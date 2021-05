Pět nejočekávanějších her, které vycházejí v červnu

1. Chivalry 2

Kdy: 8. června

Na čem: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

V této nelítostné středověké rubanici se utká až 64 hráčů naráz. Dění můžeme sledovat z pohledu vlastních očí nebo za zády hrdiny. Ať už si zvolíte jakkoliv, počítejte s tím, že se musíte perfektně naučit ovládat svoji postavu a využívat všech jejích možností. Jinak vás čekají jatka. Ta vás tedy čekají tak jako tak, ale proč umírat častěji, než je třeba.



2. Ratchet & Clank: Rift Apart

Kdy: 11. června

Na čem: PlayStation 5

3D hopsačka / střílečka Ratchet & Clank: Rift Apart je jednou z prvních her, která vychází exkluzivně na PlayStation 5, a vypadá to, že možností nového hardwaru opravdu využije. Teď nemám na mysli jen nádhernou grafiku či nějakou formu haptické odezvy, ale bleskové cestování mezi světy přes dimenzionální trhliny, které je možné díky rychlému SSD.

3. Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Kdy: 4. června

Na čem: PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, později PS5

Taktická akce Sniper: Ghost Warrior Contracts nedopadla vůbec špatně, a dvojka vypadá ještě o něco lépe. Jako zabiják Raven se vypravíme plnit zakázky na Blízký východ, konkrétně do oblasti mezi libanonskými a syrskými hranicemi. Kontrakty opět půjde plnit více způsoby, tvůrci lákají na modernizovanou grafiku, realističtější zpracování a střelbu na cíle, které jsou vzdáleny více než 1 000 metrů. Hra roku to asi nebude, fajn akce na odreagování snad ano.

4. Mario Golf: Super Rush

Kdy: 25. června

Na čem: Switch

Mario Golf: Super Rush je tak trochu akčnější golf, který vás bude bavit, i když vás tento sport vůbec nezajímá (ale netroufám si tvrdit, že to bude platit i opačně). Počítá se s příběhovým režimem v RPG stylu i možností využít pohybové ovládání. Hrát půjde i online, ale větší zábava to bude až ve čtyřech lidech pěkně u jedné televize.

5. Dungeons & Dragons: Dark Alliance

Kdy: 22. června

Na čem: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Svět Dungeons & Dragons tentokrát ožívá ve formě kooperativního brawleru až pro čtyři. Na výběr jsou hrdinové Drizzt Do’Urden, Catti-brie, Wulfgar a Bruenor Battlehammer, přičemž každý má svůj vlastní herní styl a dovednosti.

V červnu dále vychází

Slušně vypadá rychlá střílečka Necromunda: Hired Gun od fandů Warhammera 40,000. Vychází na PC a konzole, na gameplay se podívejte zde.





od fandů Warhammera 40,000. Vychází na PC a konzole, na gameplay se podívejte zde. Na PlayStation 4 míří vylepšená verze bojovky Virtua Fighter 5 s podtitulem Ultimate Showdown, předplatitelé PS Plus ji získají zdarma. Více prozradí toto video.





s podtitulem Ultimate Showdown, předplatitelé PS Plus ji získají zdarma. Více prozradí toto video. Seriál DC Super Hero Girls neznám, tak snad nebude vadit, když napíšu, že stejnojmenná exkluzivita na Switch s podtitulem Teen Power Overview nevypadá úplně vábně. Posuďte sami.





neznám, tak snad nebude vadit, když napíšu, že stejnojmenná exkluzivita na Switch s podtitulem Teen Power Overview nevypadá úplně vábně. Posuďte sami. Griftlands je rogue-like kartičkárna, která slaví úspěch v předběžném přístupu. A právě ho opouští. Na gameplay se podívejte zde.





je rogue-like kartičkárna, která slaví úspěch v předběžném přístupu. A právě ho opouští. Na gameplay se podívejte zde. Final Fantasy VII Remake Intergrade je vylepšená verze hry pro PlayStation 5.





je vylepšená verze hry pro PlayStation 5. Fandům nezávislé tvorby by se mohlo líbit dobrodružství z omalovánkového světa Chicory: A Colorful Tale . Na video se podívejte zde.





. Na video se podívejte zde. V červnu se nám vrátí série Ninja Gaiden, bohužel to však nabude nová hra, ale jen kompilace nazvaná Ninja Gaiden: Master Collection . Video zde.





. Video zde. Na Switch zamíří mimořádně zajímavá aplikace Game Builder Garage, v níž si každý může snadno vytvořit své hry. Více jsme psali na Bonuswebu zde.

