Největší herní svátek na světě Gamescom je za námi. Pojďte se s námi ohlédnout za tím nejlepším, co přinesl. Letošní ročník byl mimořádně povedený.
Autor: CD Projekt RED
Absolutní hvězdou se stal jedenáct let starý Zaklínač 3. Polští tvůrci na to šli chytře – ještě před začátkem Gamescomu krotili očekávání a jasně řekli, že Zaklínač 4 na veletrhu nebude. Pak ovšem ukázali remasterovanou verzi trojky, kterou získají stávající majitelé zdarma.
Autor: Bonusweb.cz
Remaster vylepšuje grafiku, soubojový systém, strom dovedností, pohyb a řadu dalších věcí. Tímto krokem se značka opět dostane do povědomí a také naláká na připravovanou expanzi Songs of the Past (Písně minulosti). The Witcher 3 Remastered vychází 29. září na PC a současné konzole včetně Switche 2. Zahrnuje také obě dosud vydané expanze.
Autor: Bonusweb.cz
Zaklínač 3: Písně minulosti vyjde až příští rok, přičemž v hlavní roli se opět představí Geralt. Co se rozsahu týče, je to plnotučná expanze zhruba na úrovni předešlé O víně a krvi.
Autor: CD Projekt
CD Projekt RED nám na Gamescomu ukázal některé nové grafické prvky, animace zaklínačských znamení, lepší cílení nepřátel nebo třeba úplně novou zbraň na dálku v podobě řetězu s hákem. Geralt si ho může nasadit místo kuše. Po 45minutové prezentaci jsme měli jasno – chceme víc!
Autor: CD Projekt
Po zahrání nás dostal také Silent Hill: Townfall, spin-off známé hororové série. Hlavním hrdinou je Simon Ordell, který se opakovaně probouzí ve vodě u přístavu na ostrově St. Amelia – fiktivním mlhavém skotském rybářském městečku. Píše se rok 1996 a Simon má k ruce přenosný CRT televizor, který nahrazuje klasické rádio. Hra se tentokrát celá odehrává z pohledu z vlastních očí a akcentuje plíživý přístup.
Autor: PlayStation
Za pečlivý průzkum okolí jste odměňováni střípky příběhu, které pomalu začínají zapadat do sebe, a v momentě, kdy prezentace končila, už jsem byl totálně ponořený, napsal Honza Srp z Bonuswebu. Silent Hill: Townfall vychází už 24. září na PC a PS5.
Autor: PlayStation
Skvělý zážitek jsme si odnesli také z hraní sci-fi hororu Alien: Isolation 2. V hlavní roli se představí nová hrdinka, korporátní úřednice Blake z průzkumného týmu Weyland-Yutani. Bude to mít ovšem ještě těžší než Amanda, protože ji čekají i otevřenější venkovní části a mnohem chytřejší nepřítel.
Autor: Creative Assembly
Alien: Isolation 2 má naprosto špičkové ozvučení, atmosféru podtrhovala haptická odezva ovladače Dualsense. Pro zajímavost, na Vetřelce narazíte už zhruba po patnácti minutách, tedy o dost dřív než minule.
Autor: Creative Assembly
Vynikající byla i ukázka z post-apo střílečky Metro 2039, která vzniká na motivy knížek Dmitryje Glukhovského a vrací se ke svým koridorovým kořenům.
Autor: Bonusweb.cz
Ať už jde o atmosféricky nasvícené podzemní lokace, dokonale vymodelované obličeje nebo působivé výhledy do krajiny, nic lepšího jsem ještě v počítačových hrách neviděl, prozradil kolega Honza Srp. Metro 2039 se k hráčům dostane příští rok v únoru.
Autor: Bonusweb.cz
Příjemně nás překvapily také svižné závody Star Wars: Galactic Racer, které si můžete užít, i když vás Hvězdné války zase tak nezajímají.
Autor: Steam
Závodí se ve velké rychlosti a rozhodně ne podle pravidel, vytlačování soupeřů je součástí strategie. Na hře ostatně makají lidé z již zaniklého studia Criterion, tedy tvůrci Burnoutu. A na Star Wars: Galactic Racer je to znát. Vychází 6. října na PC, PS5 a Xbox Series X/S. Těšíme se.
