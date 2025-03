Čínský vliv v Ubisoftu posiluje, co to znamená pro hráče?

Ubisoftu se minulý rok vůbec nedařilo, ostatně v našem přehledu neúspěšných her za rok 2024 „skóroval“ hned třikrát. O osudu společnosti měla rozhodnout v březnu vydaná hra Assassin’s Creed Shadows.

Jenže jak si hra skutečně vede, prozatím nevíme. Ubisoft prozradil, že nalákala už tři miliony hráčů, připisuje si druhé nejvyšší tržby za první prodejní den v historii série a nejlepší startovní den v obchodě PlayStationu. Celkové prodeje ovšem stále tají.

Katastrofa to určitě není, ale zřejmě ani ne hit, na které byl Ubisoft zvyklý. Ubisoft se proto uchýlil ke kroku, který mu pomůže zajistit finanční stabilitu a zároveň si ponechat kontrolu. Založil dceřinou společnost, která má spravovat rodinné stříbro Ubisoftu – značky Assassin’s Creed, Far Cry a Tom Clancy’s Rainbow Six. Tedy ty, které vydělávají nejvíc peněz.

Čínský Tencent už je akcionářem Ubisoftu, jeho vliv ovšem koupí 25procentního podílu v dceřiné společnosti za 1,16 miliardy eur skokově posílil. Celková hodnota nové společnosti se odhaduje na 4 miliardy eur. Ačkoliv hlavní slovo má stále Ubisoft, Tencent do francouzské společnosti neinvestuje proto, aby jen z dálky přihlížel.

„Budeme moci pevně převzít kontrolu nad naší budoucností a zotavit se s klidem potřebným k tvorbě těch nejlepších her,“ napsal v dopise zaměstnancům šéf Ubisoftu Yves Guillemot (via Insider Gaming). „Následující měsíce budou věnovány utváření naší další kapitoly. Tento další krok v naší transformaci samozřejmě vyvolá mnoho otázek.“

Transformační proces společnosti se většinou neobejde bez dalšího propouštění, starost o práci tak mají zejména ti, kteří nepracují na třech klíčových značkách.

Co to ovšem znamená pro hráče? V krátkodobém horizontu zřejmě nic zásadního, v dlouhodobém lze očekávat větší důraz na multiplayerové prvky a hlavně mobilní hry. Právě na druhou oblast se čínský gigant specializuje a jeho výsledky ukazují, že – kulantně řečeno – umí implementovat velmi ziskové free 2 play modely.

Druhá rovina je kulturní. Jistou pozornost před lety vzbudila slova herní novinářky a scénáristky Alanah Pearceové. V rozhovoru prohlásila, že její kamarád měl film, o jehož financování se měl postarat právě Tencent, ovšem za podmínek, že tam nebudou žádní černoši a ženské postavy budou mít větší prsa.

Tencent tato slova odmítl, protože „jsou v rozporu s naším přesvědčením, kulturou a hodnotami“. Označil je za pouhé fámy a dodal, že pokud někdo od Tencentu taková slova přeci jen pronesl, podnikne příslušné kroky.

Ať už to bylo jakkoliv, je zřejmé, že se potkají dva rozdílné světy – pragmatičtí, na zisk zaměření Číňané se západními vývojáři, kteří chtějí kromě her prodávat i své myšlenky a pohled na svět. Bez střetů a kompromisů se to určitě neobejde.