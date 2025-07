Čas od času internet pobaví nějaká jednoduchá hříčka, která se dá spustit prakticky kdekoliv. Například v roce 2022 takto internet pobláznila hra s hádáním slov Wordle. Úspěch této hry nakonec přilákal i investici od slavného amerického deníku The New York Times, která hru koupila a zařadila do svého portfolia kvízů.

Ačkoliv nejde o úplnou novinku (podle všeho funguje již dva roky), na sociálních sítích se v poslední době začaly objevovat reference na hru Travle. Jde stejně jako Wordle o vědomostní hru, kterou spustíte v prohlížeči internetu a primárně je navržena tak, abyste ji mohli hrát na mobilu.

Travle je zeměpisný kvíz, který je založený na principu propojení dvou zemí na mapě. Hra vám dá startovní a cílovou zemi a vy musíte vypsat všechny země, které propojí cestu mezi těmito dvěma body. Nemusíte sice nutně znát tu nejkratší, nicméně pokaždé máte omezený počet tipů, takže není prostor na nějaké náročné zajížďky.

Stejně jako Wordle se zadání každý den mění a hráči se vzájemně také předhánějí v tom, kdo spojí dvě vybrané země co nejkratší trasou. Výsledek luštění hádanky pro daný den lze rovněž sdílet v grafické podobě na sociální sítě.

Travle je o něco hodnější, než Wordle, co se volného hraní týče. Zatímco u písmenkové varianty jste měli onu jednu hádanku na den a konec, zde můžete najít u různé cvičné režimy a také detailní mapy například konkrétní země, kde máte za úkol propojit ve stejném stylu náhodně vybrané regiony.

K tomu všemu ještě navíc při luštění dané hádanky pro vybraný den můžete také využít nápovědy. Nejprve se vám odhalí obrys nejbližší možné země, následně si můžete nechat zobrazit obrysy všech zemí na mapě a pokud jste opravdu v koncích, hra vám umí napovědět i první písmeno hledané země.

Hra je samozřejmě zdarma a vedle spojování dvou vybraných zemí také ještě nabízí hádanku s vlajkami. Autoři mají dále celou řadu podobných projektů, ve kterých hádáte třeba rok a lokaci natáčení vybraných filmů nebo tajné slovo podle nápovědy ve vyhledávání v Googlu.