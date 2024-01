Cítíte se pohodlně, i když vám hra nepatří, nastínil Ubisoft svoji strategii

Není to poprvé a zřejmě ani naposledy, co Ubisoft mění strukturu a název svého předplatného Ubisoft+. Nově existují dvě verze: Ubisoft+ Premium a Ubisoft+ Classics.

Ubisoft+ Classics vznikly v reakci na to, jakým způsobem lidé předplatné používají a co v něm hrají. „Vidíme, že náš katalog starších titulů je stále velmi využívaný. Viděli jsme tedy příležitost nabídnout tyto světy našim zákazníkům za nižší poplatek,“ řekl Philippe Tremblay, ředitel předplatného ve společnosti Ubisoft serveru Games Industry.

Předplatná Ubisoftu

Ubisoft+ Classics stojí měsíčně 7,99 eura, což je zhruba dvě stě korun, a určen je PC hráčům. Zahrnuje něco přes padesát titulů ve standardních edicích, mimo jiné například střílečku Far Cry 6 či Assassin’s Creed Origins. Pro pořádek dodám, že na konzolích jsou Ubisoft+ Classics součástí playstationového předplatného PlayStation Plus Extra a Premium.

Hlavní předplatné Ubisoftu se jmenuje Ubisoft+ Premium a vyjde na 17,99 eura, což je zhruba 450 korun. Zahrnuje víc než sto her a Ubisoft sem dává všechny své tituly v den vydání, a to v prémiových edicích. Aktuálně například nového Prince z Persie. Část her je tímto způsobem dostupná také na xboxech.

Lednový Prince of Persia: The Lost Crown byl hned v den svého vydání okamžitě dostupný v předplatném Ubisoft+ Premium.

Tremblay prozradil, že služba přivítala za poslední čtyři roky miliony předplatitelů. A přivedla i nové hráče – zhruba každý desátý předplatitel neměl dosud s hrami od Ubisoftu žádnou zkušenost. Nejlepším měsícem v historii Ubisoft+ byl loňský říjen.

„Nejde o to nutit uživatele, aby se vydali tou či onou cestou. Nabízíme nákup, nabízíme předplatné a důležité jsou zde preference hráčů. Setkáváme se s tím, že někteří lidé, kteří nakupují, se nyní rozhodnou pro předplatné, ale vše funguje,“ říká a pochvaluje si, že služba naplňuje strategii Ubisoftu oslovovat nové hráče.

Neexistuje přitom jeden způsob chování. Někteří uživatelé si například přijdou zahrát jednu hru a po skončení předplatného si ji koupí. Přiznává také, že ačkoli se služba rychle rozvíjí a vidí potenciál v modelu předplatného, pořád je to „relativně málo“ v porovnání s ostatními modely.

„Jednou z věcí, které jsme si všimli je, že hráči jsou zvyklí, podobně jako u DVD, mít své hry a vlastnit je. Je třeba, aby se vnímání spotřebitelů změnilo,“ říká.

„Zvykli si nevlastnit svou sbírku CD nebo DVD. To je transformace, která v oblasti her probíhá o něco pomaleji. Jakmile hráči v tomto ohledu zpohodlní… neztratí svůj pokrok. Pokud ve hře pokračujete jindy, váš dosažený postup je stále k dispozici. Není smazán. Neztrácíte to, co jste ve hře vybudovali, ani své zapojení do hry. Jde tedy o to, abyste se cítili pohodlně, i když vám hra nepatří.“

Streamování her podle něj také velmi dobře funguje v kombinaci s předplatným. Ubisoft věří, že streamování je budoucnost, zároveň ovšem přiznává, že ještě potřebuje čas.