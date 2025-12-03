Kdo tuto funkci Twitche použije, dostane okamžitě ban, varoval streamer

Ondřej Zach
  11:33
Získat víc peněz od diváků Twitche zní jako lákavá nabídka. Jenže není všechno zlato, co se třpytí. Nová funkce tak po kritice zase rychle zmizela.
Logo služby Twitch

Logo služby Twitch | foto: Twitch

Streamer Asmongold
Streamer Asmongold
Streamer Asmongold
Streamer Asmongold
28 fotografií

O co jde tentokrát? Twitch umožňuje divákům koupit a darovat ostatním v komunitě streamera předplatné. Dosud takto šlo pořídit maximálně 200 předplatných, která se náhodně rozdělí. Twitch ze zaplacené částky získá 30 až 50 procent, záleží na uzavřené dohodě se streamerem.

Koncem listopadu se ovšem tento limit zvedl na 1 000 předplatných, a to za „akční“ cenu 4 999 dolarů (přes sto tisíc korun) namísto 5 999 dolarů. Streamery však Twitch tímto krokem naštval.

Dnes je žánr mrtvý, ale dřív jsme tyto real-time strategie hráli všichni

Mezi hlasité odpůrce patří například Asmongold, který řekl, že každý, kdo toto zaplatí, od něj okamžitě dostane ban. „Pokud mi to uděláte, budete trvale zabanováni, říkám to rovnou. Kdokoli mi daruje 1 000 odběratelů, bude trvale zabanován,“ řekl.

„Je mi líto, ale nikdo ti nedá 5 000 dolarů, aniž by za to něco nechtěl. Pokud nevím, že jsi saúdskoarabský princ, nedělej to. Pokud to uděláš, jediný způsob, jak se můžeš odvolat proti zákazu, je poslat mi tvoje daňové přiznání za minulý rok, a pokud tam nebude sedmimístná částka, zůstaneš zabanovaný.“

Streamer Asmongold

Emiru

Kromě etické stránky tu je ještě riziko takzvaného chargebacku, kdy uživatel zažádá svoji banku o vrácení peněz z důvodu reklamace služby. Streamer tak musí vrátit svůj podíl a navíc zaplatit poplatky bance.

Ke kauze se vyjádřil i bývalý zaměstnanec Twitche Dev Iyer. „Jako bývalý člen produktového týmu Twitche, který vyvinul funkci dárkových předplatných, vám mohu říct, že jediným důvodem existence této funkce je to, že interní zaměstnanci se snaží dosáhnout cílů v oblasti příjmů na konci roku pomocí ‚snadno dostupných‘ funkcí, aby vydělali každý cent, který mohou, a udrželi tak vedení spokojené,“ napsal na X. Později připsal, že Twitch je pod velkým tlakem ze strany Amazonu, aby byl ziskový.

Kdy budeš mít děti? Už máš věk, otravují Pokimane. Ta je posílá do háje

Jako první se 1 000 darovaných předplatných dočkala streamerka Emiru, která poznamenala, že funkce ani nefunguje správně v žebříčku darovaných předplatných. Twitch po negativních reakcích snížil počet předplatných zpátky na 200.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Témata: Twitch.tv, Amazon

Nejčtenější

Harry Potter i populární Star Wars za pár kaček. Tipy na Black Friday slevy

Star Wars Jedi: Survivor

Na Steamu, největším digitálním tržišti PC her, probíhá Black Friday akce, kterým se obchod donedávna spíš vyhýbal. Díky ní můžete pořídit řadu zajímavých her s výraznou slevou. Výprodej trvá do...

Dorazí horory i retro akce. Tyto hry budeme hrát v prosinci

Red Dead Redemption na PC

Konec roku bývá na vydání nových her obvykle klidnější, což se dá říct i o letošním prosinci. I tak ale dorazí hned několik zajímavých novinek, především klíčový titul pro Nintendo nebo několik...

Tipy na hravé dárky, za které ručíme

Stellar Blade - Vánoce

Sestavili jsme pečlivě vybraný seznam tipů na dárky pro všechny, kteří si rádi hrají. Nejsou to žádní zajíci v pytli, ale věci, které máme vyzkoušené a baví nás.

V české středověké strategii budeme pečovat o celé hrabství, podívejte se

County of Fortune

V budovatelských strategiích se hráči obvykle starají o jedno město. Připravovaná česká hra County of Fortune se ovšem zaměřuje na rozvoj celého regionu.

