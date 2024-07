Třicet her, na které nejraději vzpomínám

Need for Speed Underground 2

Ač se při hodnocení her maximálně snažíme o objektivitu, vyloučit z rozhodovacího procesu individuální preference jednoduše nelze. Abyste získali lepší představu o tom, kým vlastně jsme a zdali s námi můžete souznít, rozhodli jsme se trochu lépe představit. A jak lépe než tím, že vám představíme třicítku svých nejoblíbenějších her.

Dnes je na řadě náš redaktor Ondřej Martinů:

Ačkoliv už tíhnu k videohrám přes dvacet let, nepovažuji se za velkého herního pamětníka. V dobách kariérních startů aktuálních kolegů jsem řešil hlavně to, jestli dostanu za vysvědčení na základní škole předplatné svého oblíbeného herního časopisu a jestli mi kapesné zbude alespoň na nějakou zlevněnou krabičku s hrou. A také jestli budu mít vůbec kde si nějakou vybranou hru zahrát. Hry mne sice provázely už od dětství, ovšem většinu herních „retro pecek“ vydaných řekněme před rokem 2000 jsem buď hrál až s odstupem, nebo vůbec. A na tom se toho během let moc nemění, jelikož zkrátka raději žiju v přítomnosti, než abych hledal skryté perly z dob minulých.

K mému pozitivnímu vztahu k herní novinařině navíc přispívá i jakési neutuchající nadšení z toho, co teprve v budoucnu dorazí. Už během střední školy jsem pomáhal plnit obsahem fanouškovský portál o hře Spore předtím, než vyšla, a po jejím vydání jsem se přestěhoval do jiného fanwebu, dlouhé roky vyhlížející tehdy chystané MMORPG Star Wars: The Old Republic. Rád si o chystaných hrách čtu různé „leaky“, spekulace, diskusní fóra a podobně. A ačkoliv jsem nikdy neoplýval žádným programovacím ani grafickým talentem, chtěl bych jednou alespoň napsat nějakou jednoduchou textovou adventuru. Psaní takového herního scénáře je proto aktuálně jedna z mých volnočasových aktivit, zatím však jen na úrovni „do šuplíku“.

1 Hudson’s Adventure Island (1986)

Všechno to začalo u této hry. Těsně před tím, než jsem nastoupil na základní školu, mi děda pořídil „fejkovou“ Nintendo konzoli z tržnice. Takovou, co se do ní cpaly šedé nebo žluté kazetky, do kterých bylo občas nutné nejdřív fouknout, aby se hra správně načetla. To bylo někdy okolo roku 1998. No a já si tehdy po rozbalení konzole jako první věc zapnul Hudson’s Adventure Island. Ještě ten samý den jsem zkoušel i legendární Super Mario Bros, ale z nějakého důvodu si na polonahého týpka v kšiltovce, vrhajícího kladiva po nebohých zvířecích obyvatelích pralesa pamatuji o něco intenzivněji.

2 Super Contra (1987)

U kazetkové konzole ještě zůstanu, jelikož to pro mne byla zkrátka jediná cesta (vyjma školní družiny s počítačem, viz dále), jak si okolo věku 6 až 7 let něco zahrát. Vybavuji si, že jsem nakonec asi nejvíc propadl titulu Super Contra, což byla prostě ta pořádně „klukovská“ hra. Divoké střílení na všechny strany, bonusové zbraně, neutichající exploze a hory nepřátel, to mi tehdy prostě učarovalo. A bylo fajn, že šlo libovolně volit úrovně, takže jsem hru vlastně viděl téměř celou, i když byla jinak dost těžká a lineárním postupem bych se asi moc daleko nedostal.

3 Dangerous Dave (1990)

Když jsem začal chodit po vyučování na nižším stupni základní školy do družiny, nacházely se zde i počítače se systémem DOS, které byly příhodně naládované starými hrami. Ve výběru titulů jsme tam tehdy našli třeba Lemmings, Liero, Vlak, ovšem nejvíc se mi do paměti zapsal Dangerous Dave. To, že je to hra od legendárního ID Software s podpisy Johna Romera a Johna Carmacka, tehdy ještě vůbec nikdo neřešil. Se spolužáky jsme se předháněli, kdo se dostane dál, vytahovali se, do jakého levelu jsme se byli schopni dostat, někdy i společnými silami. Na počítači se pak ještě objevil druhý, o dost akčnější díl, a na něj jsem se vrhl s úplně stejnou chutí. I ten byl však pořádně těžký.

4 Space Impact (2000)

Kdo neměl na základní škole mobil s hrami, jako by nebyl. A to byl, bohužel, přesně můj případ. Docela dlouho jsem vlastnil mobil (Alcatel One Touch 301), který měl pouze jednoduché puzzle, a to mě moc nebavilo. Zato v rodině se pomalu začaly objevovat nokie s Hadem a Space Impactem a pro mne to prostě byl zase úplně nový svět, když jsem mohl hrát hru na něčem, co se vešlo do kapsy. Takže jsem si něčí mobil snažil pořád dokola půjčovat. Space Impact navíc byl docela chytlavý a než se člověk pořádně naučil, jak projít celým levelem a sejmout bosse, slyšel mnohokrát větu „Už do toho mobilu koukáš nějak dlouho, vrať mi to“.

5 Grand Theft Auto: Vice City (2002)

Grand Theft Auto: Vice City byl tehdy pro mne absolutní „next-gen“. Do té doby jsem vlastně ani nebyl moc zvyklý na hry v 3D grafice a najednou tu bylo něco, co nabízelo až ohromující volnost. Příběh hry jsem tehdy ani kvůli slabé znalosti angličtiny nechápal a docela dlouhou dobu jsem byl odkázaný především na hraní u kamarádů, kteří měli doma dostatečně výkonný hardware. Až teprve po nějaké době, když už jsme měli i domácí PC, jsem hru dokončil s pomocí papírového návodu z časopisu (angličtinu jsem ještě moc neovládal). Nedílnou součást hraní samozřejmě tvořilo neustálé cheatování. Vyvolal jsem ze vzduchu tank, zbraně, nesmrtelnost, a to k zábavě na celý den úplně stačilo.