Pět nejočekávanějších her, které vycházejí v listopadu

1. Death Stranding

VIDEO: Death Stranding - Bridge Baby Character Spotlight Trailer

Death Stranding (číst recenzi na Bonuswebu) je jedna z nejočekávanějších her letošního roku na PlayStation 4. Stojí za ní vývojářská celebrita Hideo Kojima, kterému se měsíce dařilo víc otázek vyvolávat, než na ně odpovídat. Mysteriózní sci-fi s filozofickým přesahem předkládá trochu jiný zážitek, než jsme z běžné produkce zvyklí. Víc než u jiného titulu však platí, že je to hra, kterou budete buď milovat, nebo celkem záhy zjistíte, že to není nic pro vás. Rozhodně se vyplatí přečíst si víc názorů, jako dobrý rozcestník poslouží Metacritics.

Vychází 8. listopadu na PlayStation 4, během příštího roku se podívá také na PC.

2. Red Dead Redemption 2 na PC

Normálně do našich žebříčků „nejočekávanější her“ porty nezařazujeme, v případě westernu Red Dead Redemption 2 však musíme udělat výjimku. Hra roku 2018 se totiž letos podívá i na PC a podle očekávání slibuje ještě lepší podívanou. To znamená víc detailů, větší vykreslovací vzdálenosti, vylepšené stíny či nové textury trávy a kožešin. A kdo si ji předobjedná přes Rockstar Games Launcher, získá jako bonus dvě hry zdarma a bezplatný upgrade na prémiovou edici. Víc jsme psali na Bonuswebu zde.

Vychází 5. listopadu na PC.



3. Pokémon Sword and Shield

Fandové pokémonů se po loňském remaku Pokémon Yellow konečně dočkají plnohodnotné nové generace na Switch. Letošní verze se jmenuje Pokémon Sword & Shield a předobrazem nového regionu Galar se stala Británie. Galar působí o dost lákavěji než region Alola ze Sun & Moon inspirovaný Havají. Novinkou je mechanismus Dynamax, který umožní pokémonům vyrůst do obrovských rozměrů, a to jednou za bitvu. Celkem zábavně zní také minihra týkající se vaření jídla, novinek je samozřejmě víc.

Vychází 15. listopadu na Switch.

4. Shenmue III

Téměř dvacet let si hráči počkali na pokračování výpravné ságy Shenmue. Hry původně vyšly na konzoli Dreamcast od Segy, nicméně loni jsme se dočkali HD remaku obou dílů. A na letošek chystaná trojka na příběh přímo naváže. Ale pozor, neukončí ho. Mladík Ryo Hazuki tak dále pokračuje v pátrání, které započalo vraždou jeho otce. Komplikovaný návrat umožnilo komunitní financování, tvůrcům se podařilo přes Kickstarter před čtyřmi lety získat 6,3 milionu dolarů.

Vychází 19. listopadu na PC, PlayStation 4 a Xbox One.

5. Star Wars Jedi: Fallen Order

VIDEO: Star Wars Jedi: Fallen Order - "Cal's Mission" Trailer

Příběhová akce Star Wars Jedi: Fallen Order na nás po prvních gameplay ukázkách nějak extra dobrý dojem neudělala, nicméně poslední ohlasy zahraničních novinářů nejsou špatné. Po zahrání dvouhodinového dema velmi chválí bitvy se světelným mečem, skeptičtí, i když už o něco méně, zůstávají ohledně vyprávění příběhu.

Vychází 15. listopadu na PC, PlayStation 4 a Xbox One.

V listopadu dále vychází

Začátkem listopadu přitancuje Just Dance 2020 , který si budou moci mimo jiné opět zahrát i majitelé konzole Wii [video].

, který si budou moci mimo jiné opět zahrát i majitelé konzole Wii [video]. Špatná tentokrát není ani kolekce sportovních hříček Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 , která láká na příběhový a retro režimy [video].

, která láká na příběhový a retro režimy [video]. Fandové strategií si jistě nenechají ujít duchovní pokračování Zoo Tycoon nazvané Planet Zoo [video].

[video]. Na Switch se podívá již dříve vydaná hádankářská adventura Layton’s Mystery Journey: Katrielle and the Millionaires’ Conspiracy [video].

[video]. Napraví si Ghost Games reputaci po nepovedenáých závodech Need for Speed Payback? Need for Speed Heat prozatím nijak extra nevypadá, ale třeba se pleteme [video].

prozatím nijak extra nevypadá, ale třeba se pleteme [video]. Na Switch přiskáče hopsačka Super Lucky’s Tale , která již dříve vyšla na PC a Xbox One [video].

, která již dříve vyšla na PC a Xbox One [video]. Stratégové se jistě těší i na „definitivní remaster“ Age of Empires II: Definitive Edition [video] .

[video] Akce Sniper: Ghost Warrior Contracts opouští pojetí otevřeného světa [video].