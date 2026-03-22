Víc než retro. Český Underkeep vás uvrhne do světa, v němž na volbách záleží

Ondřej Zach
České studio Rake in Grass kutí krokovací dungeon Underkeep, který má ambice utkat se s nejlepšími v žánru. Bude hra v češtině? A co linearita? Na to a ještě víc jsme se zeptali producenta hry Pavla Tovaryse.
Underkeep

Underkeep | foto: Rake in Grass

Underkeep
Underkeep
Underkeep
Underkeep
56 fotografií

Underkeep dává vzpomenout na pecky typu Dungeon Master, Eye of the Beholder, Wizardry, Ishar, Lands of Lore či české Brány Skeldalu. Únorové demo na Steamu hráči přijali s nadšením a zdá se, že vzniká další český hit. Zeptali jsme se proto Pavla Tovaryse ze studia Rake in Grass na další podrobnosti.

Pocta legendám

Lands of Lore

Dungeon Master

Brány Skeldalu

Demo Underkeep mě okamžitě vrátilo do starých herních časů. Nejvíc mi asi připomnělo první díl Lands of Lore. Čerpáte inspiraci z nějaké konkrétní série, nebo zkrátka jen máte rádi krokovací dungeony?
Krokovací dungeony jsme hráli jako děti, já například začínal u Dungeon Mastera a série Eye of Beholder, fascinovala mě série Ishar otevřeným světem (ale nikdy jsem žádný díl nedohrál). Nejradši jsem měl Lands of Lore a Betrayal at Krondor. Posledně zmiňovaný je 3D a není to klasický dungeon, ale z těchto her vychází. Ale čerpáme i z dalších her.

Underkeep

Underkeep

Úkol v demu lze vyřešit dvěma způsoby. Bude takovýchto rozhodnutí v plné hře víc?
Určitě jich bude víc. A nejen to – rozhodnutí budou mít dopady i na samotný děj, což u podobných her není běžné. Snad mohu prozradit, že na rozdíl od klasických dungeonů Underkeep nebude úplně lineární a bude mít i víc konců.

Na internetu jsem zaznamenal převážně pozitivní ohlasy na Underkeep. Plánujete na základě zpětné vazby na demo nějaké změny?
První změny dema jsme udělali pár dní po jeho vydání, takže na zpětnou vazbu určitě slyšíme a snažíme se zajímavé připomínky zpracovat a implementovat. Některé změny jsme plánovali a jen jsme je uspíšili – třeba vylepšené portréty hrdinů, o ně si dost hráčů psalo a první várka nových portrétů už je v demu.

Jak to vidíte s českou lokalizací?
Naše hry českou lokalizaci musí mít, takže ji plánujeme i do Underkeepu. Lokalizace ale přidává práci, když je hra ještě ve vývoji a texty se mohou měnit, tak proto čeština není v demu. Přijde až s vydáním plné hry.

Underkeep

Underkeep

Na kolik oblastí se mohou hráči těšit a na jak dlouho odhadujete herní dobu?
Hlavních biomů je tuším něco mezi pěti a osmi, ale pak tam jsou ještě jejich modifikace. Herní doba se může blížit patnácti hodinám. Dost to závisí na tom, jak moc hráč bude spěchat a jak rychle bude řešit logické hádanky.

Nabízí se srovnání s vaší letitou hrou Undercroft. Tato hra je vnímána jako odlehčenější a přístupnější. Jak na tom bude v tomto směru Underkeep?
Obě hry si jsou podobné, ale jsou trochu jinak stylizované. Myslím, že atmosféra Underkeepu ještě víc brnká na retro strunu, což podporuje i volbou pixel artu, a barevná paleta je trochu jasnější a příjemnější, blíž hrám jako zmiňované Land of Lore nebo Eye of Beholder. Posun bude i v přístupnosti. Neznamená to, že hra bude jednoduchá, ale že hratelnost a ovládání budou maximálně vyladěné a intuitivní.

Underkeep

Underkeep

Co je největší výzva při navrhování krokovacího dungeonu?
Asi rozhodnout, co ze starých dungeonů do hry implementovat a co tam naopak nedávat. A obhájit si to u hráčů. To je možná to nejsložitější. Ne vše, co vypadá zajímavě (nebo konce, co chtějí hráči), se do hry hodí a prospěje jí. U samotné hry pak samozřejmě vybalancování hratelnosti.

Na závěr, které hry vás v poslední době zaujaly a proč?
Já hraju pořád dokola starší věci, z novějších jsem si užil Oblivion Remastered. Ale například designerovi Underkeepu se líbil Baldur’s Gate 3, který nedávno dohrál; a ještě víc byl nadšený z Tainted Grail.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Poprask obřích rozměrů. Internet si utahuje z nové herní technologie

Vtípky na technologii Nvidia DLSS 5

Měla to být revoluční novinka, která výrazně vylepší vzhled moderních her. Ovšem poté, co Nvidia ukázala první příklady využití technologie DLSS 5, se dostavila vlna rozhořčení a posměchu. Novince,...

Zapomeňte na Laru Croft. Z nové hrdinky fanoušci šílí

Grace Ashcroft v podání umělkyně batonya.47

Jmenuje se Grace Ashcroft, pracuje jako analytička u FBI a hráči si ji v hororu Resident Evil Requiem okamžitě zamilovali. Stala se inspirací pro řadu krásných cosplayů a my se na některé z nich nyní...

