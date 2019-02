Třicet jedna her na zpříjemnění zimních měsíců

1. Face Off! (1989)

Sérii NHL na našem seznamu hledáte marně, neboť svoje hokejové místo přenechala počítačové hře, které mnozí z nás beznadějně propadli na začátku devadesátých let. Kromě celkově skvělé hratelnosti v paměti utkvěly především „propracované“ bitky a střílení na bránu, při kterém speciální kamera zabírala střelce s brankářem.

2. SkiFree (1991)

SkiFree

Těžko říct, co jsme na začátku devadesátek na windowsovké klasice SkiFree vlastně viděli, ale ať to bylo cokoliv, fungovalo to proklatě dobře. Jízda po svahu, skákání a vyhýbání překážkám byla švanda jen do té doby, než přiběhl nenažraný Yetti a vašeho lyžaře spolkl jako malinu. A jelo se znovu.

3. The Games: Winter Challenge (1991)

Winter Challenge

Neoficiální olympijské hry Winter Challenge od Accolade a jejich letní odnož u nás patří k nejpopulárnějším hrám první poloviny devadesátých let, a tak není divu, že jsme jim věnovali společný článek. Bobování, sáně, sjezd, slalom, běžky, biatlon, rychlobruslení a skoky na lyžích jste si mohli vychutnat sami, nebo s kamarády na jednom PC. Pěkně z toho sportování bolely prsty.

4. Cool Boarders (1997)

Cool Boarders 3

Série Cool Boarders patřila pro změnu ke konzolovým klasikám, která bodovala u majitelů původního PlayStationu. Hraní ve 3D bylo tehdy ještě v plenkách a adrenalinový sešup na snowboardu po zasněžených horách tehdy patřil k vrcholným zážitkům na šedé konzoli. I proto najdete druhé Cool Boarders v nabídce her na miniaturní PlayStation, kterou Sony vydala v prosinci. Emanovi se hra už ale moc nelíbila.

5. Metal Gear Solid (1998)

Metal Gear Solid

V mrazivém prostředí Aljašky se odehrává také jedna z nejlepších her všech dob. Postavám tu šla pára od úst a nepřátelé vás byli schopní najít na základě stop, které hlavní hrdina Solid Snake zanechával ve sněhu. Legendární špionážní drama se fantastickým příběhem dodnes řadí k naprosté špičce. Připomeňme, že na zasněžený ostrov Shadow Moses jste se vrátili i ve čtvrtém dílu v nezapomenutelné kapitole nabité krásnou nostalgií. An tato hra mimochodem na PS Classic nechybí.

6. Icewind Dale (2000)

Icewind Dale

Méně slavný bratříček kultovního Baldur’s Gate na svého slavnějšího sourozence co do kvality sice ztrácí, přesto patří oba díly Icewind Dale do výkladní skříně RPG her na slavném Infinity Enginu. Severní část Forgotten Realms nabídla poctivé fantasy, ve kterém jste si tentokrát mohli vytvořit vlastní družinu od píky. Místo propracovaného děje a nezapomenutelných postav hra sázela spíše na pravidelný přísun taktických soubojů. První díl si dnes můžete zahrát ve vylepšené edici na PC.

7. Pohádka o Mrazíkovi, Ivanovi a Nastěnce (2000)

Pohádka o Mrazíkovi, Ivanovi a Nastěnce

Pozapomenutá česká adventura od Bohemia Interactive se inspirovala v tradiční ruské pohádce Mrazík, kterou na českých televizních obrazovkách spolehlivě vídáme na konci roku. O žádný trapas přitom nešlo a hra se svého času dočkala velmi pochvalných recenzí. Tu naši od Petra Ticháčka si můžete přečíst zde.

8. SSX (2000)

SSX

Virtuální sešup na snowboardovém prkně v Cool Boarders zaujal spoustu lidí, proto není divu, že na něj navázala neméně úspěšná série od EA. I tato hra zůstala čistě obývákovou záležitostí a vychutnat si ji mohli pouze majitelé konzolí od Sony a Nintenda (včetně těch přenosných). SSX se dočkalo několika pokračování i restartu pro předchozí generaci konzolí v roce 2012.

