je zásadní značkou pro vývoj herního průmyslu. Do jeho vydání v roce 2004 byly mainstreamové střílečky víceméně jen úzké koridory, až Crytek nabídl hráčům opravdovou svobodu při průzkumu zdejšího tropického ráje.
Autor: Ondřej Zach, iDNES.cz
Ano, příběh byl přímočaré béčko, kdy je hlavní hrdina nucen bojovat nejprve proti nepřátelským žoldákům a poté proti hrozivým mutantům. Dokud jste ve středobodu dění sami, ani vás to příliš netrápí, jenže jakmile jste nucení sledovat ve stejné pozici generického Tila Schweigera, je to o poznání menší zábava. Ne, není to tak strašné, jako všechny dříve zmíněné snímky, o to je to ovšem ve výsledku možná horší.
Autor: Oficiální materiály distributora
Zatímco u nich mohlo být jejich sledování jistou formou guilty pleasure, u níž se bavíte na úkor jejích tvůrců, Far Cry je prostě obyčejný podprůměrný (37 %) laciný televizák, ze kterého si nezapamatujete ani jednu jedinou scénu. Absolutní ztráta času.
Autor: Oficiální materiály distributora
Far Cry je patrně jediná herní značka, které Uweho péči přežila jakž takž ve zdraví a zůstává relevantní dodnes. Šestý díl z roku 2021 by se měl brzy dočkat pokračování a s jeho výsledkem je pevně svázaný osud vydavatelství Ubisoft. Protože pokud se nebude prodávat ani „sedmička“ bývalému hegemonovi evropské scény hrozí krach nebo alespoň odprodej.
Autor: Ubisoft
Za to Uwemu se daří a po letech šikany od kritiků se konečně dočkává i pozitivních reakcí. Jeho aktuální Citizen Vigilante se stal totiž výbušnou municí v nekonečných kulturních válkách a rezonuje dokonce i na tuzemské politické scéně. „ZAKÁZANÝ FILM? FILM, KTERÝ NEMÁTE VIDĚT…“ sdílela například předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová filmové doporučení lídra Svobodných Libora Vondráčka. Tak uvidíme, jestli svůj úspěch dokáže potvrdit i příštím snímkem, kterým by mělo být sci-fi s kouzelným názvem Bigfoots vs. Zombies.
Autor: Oficiální materiály distributora