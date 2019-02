Pět nejočekávanější her, které vycházejí v únoru

1. Metro Exodus

Synopse: Metro Exodus je post-apo střílečka inspirovaná úspěšnými romány Dmitrije Gluchovského. Příběhově navazuje na Metro: Last Light, který se odehrával v tunelech moskevského metra, kam se obyvatelé uchýlili po atomové válce.

Proč se těšit: Protože se tvůrci nenechali zlomit moderními trendy a připravují silný zážitek pro jednoho hráče. Odhodlali se přitom změnit strukturu hry, cestovat budeme pod širým nebem a často i v rozlehlejších lokacích. Slibně vypadá i upravování zbraní.



Obavy: Špatná optimalizace. No Steam No Buy?

Na čem: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One



Kdy: 15. února

Další info: preview, hardwarové nároky, roční exkluzivita Epic Storu, vzácná edice v deseti kusech

2. Far Cry New Dawn

Synopse: Far Cry New Dawn přímo navazuje na jeden z konců Far Cry 5. V něm jsme sledovali, jak ve fiktivní oblasti Hope Country na území současné Montany rostou atomové hřiby. A to byl ten dobrý konec. V New Dawn se vrátíme na místo činu, jen o sedmnáct let později. Padouchy jsou tentokrát na první pohled nesympatické sestry Mickey a Lou, které se svým gangem pročesávají okolí, zabíjejí přeživší a shromažďují zdroje.

Proč se těšit: Bude zajímavé navštívit stejná místa po nukleární katastrofě. Potkáme se opět s Otcem (na což se opravdu těším). Budeme si postupně vylepšovat svoji základnu. A v rámci expedic se podíváme i mimo Hope Country, na význačná místa Spojených států.

Obavy: Od vydání Far Cry 5 neuplynul ani rok, bude New Dawn alespoň stejně dobrý? Nepůjde jen o rychle spíchnutý reskin? A co ty pastelové barvy?

Na čem: PC (Windows), PlayStation 4 a Xbox One

Kdy: 15. února

Další info: hardwarové nároky, podobnost s Rage 2

3. Anthem

Synopse: Anthem je primárně kooperativní online hra, v níž čtveřice hráčů v robotických oblecích hledá mocné artefakty, aby nakonec zachránila lidstvo. Není to klasické RPG, ale zástupce žánru „looter shooter“, přičemž nejblíže má k Destiny 2. Primárním motorem je tedy hon za stále lepší výbavou při zdolávání misí na vyšší obtížnosti.

Proč se těšit: Pohyb v robotických oblecích je návykový, dobrý pocit z bitev a vynikající efekty. Stranou by neměl stát ani příběh.

Obavy: Před vydáním je toho bohužel více, než je zdrávo. Hlavní obava se týká uspěchaného vydání, alespoň na základě fiaska s VIP demem. Bude hra dobře optimalizovaná? A co další mise a instance? Ty v demu se rychle okoukaly. Dočkáme se hry, která má ambice být něčím víc, než jen „něco jako Destiny 2, akorát od Bioware“?

Na čem: PC (Windows), PlayStation 4 a Xbox One

Kdy: 22. února

Další info: trojice dojmů z VIP dema, hardwarové nároky, na konzolích jen 30 fps

4. Trials Rising

Synopse: Trials Rising je akční „závodní“ hra založená na hrátkách s fyzikou. Na motorce budeme zdolávat různé překážky na bláznivých tratích po celém světě. Hraje se sólo i v multiplayeru s cílem nahrát co nejlepší skóre.

Proč se těšit: Protože podle prvních ohlasů to bude nejlepší díl série. V novém režimu Tandem Bike pak dva hráči v lokálním multiplayeru sdílejí ovládání jednoho motocyklu, což zní jako zábavná mela.

Obavy: Pokud jste alergičtí na slovo loot boxy, nesu špatnou zprávu. Naštěstí v nich budou jen kosmetické předměty a bedny půjdou získávat i hraním (a prý celkem rychle).

Na čem: PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One a Switch

Kdy: 26. února

5. Wargroove

Synopse: Wargroove je tahová strategie v milé retro grafice, která se snaží navázat na odkaz Advance Wars. Oproti svému vzoru však chce jít více do hloubky, velitelské jednotky například sehrávají na bojišti důležitější roli. Vytvářet půjde nejenom vlastní mapy, ale i kampaň.

Proč se těšit: Protože každá další hra ve stylu Advance Wars je vítána a Wargroove působí víc než hutně (tvůrci slibují přes 50 hodin obsahu pro jednoho hráče). A první zahraniční recenze jsou příznivé.

Obavy: Bude kampaň zábavná i poté, co opadne úvodní nadšení? Problematické také může být vyvážení hry.

Na čem: PC (Windows), PlayStation 4, Switch, později PlayStation 4

Kdy: 1. února

Crackdown 3 - pomůže síla cloudu? Po několika odkladech vyjde letos v únoru utrápený Crackdown 3, od nějž si většina hráčů asi už příliš neslibuje. Je to exkluzivita Microsoftu plná šílené destrukce, jíž jsme se měli dočkat už v roce 2016. Zmínku si zaslouží z jiného důvodu: zcela zničitelné prostředí má pro výpočty využívat cloudové platformy Microsoft Azure, díky čemuž udrží stabilní fps i při náročných scénách. Bude to ovšem i dobrá hra? Crackdown 3