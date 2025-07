Průzkum využívání generativní umělé inteligence (AI) v titulech na Steamu zveřejnila organizace Totally Human. Ta sledovala, jak vývojáři her na Steamu přiznávají v popisku her využití umělé inteligence při procesu vývoje hry. Asi nejvíce šokující je letošní číslo v porovnání s tím loňským. Zatímco loni bylo na Steamu zhruba 1 000 her, které otevřeně uváděly zapojení umělé inteligence, letos jich je už skoro 8 000.

To znamená, že meziroční nárůst nových her, ve kterých najdete prvky vyrobené AI, je oproti roku 2024 800%. A pozor, to se týká pouze těch, ve kterých měli autoři slušnost takovou věc přiznat. Reálně jich tedy může existovat ještě více. Zároveň tedy lze i uvést, že z knihovny všech dostupných her na Steamu je nyní už 7 % vyrobených s pomocí AI.

Totally Human dále uvádí, k čemu se AI při vývoji her používá nejčastěji. V 60 % případů jde o generování vizuálních prvků, ať už jde o herní postavy a prostředí, tedy obecně různé modely a textury. Zbylých 40 % uvádí, že AI pomáhala s tvorbou hudby, herních textů, marketingových materiálů nebo figurovala jako nástroj pomoci s kódováním.

Ačkoliv je všeobecně známá hráčská nechuť k AI v mainstreamové herní tvorbě, u menších titulů to zas takový kámen úrazu není. Zajímavým příkladem je například titul AI Roguelite, který je údajně celý vyrobený pomocí generativní umělé inteligence, včetně všech lokací, postav, předmětů i herních mechanik. A tato hra se na Steamu těší z celkově kladných hráčských recenzí (83 % pozitivních hodnocení), byť jich zde není mnoho, jen několik stovek.

Mezi hry, které otevřeně přiznávají používání umělé inteligence, a zároveň se dají označit jako komerční úspěchy, pak patří třeba automobilový simulátor My Summer Car (2,5 milionu prodaných kopií), Liar’s Bar (1,3 milionu prodaných kopií) nebo simulátor života InZOI (více než milion prodaných kopií).

Pokud se při prohlížení nabídky Steamu chcete titulům obsahujícím AI prvky vyhýbat, takové filtrování zde zatím možné není. Naopak externí nástroj SteamDB už takový filtr nabízí, takže se můžete případně alespoň obrátit na tuto stránku.