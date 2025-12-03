O co jde tentokrát? Twitch umožňuje divákům koupit a darovat ostatním v komunitě streamera předplatné. Dosud takto šlo pořídit maximálně 200 předplatných, která se náhodně rozdělí. Twitch ze zaplacené částky získá 30 až 50 procent, záleží na uzavřené dohodě se streamerem.
Koncem listopadu se ovšem tento limit zvedl na 1 000 předplatných, a to za „akční“ cenu 4 999 dolarů (přes sto tisíc korun) namísto 5 999 dolarů. Streamery však Twitch tímto krokem naštval.
Mezi hlasité odpůrce patří například Asmongold, který řekl, že každý, kdo toto zaplatí, od něj okamžitě dostane ban. „Pokud mi to uděláte, budete trvale zabanováni, říkám to rovnou. Kdokoli mi daruje 1 000 odběratelů, bude trvale zabanován,“ řekl.
„Je mi líto, ale nikdo ti nedá 5 000 dolarů, aniž by za to něco nechtěl. Pokud nevím, že jsi saúdskoarabský princ, nedělej to. Pokud to uděláš, jediný způsob, jak se můžeš odvolat proti zákazu, je poslat mi tvoje daňové přiznání za minulý rok, a pokud tam nebude sedmimístná částka, zůstaneš zabanovaný.“
Kromě etické stránky tu je ještě riziko takzvaného chargebacku, kdy uživatel zažádá svoji banku o vrácení peněz z důvodu reklamace služby. Streamer tak musí vrátit svůj podíl a navíc zaplatit poplatky bance.
Ke kauze se vyjádřil i bývalý zaměstnanec Twitche Dev Iyer. „Jako bývalý člen produktového týmu Twitche, který vyvinul funkci dárkových předplatných, vám mohu říct, že jediným důvodem existence této funkce je to, že interní zaměstnanci se snaží dosáhnout cílů v oblasti příjmů na konci roku pomocí ‚snadno dostupných‘ funkcí, aby vydělali každý cent, který mohou, a udrželi tak vedení spokojené,“ napsal na X. Později připsal, že Twitch je pod velkým tlakem ze strany Amazonu, aby byl ziskový.
Jako první se 1 000 darovaných předplatných dočkala streamerka Emiru, která poznamenala, že funkce ani nefunguje správně v žebříčku darovaných předplatných. Twitch po negativních reakcích snížil počet předplatných zpátky na 200.