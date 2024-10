Další propadák Netflixu. Seriál Tomb Raider s Larou se nepovedl

Milujeme Laru Croft a vděčíme jí jako hráči za mnohé. Tato hrdinka pomohla zpopularizovat svět videoher tou nejkrásnější formou – jedněmi z nejlepších games, které kdy vznikly. Zbožňujeme ji od první videohry, která původně vyšla pro konzoli Sega Saturn. Bedlivě jsme sledovali její cestu za slávou v dobách prvního PlayStationu, na nějž vyšlo hned pět titulů, a zapáleně je porovnávali s verzemi pro Dreamcast a PC. Viděli jsme v kinech první díl s Angelinou (na který šel Láďa ve stejný den jako na Final Fantasy: Esence života – pozn. Ládi), na druhý jsme raději počkali na DVD, které jsme si přehráli na PlayStationu 2. A reboot z roku 2018 jsme pro vás rovnou zrecenzovali.

Pokračování Survivor trilogie

Teď je tu Tomb Raider: The Legend of Lara Croft – nový animovaný seriál od Netflixu. Odehrává se ve světě druhé rebootové série, která je taktéž označována jako Survivor trilogie. Sem patří Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider a Shadow of the Tomb Raider, po němž se netflixácký seriál odehrává. Snaží se ji přitom spojit s původní sérií nenápadnými detaily, které fanoušci nepřehlédnou a divákům her neznalých nijak překážet nebudou. Prozrazovat je nehodláme.

Seriál – nebo jeho první série, pokud se dočkáme pokračování – čítá celkem osm epizod, jejichž stopáž se obvykle pohybuje jen něco málo přes dvacet minut, což z něj dělá dohromady dílo, které „sfoukne“ každý nejdéle za víkend.

50 % Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Netflix si je toho moc dobře vědom a záměrně nám servíruje takto dlouhou zábavu vhodnou k tzv. binge watchingu (sledování na jeden zátah). Příběh seriálu sleduje smrtí rodičů a mentora ztrápenou Laru, kterak se snaží zachránit svět před šarmantním, prošedivělým záporákem jménem Charles Devereaux. Jeho cílem je získat čtyři magické kameny, aby nastolil nový světový řád, nebo tak něco. Příběh není kdovíjak promyšlený, ale dobře jede v zajetých kolejích Indiana Jonese a Lary Croft, které vždy náhodou vedou kolem světa. Nejinak je tomu i v seriálu, který se odehrává v Chile, Číně, Francii, Íránu a kdovíkde ještě. Nebudeme ale předstírat, že si z děje budeme za měsíc něco pamatovat.

Okoukaný příběh

Cesta za magickými kameny je v Tomb Raider: The Legend of Lara Croft tak generická, jak jenom může být. Vadit to bude ale asi málokomu. Standardy Tomb Raidera byly splněny. Diváci nepřijdou o jízdu na motorce, písečný kitesurfing, seskok s padákem, šplhání ani sklouzávání ze skály po zadku.

Stejně tak je všudypřítomné nadpřirozeno. Prostě vše, co dělá Tomb Raidera Tomb Raiderem. Nechybí dvojice ikonických pistolí, ze kterých Lara pálí dvojmo, stejně jako cepín, moc dobře známý z rebootu, jenž v Lařiných rukách neslouží jen k horolezectví. Akce je velmi solidní, čemuž pomáhá hodně povedená animace. Ale o ní až níže. Toto je stoprocentně Tomb Raider, jak se patří. Jenže všechno je tak nějak průměrné.

Dabing pokulhává v originále i češtině

Hlavně scénář a příběh. Stejně jako dabing, který je u animovaného díla extrémně důležitý. Pokud se rozhodnete pro ten český, uslyšíte jako Laru Ninu Horákovou, která své řemeslo zvládá, ale rozhodně neexceluje. Stejně jako ostatní čeští dabéři. Navíc jsme si všimli chyb v lokalizaci. S puštěným dabingem občas chyběly titulky v případech, že někdo mluvil jiným jazykem než hlavní postavy. Co se původního dabingu týče, roli Lary získala naše oblíbená Hayley Atwell, kterou zná většina diváků jako agentku Peggy Carter z komiksového filmového vesmíru Marvel Cinematic Universe (USA). Rodačka z Londýna má sice britský přízvuk, ale roky strávené v USA se na ní slyšitelně podepsaly.

Tato nádherná brunetka s obdařeným dekoltem nám prostě jako Lara nezní tak dobře jako Camilla Luddington, která nejslavnější hrdince videoher propůjčila hlas i tělo pro motion capture v Survivor trilogii. To nejdůležitější v animovaném seriálu je samozřejmě animace. A v tomto směru válí Tomb Raider: The Legend of Lara Croft na celé čáře. Dvourozměrné postavy mají skvělou mimiku, hezky se na ně kouká, a jakmile se dostanou do akce, je o co stát. Seriál totiž kombinuje dvourozměrnou animaci se špetkou 3D, což dodává hodně akčním scénám spád a šmrnc. Podívaná pro oči je to prostě parádní. Co se ale týče potravy pro mozek, té se zde příliš nedočkáte.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft není kdovíjaké veledílo. Je to klasická Netflix produkce se svými plusy i minusy a zažitými postupy. Nechybí ani postava, ze které červené enko udělalo gaye či bisexuála. Seriál končí cliffhangerem, takže zda budou dobrodružství animované Lary pokračovat, záleží jenom na vás divácích. My bychom se za druhou sérii nezlobili, ale příběh by mohl mít méně klišé a být nápaditější. Jedno je však nad nebe jasnější – s Larou se budeme setkávat i nadále mimo svět videoher. Chystá se totiž i hraný seriál od konkurenční streamovací služby Amazon Prime.