Šest nejočekávanějších her, které vycházejí v červenci

1. Stray

Kdy: 19. července

Na čem: PC, PS4, PS5

Námět dobrodružné hry Stray patří k těm originálnějším. Vtělíme se totiž do role ztracené, od rodiny odloučené kočky, která musí najít cestu ven z rozpadajícího se kyberměsta. V praxi to znamená řešení hádanek, skákání po plošinkách, přesouvání předmětů, ale i zběsilé úprky před nepřáteli. K ruce budeme mít malého robůtka B12, který pomáhá s překladem jazyka robotů a zároveň ukládá věci nalezené ve světě.

„Protože jsme malý tým, myslím, že je dobré neočekávat neuvěřitelné množství obsahu. Snažili jsme se přidávat věci, které jsou pro nás zajímavé a relevantní. Spousta interakcí koček je čistě kosmetických, takže jsou tam čistě pro roleplayovou stránku hry; abyste se cítili jako kočka, která se fyzicky nachází v tomto světě,“ řekl nedávno producent hry Swann Martin-Raget serveru Screenrant.

2. Xenoblade Chronicles 3

Kdy: 29. července

Na čem: Switch

V rámci JRPG Xenoblade Chronicles 3 zavítáme do světa Aionios, jenž je sužovaný nekonečnou válkou mezi národy Keves a Agnus. Jejich vojáci, kteří nic jiného než boj neznají, mají nastavenou maximální životnost – deset let. Do té doby buď zemřou, nebo se nakonec se všemi poctami „rozplynou“ v rámci obřadní ceremonie. Jenže skutečný nepřítel je někdo úplně jiný.

Hlavním hrdinou je Noah, off-seer z Kevesu, který pomocí hry na flétnu truchlí za padlé vojáky na bojišti. Společně s přáteli a se třemi hrdiny z nepřátelského Agnusu musí spojit síly, aby podstatě celé války přišli na kloub. Na hráče tak čeká spousta objevování a ještě víc soubojů, založených na řetězení komb a propojování dovedností. Xenoblade Chronicles 3 mají opět všechny předpoklady, aby se z nich stal hit.

3. F1 22

Kdy: 1. července

Na čem: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5

O F1 2021 jsme na Bonuswebu napsali, že „po herní stránce novinek příliš není, pořád je to ovšem maniakálně pečlivá a hluboká závodní hra“. O letošním ročníku, jehož jádro vychází z toto minulého, budeme moct zřejmě napsat to samé. Z novinek můžeme zmínit přepracované modely nových vozů, adaptivní umělou inteligenci, VR režim na PC s HTC Vive nebo Oculus Riftem a řadu drobností.

„Nová adaptivní umělá inteligence přizpůsobuje zážitek v režimu offline vaší úrovni dovedností a nabízí konkurenceschopné závodění od okamžiku, kdy vyjedete na trať,“ prozrazují tvůrci.