Neomarxističtí libtardí holubi! Parodická hra se vysmívá vývojáři Kingdom Come

Pigeon Come: Bentleyrance!

Na internetu se objevila jednoduchá arkáda, která si dělá legraci z autora nejpopulárnější české hry poslední dekády. V Pigeon Come: Bentleyrance musíte ubránit svůj naleštěný vůz před padajícími...

KVÍZ: Za co se to ty krásky převlékají? Poznejte videohru podle cosplayerek

Lara Croft cosplay (Jenn Croft)

Cosplay, tedy převlékání se za oblíbené fiktivní postavy ze světa filmů, seriálů nebo her, je rok od roku populárnější. Až t o bere dech, co vše dokážou oddaní fanoušci svépomocí vytvořit, jedinou...

Nezapomněli jste na ně? Na tyto hry se těšíme dlouho, vydání je nejisté

Crysis

O těchto hrách víme už nějakou dobu, ale autoři v poslední době buď mlčí úplně, nebo zveřejňují informace jen hodně sporadicky. Přinášíme seznam her, které jsou podle dostupných informací v aktivním...

Jak se oživuje špionážní legenda. Ohlédnutí za Metal Gear Solid: Snake Eater

Metal Gear Solid: Snake Eater

S odchodem legendárního Hidea Kojimy ztratila proslulá série do značné míry dech. Konami se ji nicméně pokusilo oživit skrze remake třetího dílu, jenž byl ve své době velmi úspěšný na konzoli...

22. března 2026 0

Víc než retro. Český Underkeep vás uvrhne do světa, v němž na volbách záleží

Underkeep

České studio Rake in Grass kutí krokovací dungeon Underkeep, který má ambice utkat se s nejlepšími v žánru. Bude hra v češtině? A co linearita? Na to a ještě víc jsme se zeptali producenta hry Pavla...

22. března 2026 0

KVÍZ: Za co se to ty krásky převlékají? Poznejte videohru podle cosplayerek

Lara Croft cosplay (Jenn Croft)

Cosplay, tedy převlékání se za oblíbené fiktivní postavy ze světa filmů, seriálů nebo her, je rok od roku populárnější. Až t o bere dech, co vše dokážou oddaní fanoušci svépomocí vytvořit, jedinou...

vydáno 21. března 2026

RECENZE: Metal Gear Solid na stole funguje lépe, než jsme se odvážili doufat

Metal Gear Solid – Desková hra

V éře nejrůznějších herních předělávek často zaznívají hlasy ohledně remaku kultovní devadesátkové špionážní akce Metal Gear Solid. Přijměte tímto pozvání na ochutnání deskovky, která vychází právě...

21. března 2026 1

Zaklínač 4 je priorita. CD Projekt nasadil 500 lidí, aby stvořil legendu

První záběry ze čtvrtého Zaklínače

Polské studio CD Projekt Red už nějakou dobu maká na novém Zaklínači. A jak plyne z poslední finanční zprávy, počet vývojářů čtyřky a Cyberpunku 2 neustále roste.

20. března 2026  10:32 10

Nezapomněli jste na ně? Na tyto hry se těšíme dlouho, vydání je nejisté

Crysis

O těchto hrách víme už nějakou dobu, ale autoři v poslední době buď mlčí úplně, nebo zveřejňují informace jen hodně sporadicky. Přinášíme seznam her, které jsou podle dostupných informací v aktivním...

20. března 2026 0

RECENZE: Crimson Desert není dokonalý, ale uhrane světem i tunou aktivit

85 %
Crimson Desert

Jihokorejské studio Pearl Abyss přináší rozmáchlé RPG, které se snaží jít trochu jinou cestou. Někde mu to jde, někde tak úplně ne, ale pořád to je zábava v pohlcujícím světě, kde se ztratíte na...

PC
19. března 2026 9

Zapomeňte na Laru Croft. Z nové hrdinky fanoušci šílí

Grace Ashcroft v podání umělkyně batonya.47

Jmenuje se Grace Ashcroft, pracuje jako analytička u FBI a hráči si ji v hororu Resident Evil Requiem okamžitě zamilovali. Stala se inspirací pro řadu krásných cosplayů a my se na některé z nich nyní...

19. března 2026 9

Crimson Desert

85 %
Crimson Desert

PC
vydáno 18. března 2026  11:25,  aktualizováno  11:41

Poprask obřích rozměrů. Internet si utahuje z nové herní technologie

Vtípky na technologii Nvidia DLSS 5

Měla to být revoluční novinka, která výrazně vylepší vzhled moderních her. Ovšem poté, co Nvidia ukázala první příklady využití technologie DLSS 5, se dostavila vlna rozhořčení a posměchu. Novince,...

18. března 2026 40

Chytáním pokémonů lidé trénují roboty pro doručování zásilek

Pokémon Go

Jedna z nejpopulárnějších mobilních her, Pokémon Go, využívá nasbíraná data k trénování robotů, kteří lidem doručují zásilky.

17. března 2026  10:38 0

Ani vězení ho nezastavilo. Hacker za mřížemi dál šíří informace o GTA VI

Grand Theft Auto 5

Hacker před třemi lety ukradl studiu Rockstar Games tajná data odhalující podobu chystané hry ze série Grand Theft Auto. I když už je dotyčný za mřížemi, stále se mu daří poutat pozornost díky...

17. března 2026 0

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.