Autor: Steam
Bavilo nás také rozšíření American Truck Simulatoru nazvané Road Trip. Není to nová mapa, ale možnost vyměnit kamion za osobní vůz, s nímž prozkoumáváte mapu a získáváte pohlednice.
Autor: Steam
Kolega Ondra Martinů vnímá Road Trip jako logickou evoluci hry. Bavilo ho objevovat bez nutnosti řídit těžkopádný kamion. Datum vydání nebylo prozatím odhaleno.
Autor: Steam
Na rovinu – Rayman Legends remake nepotřeboval, 13 let starý originál vypadá díky stylizované grafice i dnes dobře. Jenže všechna skepse zmizela v okamžiku, kdy jsme tuhle božskou kooperativní hopsačku zase dostali do ruky.
Autor: Ubisoft
Grafika je opravdu nádherná, 3D zpracování umožňuje spoustu vtípků navíc, nové úrovně (hudební, let na drakovi) do originálu zapadly tak dobře, že je nejspíš ani nepoznáte. Už se nemůžeme dočkat, až si to zahrajeme s vlastními potomky, kteří tenkrát ještě nebyli na světě. Rayman Legends Retold vychází 1. října.
Autor: Ubisoft
Castlevania: Belmont’s Curse je nová 2D metroidvania od Evil Empire, tedy tvůrců Dead Cells. Úvod hry sice není nijak originální, na druhou stranu, bavili jsme se i tak královsky. Ovládání je vynikající, grafika nemá chybu.
Autor: Konami
Castlevania: Belmont’s Curse vychází 15. října 2026 na PC, PS5, Switch a Xbox Series X/S.
Autor: KONAMI
Control Resonant se odehrává sedm let po původní hře. Kromě toho dochází ke změně hlavního hrdiny, nově se chopíme Dylana, což je bratr Jesse z jedničky.
Autor: Remedy
A první dojmy? Control Resonant je pořád divný tím správný způsobem, trochu akčnější, ale pořád návykový. Vychází 24. září na PC, PS5 a Xbox Series X/S.
Autor: Remedy
Bonus číslo 1: Během Gamescomu byly oznámeny vůbec první Lego sety, v nichž je minifigurka Maria. Do prodeje ovšem půjdou až 1. ledna 2027.
Autor: LEGO
Bonus číslo 2: Zmínit musíme také městskou akci Grand Theft Auto 6. Ačkoli studio Rockstar na Gamescomu vůbec nebylo, zhruba půlhodinová ukázka publikovaná nejdřív na Netflixu a posléze i dalších platformách, na sebe strhla veškerou pozornost.
Autor: Rockstar
Ukázka překvapila zejména vysokou mírou detailů. Podle vývojáře Berkaye Dursuna, který tři roky pracoval v IO Interactive na technologii davů pro bondovku 007 First Light, se v GTA 6 každá postava simuluje individuálně – a v takovém měřítku to podle něj staví Rockstar minimálně o deset let před zbytek odvětví.
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 vychází 19. listopadu 2026 na PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Mimochodem, podle analytiků ze Sensor Tower poskočily po zveřejnění ukázky předobjednávky hry o stovky procent. Výrazně se také zvedl zájem o konzoli PlayStation 5 Pro, což bude v době vydání hry nejvýkonnější zařízení, na němž si GTA 6 půjde užít.
Autor: Rockstar
Dál už následují další obrazové materiály z her zmíněných v tomto přehledu.
