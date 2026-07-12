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Legendární břídil Uwe Boll je zpět. Většina jeho filmů je naprostý odpad

Honza Srp
Uwe Boll Herní filmiy Uweho Bolla Herní filmiy Uweho Bolla Herní filmiy Uweho Bolla Herní filmiy Uweho Bolla Herní filmiy Uweho Bolla Herní filmiy Uweho Bolla Herní filmiy Uweho Bolla Herní filmiy Uweho Bolla Alone in the Dark (2024) BloodRayne: Terminal Cut Bloodrayne (2005)
Je tomu přibližně deset let, co ze všech stran vysmívaný režisér Uwe Boll nevybíravě poslal celý filmový svět do háje, pověsil kulturní snažení na hřebík a plně se realizoval ve světě špičkové gastronomie. Teď se ovšem vrátil a jeho aktuální film Citizen Vigilante podle prvních ohlasů není zdaleka tak špatný, jak by se dle jeho předchozí kariéry dalo čekat. To ovšem nemění nic na tom, že herní svět mu asi jen tak neodpustí, doslova totiž zničil několik z jeho nejoblíbenějších značek.

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Témata: Uwe Boll, film, Odpad

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Legendární břídil Uwe Boll je zpět. Většina jeho filmů je naprostý odpad

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Je tomu přibližně deset let, co ze všech stran vysmívaný režisér Uwe Boll nevybíravě poslal celý filmový svět do háje, pověsil kulturní snažení na hřebík a plně se realizoval ve světě špičkové...

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