Naposílala streamerovi dva miliony, manžel okamžitě požádal o rozvod

Zdrcený manžel Liu

Příběhů o tom, jak děti utratí velké peníze rodičů za herní měny a muže zruinuje některá z online krásek, je plný internet. Posedlost něčím nebo někým se ovšem nevyhýbá ani ženám.

Kdo tuto funkci Twitche použije, dostane okamžitě ban, varoval streamer

Logo služby Twitch

Získat víc peněz od diváků Twitche zní jako lákavá nabídka. Jenže není všechno zlato, co se třpytí. Nová funkce tak po kritice zase rychle zmizela.

3. prosince 2025  11:33 1

Fotbal, The Sims či Battlefield. Electronic Arts ovládnou Saúdové

The Sims 4

V září oznámila investiční skupina v čele se saúdskoarabským veřejným investičním fondem záměr koupit herní vydavatelství Electronic Arts za 55 miliard dolarů. Nejnovější informace odhalují podíly...

3. prosince 2025  10:03 2

Které hry by podle vás měly zabojovat o titul Hra roku 2025?

Kingdom Come: Deliverance 2

Závěr roku již tradičně patří čtenářské anketě Hra roku na Bonuswebu. Pojďme si připomenout, co všechno letos vyšlo, a vy nám napište, které kousky by podle vás měly promluvit do finálního hlasování.

3. prosince 2025 1

RECENZE: Metroid Prime 4: Beyond se hraje skvěle, škoda jednoho prvku

85 %
Metroid Prime 4: Beyond

Fanoušky velmi očekávané pokračování sci-fi série Metroid, která položila základy celému žánru, je konečně tady a rozmáchlejší než kdy předtím. Za zahrání rozhodně stojí, povedlo se ovšem překonat...

Switch 2
2. prosince 2025 0

Fanoušci Zaklínače jsou v šoku. V plánu jsou tři nové hry během šesti let

První záběry ze čtvrtého Zaklínače

Plány polského studia CD Projekt jsou opravdu ambiciózní. Pokud vše půjde dobře, tak bychom se po čtvrtém dílu Zaklínače měli těšit ještě na pátý a šestý díl v horizontu šesti let. Tomu se však při...

2. prosince 2025 15

Čínský hit Where Winds Meet přilákal za dva týdny devět milionů hráčů

Where Winds Meet

Příběh mladého mistra meče nabírá na síle. Den po vydání nalákala čínská hra Where Winds Meet přes dva miliony hráčů, nyní jich má už devět. U free 2 play her ovšem rozhoduje ochota hráčů utrácet, a...

1. prosince 2025  12:56 0

Letošní strategický hit ve stylu Command & Conquer přidá superzbraně

Tempest Rising

Na hit z devadesátých let Command & Conquer letos skvěle navázala strategie Tempest Rising, která sice okopírovalo, co se dalo, ale byla to skvělá zábava. Jedna věc ovšem chyběla a tvůrci to chtějí...

1. prosince 2025  11:46 4

Naposílala streamerovi dva miliony, manžel okamžitě požádal o rozvod

Zdrcený manžel Liu

Příběhů o tom, jak děti utratí velké peníze rodičů za herní měny a muže zruinuje některá z online krásek, je plný internet. Posedlost něčím nebo někým se ovšem nevyhýbá ani ženám.

1. prosince 2025 16

RECENZE: Nejhorší kampaň v historii, jinak Call of Duty ukázalo standard

70 %
Call of Duty: Black Ops 7

Populární série stříleček Call of Duty vychází již 22 let, pořád však dokáže překvapovat. Bohužel tentokrát ne příliš pozitivně. Příběhová kampaň je psychedelický úlet, navíc není optimalizovaná na...

PS5
30. listopadu 2025 4

Odešla ikona herního světa. Rebecca Heinemanová pomohla na svět legendám

Herní vývojářka Rebecca Heineman

Ve věku dvaašedesáti let zemřela legendární herní vývojářka Rebecca Heinemanová. Dětská šampionka ve Space Invaders, spoluzakladatelka kultovní společnosti Interplay, členka herní síně slávy, ale i...

29. listopadu 2025 11

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Datum vydání World of Warcraft: Midnight bylo konečně oznámeno

World of Warcraft: Midnight

V pořadí jedenáctý datadisk pro MMORPG World of Warcraft vyjde až v březnu, nicméně jedna očekávaná nová funkce se dostane mezi vybrané hráče už v prosinci.

28. listopadu 2025  14:44 0

World of Warcraft: Midnight

World of Warcraft: Midnight

vydáno 28. listopadu 2025  14:30,  aktualizováno  14:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.