Autor: Rockstar
Metro 2039
Autor: Bonusweb.cz
Metro 2039
Autor: Bonusweb.cz
Metro 2039
Autor: Bonusweb.cz
Metro 2039
Autor: Bonusweb.cz
Metro 2039
Autor: Bonusweb.cz
Metro 2039
Autor: Bonusweb.cz
Metro 2039
Autor: Bonusweb.cz
Star Wars: Galactic Racer
Autor: Fuse
Star Wars: Galactic Racer
Autor: Fuse
Star Wars: Galactic Racer
Autor: Fuse
Star Wars: Galactic Racer
Autor: Fuse
Star Wars: Galactic Racer
Autor: Fuse
Star Wars: Galactic Racer
Autor: Fuse
Star Wars: Galactic Racer
Autor: Fuse
Star Wars: Galactic Racer
Autor: Fuse
Star Wars: Galactic Racer
Autor: Fuse
Star Wars: Galactic Racer
Autor: Fuse
Star Wars: Galactic Racer
Autor: Fuse
Star Wars: Galactic Racer
Autor: Fuse
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered
Autor: Bonusweb.cz
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered
Autor: Bonusweb.cz
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered
Autor: Bonusweb.cz
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered
Autor: Bonusweb.cz
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered
Autor: Bonusweb.cz
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered
Autor: Bonusweb.cz
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered
Autor: Bonusweb.cz
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered
Autor: Bonusweb.cz
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered
Autor: Bonusweb.cz
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered
Autor: Bonusweb.cz
The Witcher 3: Wild Hunt — Songs of the Past
Autor: Bonusweb.cz
The Witcher 3: Wild Hunt — Songs of the Past
Autor: Bonusweb.cz
The Witcher 3: Wild Hunt — Songs of the Past
Autor: Bonusweb.cz
The Witcher 3: Wild Hunt — Songs of the Past
Autor: Bonusweb.cz
The Witcher 3: Wild Hunt — Songs of the Past
Autor: Bonusweb.cz
The Witcher 3: Wild Hunt — Songs of the Past
Autor: Bonusweb.cz
The Witcher 3: Wild Hunt — Songs of the Past
Autor: Bonusweb.cz
The Witcher 3: Wild Hunt — Songs of the Past
Autor: Bonusweb.cz
Control Resonant
Autor: Remedy
Control Resonant
Autor: Remedy
Control Resonant
Autor: Remedy
Control Resonant
Autor: Remedy
Control Resonant
Autor: Remedy
Control Resonant
Autor: Remedy
Control Resonant
Autor: Remedy
Control Resonant
Autor: Remedy
Rayman Legends Retold
Autor: Ubisoft
Rayman Legends Retold
Autor: Ubisoft
Rayman Legends Retold
Autor: Ubisoft
Rayman Legends Retold
Autor: Ubisoft
Rayman Legends Retold
Autor: Ubisoft
Rayman Legends Retold
Autor: Ubisoft
Rayman Legends Retold
Autor: Ubisoft
Castlevania: Belmont’s Curse
Autor: KONAMI
Castlevania: Belmont’s Curse
Autor: KONAMI
Castlevania: Belmont’s Curse
Autor: KONAMI
Silent Hill: Townfall
Autor: Bonusweb.cz
Silent Hill: Townfall
Autor: Bonusweb.cz
Silent Hill: Townfall
Autor: Bonusweb.cz
Silent Hill: Townfall
Autor: Bonusweb.cz
Silent Hill: Townfall
Autor: PlayStation
Silent Hill: Townfall
Autor: PlayStation
Silent Hill: Townfall
Autor: PlayStation
Silent Hill: Townfall
Autor: PlayStation
Silent Hill: Townfall
Autor: PlayStation
Silent Hill: Townfall
Autor: PlayStation
Silent Hill: Townfall
Autor: PlayStation
Silent Hill: Townfall
Autor: PlayStation
Silent Hill: Townfall
Autor: PlayStation
Silent Hill: Townfall
Autor: PlayStation
Silent Hill: Townfall
Autor: PlayStation
Silent Hill: Townfall
Autor: PlayStation
Silent Hill: Townfall
Autor: PlayStation
Silent Hill: Townfall
Autor: PlayStation
LEGO Super Mario
Autor: LEGO
LEGO Super Mario
Autor: LEGO
LEGO Super Mario
Autor: LEGO
LEGO Super Mario
Autor: LEGO
LEGO Super Mario
Autor: LEGO
LEGO Super Mario
Autor: LEGO
LEGO Super Mario
Autor: LEGO
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games