9. Moorhuhn: Winter Edition (2001)

Moorhuhn: Winter Edition

Kdo by si nepamatoval na střílení slepic v Moorhuhnu? Německá série se u nás svého času těšila neskutečné oblibě a znal ji skoro každý. Jednoduchý koncept šel ruku v ruce s návykovostí a snahou o dosažení co nejlepšího skóre. Vzpomenete si i na onu rychle vykukující slepici, která vás trolila v předchozím dílu? V zimní edici byla tahle potvora zmrzlá, takže jste jí obyčejně sundali jako první.

10. Max Payne (2001)

Max Payne

Legendární střílečka od finských autorů ze studia Remedy se odehrávala v New Yorku uprostřed stále sílícího blizardu. Atmosférou nabitá akční pecka bodovala skvělým příběhem, na svou dobu luxusní grafikou a přímo revoluční hratelností. S matrixovským bullet-timem si ostatně hrajeme ještě dnes v Red Dead Redemption 2.

11. Syberia (2002)

Syberia

Také první dva díly adventur od Benoita Sokala jsou kultovní záležitostí. Na svou dobu fantastická grafika, zajímavý svět, poutavý příběh i sympatická hlavní hrdinka patřily k největším přednostem hry. Jen škoda třetího dílu, který se příliš nepovedl. Celou sérii si mimochodem můžete zahrát i na Nintendu Switch.

12. The Thing (2002)

The Thing

Pozapomenutý survival horor na motivy slavného filmu od Johna Carpentera vynikal řadou originálních prvků. Postavy ostatních členů expedice na vás mohly zaútočit anebo dokonce spáchat sebevraždu. The Thing nebyla vůbec jednoduchou záležitostí pro příležitostné hráče a dostat se k závěrečným titulkům dalo pořádně zabrat i zkušeným veteránům.

13. Fahrenheit (2005)

Fahrenheit

Sněhem zavátý New York se stal dějištěm filmové hry od studia Quantic Dream, které loni vydalo vynikající Detroit: Become Human. Míra svobody a voleb ještě nebyla tak velká, ale filmové pojetí a důraz na quick time eventy dělala z Fahrenheitu ve své době hodně specifický zážitek. Hru si můžete zahrát na PC, ale studio ji znovu vydalo i na Playstation 4.

14. World of Warcraft: Wrath of the Lich King (2008)

World of WarCraft: Wrath of Lich King

Druhý datadisk do „WoWka“ se sluší uvést nejen díky jeho severnímu kontinentu Northrend, ale především pro hlavního padoucha, s nímž vaše parta dobrodruhů v závěru změřila síly. Pokud bychom dělali žebříček nejchladnokrevnějších herních postav, Lich King alias loraderonský Arthas Menethil by zaručeně patřil ke kandidátům na zlatou medaili.

VIDEO: Fall of the Lich King Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

15. The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)

Skyrim

Co víc říct o hře, kterou její tvůrci vydávají zas a znovu, je neustále opečovávaná neskutečně oddanou fanouškovskou komunitou a patří k nejúspěšnějším hrám vůbec? S víc než sedm let starou peckou je dodnes poměřováno každé nové RPG v otevřeném světě, které vyjde. Kdo má slabost pro severskou fantasy, ten Skyrim již jistě hrál. A kdo ne, tak pravděpodobně taky.

16. Batman: Arkham Origins (2013)

Batman: Arkham Origins

Origins platí v rámci arkhamovské série za nejslabší díl, který měl vyplnit čekání na závěr ságy s netopýřím mužem, které přinesl vynikající Arkham Knight. Pod Arkham Origins sice nejsou podepsaní mistři ze studia Rocksteady, přesto tento prequel ostatním hrám nedělá ostudu. Atmosférou připomíná Burtonův film Batman Returns. Podobně jako zmíněná filmová klasika je i on zasazen do ulic zasněženého Gothamu o vánočních svátcích. První setkání Batmana s démonickým Jokerem je jízda od začátku do konce.