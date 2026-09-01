Zaklínač 3: Písně minulosti
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Zaklínač 3: Písně minulosti
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Největší herní svátek na světě Gamescom je za námi. Pojďte se s námi ohlédnout za tím nejlepším, co přinesl. Letošní ročník byl mimořádně povedený.
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Hostesky a fanoušci v kostýmech nerozlučně patří k herním veletrhům. Na letošním Gamescomu se dal najít kostým snad každé populární hrdinky nebo hrdiny z videoher, komiksů, filmů nebo anime....
Přichází měsíc, ve kterém se hráči opravdu nudit nebudou. Září je nabité peckami, a to ať už hrajete na PC, či konzolích. Radost budou mít fanoušci akčních, příběhových, sportovních her i RPG.
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Švédská nábytkářská firma IKEA na herním veletrhu Gamescom odhalila kolekci nového nábytku a doplňků určených do herního pokoje. Jde o designové novinky, které však přinášejí i řadu praktických...
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Lego her existuje spousta, tato je ovšem jiná. Pokud vynecháme pokusy z devadesátých let, Lego Skylines je první pořádná budovatelská strategie zaměřená na stavění města.
Letošní ročník největšího herního veletrhu světa Gamescom je za námi. Do Německa dorazil na veletrh rekordní počet návštěvníků a dění zde poukázalo na pár trendů, které formují současný herní svět.
Překladatelské a lokalizační studio Context Heroes právě dokončilo český překlad knihy Vlčí stopou – Historie vzniku hry Zaklínač 3: Divoký hon. Ještě před říjnovým vydáním si můžete přečíst krátké...
Kolín nad Rýnem (Od zpravodaje Bonusweb.cz) Značka Rainbow Six postavená na literární díle spisovatele Toma Clancyho už brzy oslaví 30 let existence. Za tu dobu prošla mnoha proměnami, ta chystaná na příští rok, bude ale suverénně...
Přichází měsíc, ve kterém se hráči opravdu nudit nebudou. Září je nabité peckami, a to ať už hrajete na PC, či konzolích. Radost budou mít fanoušci akčních, příběhových, sportovních her i RPG.
Největší herní svátek na světě Gamescom je za námi. Pojďte se s námi ohlédnout za tím nejlepším, co přinesl. Letošní ročník byl mimořádně povedený.
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Série postapokalyptických stříleček Metro byla vždy pořádně temná a depresivní, ve svém čtvrtém díle ale ukrajinští vývojáři ještě přitvrdí. V tunelech pod moskevským městem se tentokrát postavíme...
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) První díl Alien: Isolation sice kritici a fanoušci milují, celkové prodeje ovšem skončily zklamáním a tak to vypadalo, že se pokračování nikdy nedočkáme. Nakonec to ale zřejmě přece jen skončí happy...