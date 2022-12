Hry, které vykrádají předlohu. Ale pobaví stejně, občas dokonce ještě víc

Přijít v herním průmyslu s něčím, co jsme ještě neviděli a nezkusili, je čím dál těžší. A druhou věcí je, že neokoukanost automaticky neznamená, že bude daná záležitost povedená. I originální kousky mohou být (a někdy jsou) stejně zábavné jako gastroskopické vyšetření zahradní hadicí.

Není tedy vždy namístě odsuzovat videohru jen proto, že je okatě podobná konkurenci. Ano, morálně zpochybnitelné to je, ale přiznejme si to rovnou: pokud je hra zábavná, svědomí jde stranou a klidně přimhouříme oči nad tím, že jsme to už v bleděmodrém viděli jinde.

Existuje slušné množství vykrádaček, které jsou podle nás fajn, a vybrali jsme pár z nich, které stojí za zmínku. Nejsou samozřejmě všechny, ale z nějakého důvodu nám utkvěly v paměti právě tyhle kousky.