Pět nejočekávanějších her, které vycházejí v květnu

1. Rage 2

VIDEO: První záběry ze hraní zběsilé akce RAGE 2

Rage 2

Synopse: Rage 2 láká na šílený dystopický svět bez pravidel. Jako Walker, jeden z posledních rangerů, budeme prozkoumávat obrovský otevřený svět, bojovat s mutanty a samozřejmostí jsou i bitvy na čtyřech kolech. Hlavním motivem je pomsta.

Proč se těšit: Protože to vypadá opravdu dobře. A zatímco poslední Far Cry New Dawn bylo jen rozšíření Far Cry 5, Rage 2 působí jako plnotučný kousek.

Obavy: Některé první dojmy z lednové prezentace poukazují na obtížné řízení vozidel. Implementace mikrotransakcí. A samozřejmě možná únava z velkého otevřeného herního světa, pokud nebude vyplněn zábavnými aktivitami.

Na čem: PC, PlayStation 4, Xbox One

Kdy: 14. května

2. Conan Unconquered

VIDEO: Conan Unconquered slibuje nový pohled na žánr strategií

Conan Unconquered

Synopse: Conan Unconquered je strategie zasazená do conanovského světa, v níž budeme budovat pevnost a posléze ji bránit proti stále sílícím vlnám nepřátel. Hrát půjde i v kooperaci a důležitou roli mají sehrát i různá obtížná rozhodnutí.

Proč se těšit: Protože na hře maká studio Petroglyph Games, složené z veteránů, kteří pracovali na legendách Command & Conquer či Dune II. Ano, jsou to ti, kteří pro EA vytvářejí remaky legend Command & Conquer a Command & Conquer: Red Alert.

Obavy: Náhodně generované mapy sice mají zajistit variabilitu, ale bude to skutečně zábavné i při opakovaném hraní?

Na čem: PC

Kdy: 30. května

3. A Plague Tale: Innocence

VIDEO: A Plague Tale: Innocence

A Plague Tale: Innocence

Synopse: V roli dvou sirotků, kterým jde po krku inkvizice, budeme putovat Francií v době morové nákazy. Klíčovým prvkem hratelnosti má být světlo, které na jednu stranu odhání krysy, na tu druhou vzbudí pozornost stráží.

Proč se těšit: Protože putování ve stylu The Last of Us milujeme.

Obavy: Nezkušenost studia.

Na čem: PC, PlayStation 4, Xbox One

Kdy: 14. května

4. Team Sonic Racing

VIDEO: Team Sonic Racing - Team Up trailer

Team Sonic Racing

Synopse: Králem žánru akčního závodění v motokárách je Mario Kart 8 DX na Switch. Na ostatních platformách se tu a tam něco objeví, ale nic výrazného. To by se mohlo změnit. V květnu vychází Team Sonic Racing od zkušených Sumo Digital (stojí i za Sonic & All-Stars Racing Transformed), v červnu skvěle vypadající remaster Crash Team Racing Nitro-Fueled.



Proč se těšit: Protože Sonic & All-Stars Racing Transformed byla skvělá zábava a i když novinka neobsahuje transformaci vozítek v čluny či letadla, vypadá to skvěle. Odklad hře jen prospěl. Hrát půjde ve čtyřech u jedné obrazovky a počítá se i s příběhovým režimem.

Obavy: Budou týmové prvky zábavnější než transformace?

Na čem: PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch

Kdy: 21. května

5. Layers of Fear 2

VIDEO: Layers of Fear 2 - trailer

Layers of Fear 2

Synopse: Staneme se hercem v kousku šíleného režiséra na zaoceánské lodi. Zatímco motivem jedničky byly obrazy, dvojka vychází z éry prvních filmů. Měla by být také o poznání delší, vydavatel zmínil devět až deset hodin.

Proč se těšit: Protože tvůrci posbírali v jedničce a následném Observeru dost zkušeností na to, aby udělali z dvojky hit.

Obavy: U hororů se toho může pokazit vždycky hodně. Stačí pár zdánlivých maličkostí a atmosféra je v háji.

Na čem: PC, PlayStation 4, Xbox One

Kdy: 28. května